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Camila Cabello e Ed Sheeran irão se apresentar em show beneficente pró-Ucrânia

A renda será destinada ao apelo humanitário do Comitê de Emergência de Desastres da Ucrânia que está fornecendo comida, água, abrigo e assistência médica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Março de 2022 às 10:45

Camila Cabello e Ed Sheeran irão se apresentar em show beneficente pró-Ucrânia
Camila Cabello e Ed Sheeran irão se apresentar em show beneficente pró-Ucrânia Crédito: FramePhoto/Folhapress / Keiny Andrade (F)/Folhapress
Os cantores pop Camila Cabello e Ed Sheeran irão se apresentar no show beneficente pró-Ucrânia Concert For Ukraine que ocorre no dia 29 de março, em Birmingham, cidade britânica. Snow Patrol, Emeli Sande e Gregory Porter também foram confirmados entre as atrações do concerto e outras participações ainda serão divulgadas. A guerra em território ucraniano, declarada pela Rússia, já dura quase um mês.
A renda será destinada ao apelo humanitário do Comitê de Emergência de Desastres da Ucrânia que está fornecendo comida, água, abrigo e assistência médica a refugiados no país europeu e nações vizinhas.
A ITV, rede britânica de televisão que irá transmitir o espetáculo junto com a rede moçambicana STV, também prometeu que toda a receita de patrocínio e publicidade gerada pela transmissão, estimada em 3 milhões de libra, será doada para o Comitê.

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