  • Matrix Rap Festival reúne PK, Hyperanhas e WC No Beat em Cariacica
Para curtir

Matrix Rap Festival reúne PK, Hyperanhas e WC No Beat em Cariacica

Trio confirmado no line-up do Lollapalooza 2022 se apresenta no próximo sábado (19). Evento ainda conta com Orochi, PL Quest e Oruam
Erik Oakes

Publicado em 18 de Março de 2022 às 08:00

O rapper PK é uma das atrações do Matrix Rap Festival Crédito: Divulgação/@wcnoclick
A turma que é boa de versos tem encontro marcado neste sábado (19), quando acontece a 1ª edição da Matrix Rap Festival. O evento vai reunir grandes nomes do gênero em Cariacica, como Orochi, PL Quest, WC no Beat, PK, Hyperanhas e Oruam.
Um dos rappers de maior sucesso no país, Flávio Cesar Castro, mais conhecido como Orochi, é a estrela da noite. Ele deve apresentar hits seus - partindo de "Goles Perdidos" até a mais recente "Lobo Solitário" - e mostrar o poder que seu som tem no streaming. Afinal, são 3,7 milhões de ouvintes mensais só no Spotify.
Tá achando pouco? O evento ainda pode ter um esquenta de Lollapalooza 2022. Sim, três dos artistas do Matrix Rap Festival estão com nomes fincados no line-up do evento internacional, que acontece em julho, sendo um deles o capixaba WC no Beat. Animado, o rapper já está, e mostra os ensaios em suas redes sociais.
Vale lembrar que ele também vai dividir o palco do LollaBR com PK e Hyperanhas. Então, o Matrix Rap Festival pode ser uma chance de ter um gostinho do que ainda vai rolar por São Paulo.
Não conhece o trio de atrações? O rapper carioca PK permanece entre os dez nomes mais ouvidos no Spotify, na categoria Rap Nacional, há mais de um ano. Cria da Ilha do Governador, ele vai trazer seu som que mistura o rap, o funk e até mesmo o pagode.
Na carreira de sucessos, parcerias com Belo, Dilsinho, Ludmilla e Luisa Sonza. Acha pouco, o rapaz já teve o trabalho reconhecido até pela estrela internacional Rosalía, que divulgou "Sacanagenzinha", sua parceria com Kevin O Chris.
Estourado no país, WC no Beat é um dos precursores e responsável por levar o trapfunk para o mainstream no Brasil. Na lista de parcerias, trabalhos com grandes nomes como MC Zaac, Dilsinho, Kevin O Chris, Anitta, Djonga, Ludmilla, Karol Conká, MC Rebecca, Pedro Sampaio, MC Mirella, Xamã e Vitão. 
Números? Só no Spotify, o capixaba tem mais de 2,5 milhões de ouvintes mensais com hits como "Balança", "Sem Limites", "Meu Mundo" e "B.O Temporário".
A dupla Hyperanhas, formada por Nath Fischer e Andressinha, vem ganhando cada vez mais espaço no cenário ao mistura o trap e o funk, assim como WC no Beat. Um dos sucessos da dupla é "Surtou", com Chris Beats Zn, que possui quase 2 milhões de views em seu clipe. O grande hit mesmo é "Gelo no Copo", que já possui mais de 28 milhões de visualizações no YouTube.
Na apresentação é esperado que as meninas apresentem "SP Nights", single com Tasha & Tracie lançado há três dias.
Se animou em curtir o cenário rap, já prepara a roupa de ir e garanta os ingressos que já estão no terceiro lote.

SERVIÇO

  • MATRIX RAP FESTIVAL - 1ª EDIÇÃO
  • Com Orochi, PK, WC No Beat, PL Quest, Hyperanhas, Oruam
  • Quando: sábado (19), a partir das 21h
  • Onde: Matrix Music Hall - R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco - Cariacica, ES
  • Ingressos: R$ 60 (meia/pista/3º lote) e R$ 100 (meia/área vip/2º lote)
  • Pontos de venda: no site Le Billet ou lojas Lojas Indus Corp - Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, Laranjeiras, Moxuara, Campo Grande e Glória .
  • Informações: (27) 98834-1475

