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'Envolver', de Anitta, cresce e entra para Top 5 músicas mais ouvidas no mundo

Cantora subiu mais duas posições em ranking global do Spotify, ocupando o 5° lugar da lista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Março de 2022 às 15:00

Anitta
'Envolver', de Anitta, cresce e entra para Top 5 do Spotify Global Crédito: Reprodução @anitta
"Envolver", de Anitta, tem crescido rumo ao topo do ranking de músicas mais ouvidas no mundo pela plataforma Spotify. Nesta terça-feira (22) ela alcançou o Top 5 mundial, ocupando o 5º lugar da lista, depois de chegar à 7ª posição no domingo (20).
"Envolver" foi lançada oficialmente em novembro do ano passado, mas foi na última semana que chegou à 17ª posição de músicas mais ouvidas no mundo pelo Spotify. Antes dela, o maior sucesso de Anitta na plataforma havia sido "Vai Malandra" (2017), que chegou à 18ª colocação.
O feito tem sido comemorado nas redes sociais, e a coreografia mostrada no clipe da música virou um "challenge" global na rede social TikTok, com pessoas tentando reproduzir os passos de Anitta.
Nesta terça-feira (22), a humorista Tatá Werneck publicou um vídeo em que dança a coreografia diversas vezes, em diferentes lugares. "Estou há 8 dias cantando Envolver", escreveu na legenda.
"Envolver" deverá integrar o novo disco de Anitta, que será lançado neste ano. Em entrevista ao F5 em 2021, a cantora havia afirmado que lançaria seu quinto álbum musical no fim de 2021 com o nome de "Girl from Rio", o mesmo da primeira faixa divulgada.
A cantora sempre defendeu sua vontade de expandir o funk a nível mundial e, por isso, optou por explorar diferentes ritmos brasileiros neste novo trabalho, mas com todas as letras em inglês e partes em espanhol.
"'Girl From Rio', para mim, é um álbum que traz toda a essência do Brasil nos ritmos, nos visuais, na essência. Nele tem funk, forró, pagodão baiano, ritmos brasileiros... Um projeto feito por uma mulher brasileira para o mundo", contou.

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