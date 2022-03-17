21 festas de St. Patrick’s Day para curtir no ES até o fim do mês

O maior feriado da Irlanda, definitivamente, é um sucesso em vários países do mundo. O St. Patrick’s Day, comemorado no dia 17 de março, esbanja cultura no dia dedicado ao padroeiro do país, São Patrício. Nesta data, milhares de irlandeses, descendentes e turistas celebram a tradição com muita comida, bebida, trajes típicos e até desfiles de rua.
No Espírito Santo esse dia especial também não passa batido. De norte a sul do Estado, diversos locais prepararam uma programação para não deixar o capixaba de fora dessa festa. Tem casa que vai estender a programação até o fim do mês, como é o caso da Cervejaria Bigos, em Vila Velha. Confira abaixo a lista de locais com programação para o St. Patrick’s Day.
FESTIVAL SAINT PATRICK (CAPARAÓ)
A região do Caparaó capixaba preparou uma extensa programação para celebrar o Saint Patrick´s Day. Nos dias 25 e 26 de março acontece o ‘Festival Saint Patrick’ no Food Park Best In Town, localizado em Iúna. Recheado de atrações, o evento reunirá o melhor da gastronomia com porções, hot dog e hambúrgueres artesanais. Inclusive, o Festival preparou um burger exclusivo em homenagem a São Patrício, feito com pão verde, picles artesanais e maionese de picles.
Também vai ter muito chope artesanal, incluindo a Apple Birra e a Verla de Maçã Verde, da Cervejaria Verla, exclusiva para a comemoração de St Patrick. Na música, as bandas Red Snow, Matanza Ritual, Ubaque, Silva Bridge e Help Rock vão comandar a festa nos dois dias de evento.
- SERVIÇO
- Quando: 25 e 26 de março
- Onde: Food Park - Best In Town - Avenida Aminthas Osorio de Mattos, Niterói, Iúna. Em frente ao Parque de Exposições;
- Atrações: Joe’s Burger Hamburgueria e Cervejaria Verla. Na música, as bandas Red Snow e Matanza Ritual (sexta-feira) e Help Rock, Ubaque e Silva Bridge (sábado).
- Horário: 18h (sexta-feira) / 14h (sábado)
- Valores: Pacote antecipado de R$ 60 para os dois dias de evento, à venda no site Sympla. Na hora, os ingressos irão custar R$ 70 na sexta-feira e R$ 30 no sábado.
SHOPPING VITÓRIA
Com uma programação especial, que conta decoração temática, músicas típicas, gastronomia e muita cerveja artesanal, incluindo o tradicional chope verde, o Shopping Vitória entrou com tudo na festa irlandesa. O evento começa nesta quinta-feira (17) e vai até o dia 20 de março (domingo), das 17h às 23h, no estacionamento externo do shopping. A entrada é gratuita e será exigido o passaporte de vacinação.
A música está garantida todos dias de evento com os artistas Dona Fran (quinta-feira, às 20h30), Saulo Simonassi (sexta-feira, às 20h30), 90 e Tal (sábado, às 19h), Usados e Semi Novos (sábado, às 21h), DJ Dedus (domingo, às 18h30) e a banda Xá da índia (domingo, às 20h30) para encerrar programação. O festival também conta com uma área kids do José Neto, para a criançada se divertir.
- SERVIÇO
- Quando: 17 a 20 de março
- Onde: Estacionamento Externo do Shopping Vitória
- Atrações: Barba Ruiva, Casa 107, Big Step, Convento, On The Rock's Drink, Fight Burger, GrillBox Beef Shopp, Casa da Ilha e Franguinho. Além de música com Dona Fran, Saulo Simonassi, 90 e Tal, Usados e Semi Novos, DJ Dedus e a banda Xá da índia
- Horário: Das 17h às 23h
- Valores: Entrada gratuita. Será exigido o passaporte de vacinação.
PUB 426
Localizado na Praia do Canto, em Vitória, o Pub 426 preparou uma agenda especial para o comemorar o St. Patrick’s Day. A partir desta quinta-feira (17) até domingo (20), o local abre espaço para a cultura irlandesa com diversos shows, cervejas e até campeonato de chope. Entre as atrações musicais confirmadas, estão Cadu Caruzo, Sheep e Parafina, Fixer e Beat Club.
- SERVIÇO
- Quando: de 17 a 20 de março
- Onde: Rua João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória
- Atrações: Quinta-feira (17) - Cadu Carozo / Sexta-feira (18) - Sheep e Parafina / Sábado (19) - Fixer / Domingo (20) - DJ Jhon e Beat Club. Haverá uma competição de chope no sábado, às 20h.
- Horário: De quinta a sábado - 20h / Domingo - 16h
- Valores: Entrada franca.
VICTORIA PUB
A programação do Victoria Pub, em Jardim Camburi, conta com um vale chope grátis de pilsen Alquimistas para as 100 primeiras pessoas que chegarem no local. O Pub informa que os chopes irão custar R$ 8 até acabar o estoque, mas haverá promoções surpresas. Nas picapes, os DJ´s Tuzzão, Julio, Carol Sessa, The Leilanes e Emolaila. Os ingressos com nome na lista custam R$ 15, com entrada até 22h30. Após esse horário, o valor é de R$ 20 para qualquer pessoa.
- SERVIÇO
- Quando: 19 de março
- Onde: Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi - Vitória - ES
- Atrações: Vale chope grátis de pilsen Alquimistas para as 100 primeiras pessoas. DJ´s Tuzzão, Julio, Carol Sessa, The Leilanes e Emolaila.
- Horário: 22h às 4h
- Valores: R$ 15 (com nome na lista e até 22h30) / R$ 20 (após às 22h30)
FLUENTE
A casa noturna Fluente Culture Club, em Vitória, organiza a festa "St. Patrick's Gay". O evento, que remete à tradicional celebração irlandesa, acontece neste sábado (19), das 22h às 4h, com muito funk, pop e electro. As primeiras 50 pessoas que chegarem no local irão ganhar um lata da cerveja Amstel. E na compra de cinco Heinekens, será dado um brinde especial de St. Patrick. O valor do ingresso custa R$ 40.
- SERVIÇO
- Quando: 19 de março
- Onde: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
- Atrações: Lata de Amstel para as 50 primeiras pessoas e brinde exclusivo de St. Patrick na compra de 5 Heinekens. Na música, os artistas Samantha Brocks, Luccas B, Thainan Pablo, 4LE e Bravim
- Horário: das 22h às 04h
- Valores: R$ 40 , no site Sympla
BOLT
Celebrando o "St. Patrick's Day", a casa noturna Bolt, em Jardim da Penha, em Vitória, organiza um evento nesta quinta-feira (17), com muita música e promoções. O ingresso custará R$ 20, mas as primeiras 50 pessoas que chegarem vão pagar R$10. Além disso, a noite terá rodada dupla de Amstel, das 23h às 00h. Os DJ's Pepeu Canal, Jessicu, 4LE e Phi Phi estão no comando da diversão.
- SERVIÇO
- Quando: 17 de março
- Onde: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha - ES
- Atrações: Rodada dupla de Amstel, das 23h às 00h. E muita música com Pepeu Canal, Jessicu, 4LE e Phi Ph
- Horário: das 22h às 04h
- Valores: R$ 20 / R$ 10 para as primeiras 50 pessoas
JACKSON'S PUB
Localizado em Vila Velha, o Jackson's Pub fez uma agenda especial para comemorar o 'St. Patrick's Day'. Nesta quinta-feira (17), o Karaokê Jackson´s vai animar o público. Na sexta-feira (18), é a vez do JuiceBox Acústico divertir os amantes de cerveja artesanal. No sábado (19), a cantora Dona Fran comanda a parte musical do pub. E para deixar a festa ainda melhor, o local terá o tradicional chope verde e até cerveja amarela.
- SERVIÇO
- Quando: de 17 a 19 de março
- Onde: Rua Aquino de Araújo, 180 - Loja 01 - Praia da Costa, Vila Velha
- Atrações: Karaokê (quinta-feira), Juicebox Banda (sexta-feira) e Dona Fran (sábado)
- Horário: 19h à 01h
- Valores: Entrada Franca
CERVEJARIA BARBA RUIVA
A cervejaria Barba Ruiva, em Domingos Martins, celebra o dia de São Patrício com muito chope artesanal e música. Com direito a decoração temática e o tradicional chope verde, o local ainda vai sortear prêmios especiais para as pessoas que estiverem vestindo alguma peça de roupa verde. A música fica por conta das bandas Tropical Brothers Oficial, na sexta-feira, e God Damn Oficial, no sábado, a partir das 20h.
- SERVIÇO
- Quando: de 18 a 19 de março
- Onde: Rod. João Ricardo Schorling, 12 - Domingos Martins
- Atrações: Tropical Brothers Oficial (sexta-feira) e God Damn Oficial (sábado)
- Horário: 20h
- Valores: Entrada Franca
CERVEJARIA TERESENSE
A festa de São Patrício começa nesta quinta-feira (17) e só termina no domingo (20) na Cervejaria Teresense, em Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo. A programação conta com chope verde 500ml por R$9,45 (até durar o estoque), shows de Rodolfo Sales (sexta-feira) e Serginho (sábado).
- SERVIÇO
- Quando: de 18 e 19 de março
- Onde: Rod. Josil Espíndola Agostini - Santa Teresa, ES
- Atrações: Música com Rodolfo Sales (sexta-feira) e Serginho (sábado)
- Horário: a partir das 11h
- Valores: Entrada Franca / Chope verde 500ml por R$9,45 (até durar o estoque)
CERVEJARIA ESPÍRITO SANTO
A agenda da Cervejaria Espírito Santo, em Jardim Camburi, em Vitória, terá a banda Duets nesta quinta-feira (17); além do show Fran Acústico na sexta-feira (18). No sábado (19), a apresentação da banda 027 Acústico encerra a celebração do santo padroeiro da Irlanda. Também haverá o tradicional chope verde por R$ 1,99 (100ml), estoque limitado.
- SERVIÇO
- Quando: de 17 a 19 de março
- Onde: Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640 - Jardim Camburi, Vitória
- Atrações: Chope verde (100 ml) por R$1,99 (limitado). Shows de Duets, Fran e 027 Acústico
- Horário: 20h
- Valores: Entrada Franca
CERVEJARIA FRATELLI REGGIANI
A Cervejaria Fratelli Reggiani programou uma comemoração especial para o dia de São Patrício. Localizada em Pontal de Camburi, em Vitória, o estabelecimento traz uma agenda musical a partir desta quinta-feira (17). Os músicos Floyd, Gustavo Bras e Marsu Frontini prometem agitar a casa.
- SERVIÇO
- Quando: de 17 a 19 de março
- Onde: Av. Saturnino Rangel Mauro, 1011 - Pontal de Camburi, Vitória
- Atrações: Floyd, Gustavo Bras e Marsu Frontini
- Horário: 18h à 1h
- Valores: Entrada Franca
CERVEJARIA INCRÍVEL
A Cervejaria Incrivel House Brewery, em Bicanga, na Serra, traz uma programação especial para o St. Patrick's Day deste ano. Recheado de atrações, o local terá chope verde na torneira, happy hour com combos especiais, caneca de 500ml personalizada e várias apresentações musicais. As pessoas que forem vestidas com a cor verde poderão concorrer a prêmios especiais durante o evento.
- SERVIÇO
- Quando: de 17 e 18 de março
- Onde: Rua Pernambuco, 361 - Bicanga, Serra
- Atrações: Rômulo Tertúlia e Banda (quinta-feira) e Sheyla Martins e Banda (sábado)
- Horário: 17h à 00h
- Valores: Quinta-feira (17) - entrada franca/ couver R$ 10. Sexta-feira (18) - R$ 20, ingressos através do Whatsapp
CERVEJARIA ALQUIMISTAS
Nesta quinta-feira (17), a Cervejaria Alquimistas, em Jardim Camburi, em Vitória, celebra o Dia de St. Patrick com música ao vivo do cantor de pop rock internacional Matheus Menegheti. Além disso, o local também vai oferecer o famoso chope verde e diversos sorteios ao longo do evento. A festa começa a partir das 19h.
- SERVIÇO
- Quando: 17 março
- Onde: R. Domingos Póvoa Lemos, 30 - Jardim Camburi, Vitória
- Atrações: Chope verde, sorteios e música com Matheus Menegheti
- Horário: 19h
- Valores: Entrada franca
CERVEJARIA BIGOS
Em Vila Velha, a Cervejaria Bigos preparou seis dias de eventos para celebrar o St. Patrick's Day. De 17 a 19 e 24 a 26 de março, o local irá mergulhar na festa irlandesa com muito chope verde, sorteios e atrações musicais. Para participar da festa é preciso comprar o ingresso pelo WhatsApp da cervejaria, que varia de R$8 a R$15 conforme o dia e o lote. A programação musical conta com seis bandas locais.
- SERVIÇO
- Quando: De 17 a 19 e 24 a 26 de março
- Onde: R. Nordeste, 73 - Glória, Vila Velha
- Atrações: Música com Aless Blues (17/03), Versão Pirata (18/03), Rock Burn (19/03), Treim Caipira (24/03), Banda Ralftone (25/03) e Banda Fulltime (26/03). Chope verde de 300ml cortesia para pessoas vestidas com blusa ou cartola verde
- Horário: Quarta e quinta-feira - 18h / Sexta-feira - 17h / Sábado - 13h
- Valores: Ingressos - quinta e sexta-feira, R$ 8 e R$10 no dia do evento / sábado, R$ 10 e R$ 15 no dia do evento.
- Ponto de venda: Whatsapp
CERVEJARIA AMBRONELLI
A Cervejaria Ambronelli, em Morada de Laranjeiras, na Serra, está com uma programação especial para esta sexta-feira (18) e sábado (19). Comemorando o Dia de São Patrício, o estabelecimento fará sorteio de brinde Ambronelli (growler cheio, caneca ou boné). Além disso, quem for vestido de verde ganhará um chope pilsen verde de 500ml. A música fica por conta de Don Marcarini, na sexta (18) e Jardel, no sábado (19), a partir das 20h.
- SERVIÇO
- Quando: 18 e 19 de março
- Onde: Av. Paulo Pereira Gomes, 1955 - Morada de Laranjeiras, Serra
- Atrações: Música com Don Marcarini (sexta-feira) e Jardel (sábado). Chope de 500ml de cortesia para as pessoas que forem vestidas de verde
- Horário: 20h
- Valores: Entrada franca
CERVEJARIA ALTEZZA
Localizada em Venda Nova do Imigrante, a Cervejaria Altezza também é mais um local que irá comemorar a festa irlandesa. No próximo sábado (19), a cervejaria vai oferecer no cardápio o tradicional chope verde Irlandês. Com muita comida e bebida, a festa começa a partir das 10h.
- SERVIÇO
- Quando: 19 de março
- Onde: Estrada do Vai e Vem, São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante
- Atrações: Não divulgado
- Horário: 10h às 18h
- Valores: Entrada franca
VIKINGS CERVEJARIA
A Vikings cervejaria, na Praia do Canto, em Vitória, celebra o St. Patrick's Day no próximo sábado (19), a partir do meio dia. Além do tradicional chope verde, a casa vai contar com as apresentações das bandas Soundcity, Hot 4 Teachers e Hellroute.
- SERVIÇO
- Quando: 19 de março
- Onde: R. João da Cruz, 322 - Praia do Canto, Vitória
- Atrações: Chope verde e apresentações das bandas Soundcity, Hot 4 Teachers e Hellroute.
- Horário: 12h (meio dia)
- Valores: Entrada franca
CASA 107 GASTROBAR
O tradicional chope verde chega na Casa 107 Gastrobar nesta quinta-feira (17). Com unidades no aeroporto de Vitória, Shopping Vitória e Colatina, a empresa promove a festa de São Patrício das 10h às 23h . A unidade do famoso chope irlandês custa R$9.
- SERVIÇO
- Quando: 17 de março
- Onde: Shopping Vitória, Aeroporto de Vitória e Colatina - Avenida Beira Rio, Hotel Agil
- Atrações: Chope verde
- Horário: 10h às 23h
- Valores: Unidade do chope verde - R$ 9
HOOD CERVEJARIA
A festa de São Patrício chega com promoção do chope verde na Hood Cervejaria, na Praia da Costa, em Vila Velha. Até final desta semana, a jarra de cerveja verde vai custar o preço do litro da bebida. Para celebrar a data irlandesa, nesta quinta-feira (17), os músicos Nando Sarkis e Rato Vieira vão se apresentar no local, a partir das 20h.
- SERVIÇO
- Quando: 17 de março
- Onde: Rua José pena Medina, 216, Praia da Costa, Vila Velha - Shopping Adventure Mall
- Atrações: Jarra de chope verde. Música com Nando Sarkis e Rato Vieira
- Horário: a partir das 20h
- Valores: Entrada franca / promoção da jarra de chope verde no valor do litro da cerveja
BIG STEP CERVEJARIA
As comemorações do St. Patrick's Day também desembarcam na Big Step Cervejaria. De 17 a 21 de março, o local terá decoração temática, chope verde, gastronomia típica, happy hour especial e bônus de 20% para as pessoas que forem vestidas de verde. O estabelecimento também estará no evento "St. Patrick's Vitória", no Shopping Vitória.
- SERVIÇO
- Quando: 17 a 21 de março
- Onde: R. Quinze de Novembro, 600 - Centro de Vila Velha, Vila Velha
- Atrações: Decoração temática, chope verde, gastronomia típica, happy hour especial e bônus de 20% para as pessoas que forem vestidas de verde
- Horário: Ter a Qui: 18h à 00h | Sex e Sab: 18h à 01h | Dom: 18h às 00h
- Valores: Entrada franca
RONCHI BEER
Localizada em Domingos Martins, a Ronchi Beer incorporou a Pilsen da cervejaria com a tradicional cor verde do chope irlandês. Tudo isso sem perder as características e aromas da bebida. Para comemorar o Dia de São Patrício, o local preparou uma programação para o próximo sábado (19) com a banda Merak, a partir das 20h.
- SERVIÇO
- Quando: 19 de março
- Onde: Rua Nona Elvira P. Modolo - Pedra Azul, Domingos Martins
- Atrações: Banda Merak
- Horário: 20h
- Valores: Couver R$ 10
MEUCHOPE.COM
A tradicional St.Patrick 's Day, que acontece nesta quinta-feira (17), será bem verde e refrescante na cervejaria MeuChope.com. O evento vai contar com a presença de sete cervejarias artesanais capixabas que irão disponibilizar muita chope gelado nas torneiras de autosserviço. “O evento é gratuito, na quinta-feira, e teremos além do chope, música ao vivo, com o cantor Nano Viana e o baterista Gustavo Bride, além de churrasco e choripan”, garante um dos sócios, Augusto Sato.
- SERVIÇO
- Quando: 17 de março
- Onde: Avenida Des. Demerval Lyrio, 390, na Mata da Praia, ao lado da Quitanda
- Atrações: Nano Viana e Gustavo Bride (Rock e Pop). E na culinária, churrasco e choripan (Linguiças)
- Horário: 18h às 22h
- Valores: Entrada franca
SÃO PATRÍCIO
Se for embarcar nas comemorações, que tal conhecer um pouco mais sobre a vida de São Patrício e saber por que o religioso se tornou um símbolo para a Irlanda?
Para início de conversa, “Saint Patrick” não é iralndês e esse, inclusive, nem é seu nome verdadeiro. Nascido na Inglaterra, no final do século IV, ele morou na Grã-Bretanha até os 16 anos com crenças e costumes pagãos. Mas a vida de Patrício mudou após ser sequestrado e vendido como escravo para os irlandeses. A história conta que ele viveu cerca de seis anos em cativeiro, tempo em que teria se aproximado do catolicismo.
Segundo relatos, o inglês conseguiu fugir da escravidão e retornou à Inglaterra para estudar em um mosteiro. Após 12 anos vivendo no templo, seu nome foi oficialmente mudado para Patrício quando recebeu a nomeação para bispo da Igreja Católica. Foi então que o religioso descobriu que a sua vocação era evangelizar os pagãos irlandeses para o cristianismo.
De volta à Irlanda, o missionário passou 30 anos no condado de County Down, local onde morou até sua morte, datada em 17 de março de 461. Hoje em dia, os irlandeses utilizam dessa data para exaltar toda a cultura e costumes locais. Entre os principais símbolos da festa, estão o trevo de três folhas, a cruz celta e o duende. Além, é claro, da tradicional cerveja verde.