Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sucesso

Anitta alcança 2° lugar em mais ouvidas do mundo com 'Envolver'

Música da cantora subiu duas posições no ranking global do Spotify. A canção aparece atrás apenas de "Heat Waves" (Glass Animals)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Março de 2022 às 12:44

Anitta no clipe de Envolver
Anitta no clipe de Envolver Crédito: Youtube/Warner
Anitta, 28, quebrou seu próprio recorde, mais uma vez, nesta quinta-feira (24). Agora, a cantora ocupa o 2º lugar na parada diária do Spotify, que lista as músicas mais ouvidas no mundo.
A canção "Envolver" aparece atrás apenas de "Heat Waves" (Glass Animals), tendo ultrapassado as músicas "Stay" (Kid Laroi e Justin Bieber) e "Enemy" (Imagine Dragons) entre esta quarta (23) e quinta-feira.
Desta forma, Anitta é a mulher mais ouvida do ranking, à frente de nomes como Dua Lipa, Adele, Camila Cabello, Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Demi Lovato e Rosalía. É a primeira vez que uma brasileira (ou brasileiro) chega a essa posição na parada..
"Envolver" também aparece em primeiro lugar no Brasil e no Top 10 de Bolívia, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru e República Dominicana.
"Envolver" foi lançada em novembro de 2021, mas começou a fazer história no último dia 18 de março, quando apareceu na posição 17 do Top 50 Global. Até então, o maior sucesso de Anitta na plataforma era o hit "Vai Malandra", que alcançou o 18º lugar.
Depois disso, a música continuou ganhando tração, subindo para a 9ª posição no sábado (19), para a 7ª posição no domingo (20) e entrando oficialmente no Top 5 na terça-feira (22). Os feitos têm sido comemorados pela cantora e pelos fãs nas redes sociais, e a coreografia mostrada no clipe da música virou um "challenge" global no TikTok (o 10º mais popular da plataforma atualmente), com pessoas tentando reproduzir os passos.
Anitta assina a composição da faixa ao lado de Julio M Gonzales Tavarez, Freddy Montalvoe e José Carlos Cruz. Ela também dirigiu o clipe da música, que contou com a produção de Harold Jimenez, colaborador frequente de Maluma e J Balvin.
A canção deverá integrar o novo disco da artista, "Girl From Rio", a ser lançado neste ano. Anitta sempre disse ter vontade de expandir o funk a nível mundial e, por isso, optou por explorar diferentes ritmos brasileiros neste novo trabalho, mas com todas as letras em inglês e partes em espanhol.

Veja Também

‘Se eu quiser me aposentar agora, eu me aposento’, diz Anitta sobre sucesso de 'Envolver'

'Envolver', de Anitta, cresce e entra para Top 5 músicas mais ouvidas no mundo

Anitta dá pista sobre data de lançamento do seu novo álbum 'Girl From Rio'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados