Lipe Ribeiro pede desculpas à ex Viih Tube após expor relacionamento

Na entrevista Lipe Ribeiro disse que o término entre ele e a influenciadora teria sido motivado por ciúmes e "maluquices" Crédito: Reprodução @Liperibeiro

Depois de acompanhar as repercussões de sua fala nas redes sociais, Lipe Ribeiro, 30, foi a público pedir desculpas à ex-affair Viih Tube.

"Talvez eu me expressei de uma forma errada. Sei que teve gente que não gostou e estou tentando esclarecer. Quando falei sobre mim e Vitória, 'maluquice', 'sentimentos', me referi a nós dois, não diretamente à Vitória ou a mim", diz ele em vídeo enviado ao programa Fofocalizando (SBT).

"'Maluquice' do que os dois estavam vivendo, relacionamento aberto que tinha acabou atrapalhando muitas coisas, 'sentimentos' o que eu quis dizer é que quando vim morar em São Paulo a gente acabou ficando muito junto e talvez a gente tenha dado um passo maior do que a perna", acrescentou.

Na ocasião, o apresentador se referiu ao comentário que fez no podcast Bulldog Show, dizendo que o término entre ele e a influenciadora teria sido motivado por ciúmes e "maluquices" por parte da ex-BBB.

Em resposta, no Twitter, Viih Tube disse que Lipe era "ingrato" e que o término foi "um livramento" para ela: "Sempre falei com carinho e respeito mesmo com tudo que só eu sei o que passei, maluco é você nojento, pior cara que já conheci disparado, não sei como consegui gostar de você".

No pedido de desculpas, Lipe disse que apesar de ter se expressado mal, isso não justifica suas falas. "Mas isso não justifica também, então peço desculpa a quem se sentiu incomodado, desculpa Vitória. Se vocês puderem ouvir o podcast depois eu falo do carinho que tenho por ela, da gratidão que tenho por ela, porque ela me ajudou em momentos difíceis da minha vida e isso eu jamais vou esquecer. Apenas para dar uma esclarecida a quem se sentiu incomodado, peço desculpa, mesmo, e vida que segue".

O QUE MOTIVOU A BRIGA

Lipe Ribeiro contou sua versão do término em entrevista ao podcast Bulldog Show. "A gente se encontrava, se pegava, dormia junto. Cada um no seu estado. Só que eu fui morar em São Paulo e ela começou a confundir um pouco as coisas. Ela é muito nova. Então, acho que ela começou a ter um sentimento, só que não era o momento, e começou a ter ciúmes, maluquices", afirmou o ex-Fazenda.

Ele ainda contou que os dois erraram um com o outro, mas que foi legal enquanto durou. "Se a gente quisesse surfar nessa onda, iríamos ficar juntos até hoje, ganhando rios de dinheiro. A gente fechou algumas publicidades juntos que pagaram horrores", revelou.

No começo do mês de março, a ex-BBB já havia confirmado ao perfil Gossip do Dia no Instagram o término com o influenciador Lipe Ribeiro. Ambos estavam juntos desde a Farofa da Gkay, festa que movimentou romances e que aconteceu em Fortaleza (CE).

Em publicação, Viih disse que ambos não estavam mais dando certo e que por isso resolveram tomar caminhos diferentes. "E de uma vez por todas, eu e Lipe não demos certo, não fazemos bem um pro outro, eu acabei de terminar, gente", disse.

Ao que tudo indica, Lipe já estaria com um novo affair: a influenciadora Andressa Castorino. Ela tem sofrido com ódio na internet de fãs de Viih. "Não vou fingir que não estou vendo todo mundo me marcando aqui e muita gente jogando hate na Andressa nos comentários. Olha, ninguém tem que preferir nada, e não existe disputa nenhuma", começou ela.