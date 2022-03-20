Atração do Lollapalooza, Planta & Raiz lembra passagens no ES

Prestes a fazer história no Lollapalooza Brasil 2022, a banda Planta e Raiz lança o single "Se Deus Quiser" junto com o cantor Jules, promissor no meio musical. Pregando a beleza de um amor leve, a composição marca o encontro de gerações do reggae brasileiro. Com quase 25 anos de estrada, o grupo se prepara para mais um desafio: subir ao palco de uma das maiores vitrines da indústria musical.

Formada em 1998, Planta e Raiz coleciona sucessos, como "Com Certeza", "Filho Do Leão" e "Hoje o Dia Amanheceu". O vocalista Zeider conversou com “HZ” sobre diversos momentos do grupo e também compartilhou o sentimento de ser a primeira banda de reggae a tocar no festival Lollapalooza Brasil.

"Estamos felizes e com o coração transbordando. Somos uma banda de reggae do Brasil, até então nunca tinha ouvido falar que um grupo do gênero tenha feito um show no Lollapalooza aqui. Vamos representar a nossa pegada e passar a nossa mensagem", afirmou o cantor.

Clipe de "Se Deus Quiser" da banda Planta e Raiz feat. Julies Crédito: Reprodução/Youtube/NaMata Studios

Ainda em relação ao festival de São Paulo, Zeider destaca que será uma boa oportunidade de retornar aos palcos após um período de dificuldades por conta da pandemia da Covid-19.

"A maior parte da onde a gente tira o nosso sustento vem dos shows, da 'estrada'. E tudo ficou parado de uma hora pra outra, sabe? E agora, de repente, surge a oportunidade de aparecer na maior vitrine do planeta", pontua.

Segundo o vocalista, além de ser pioneiro no evento, a banda acredita que uma das principais vantagens é poder mostrar o estilo musical para outros tipos de públicos. Os artistas se apresentam em 27 de março, mesmo dia em que tocam Foo Fighters, Martin Garrix, Glória Groove e o rapper Djonga.

"Fico muito feliz em poder mostrar nossa música para um público eclético. Vejo no Lolla uma oportunidade de tocar ao mesmo tempo para os fãs do Foo Fighters e também aqueles que escutam Gloria Groove. Eles vão estar ali conhecendo a gente”, ressalta Zeider.

O novo single e o clipe da banda com Julies, intitulado "Se Deus Quiser", está disponível nas redes sociais. "Gostaria de convidar todos vocês do Espírito Santo a conhecerem nosso novo single. Foi feito com muito amor, muita entrega e tentamos extrair o máximo da gente”, disse Julies.

PASSAGENS PELO ES

A banda Planta e Raiz já fez vários shows em terras capixabas. Foram passagens em festivais, apresentações em eventos e outras oportunidades que trouxeram o grupo de reggae ao Estado. Zeider conta que as melhores lembranças são dos fãs no camarim antes dos shows e revela, ainda, que teve um momento em que o Espírito Santo foi o "melhor lugar" para a banda.