Montagem cinematográfica: oficina gratuita está com inscrições abertas

Não tem aquelas cenas de abertura dos filmes da franquia "007" - que, entre um tiro e outro, te deixa de queixo caído de tão bem feitas - ou mesmo uma passagem em plano-sequência, onde um crime acontece sem cortes de câmera, na pequena obra-prima "Estranhos Prazeres" (1995), de Kathryn Bigelow? Pois saiba que tanta belezura cinematográfica só acontece graças a uma boa montagem, uma das categorias técnicas mais importantes do cinema, especialmente na hora de construir uma história coerente e atrativa aos olhos da plateia.
Para quem quer aprender um pouco mais sobre a arte da montagem e despertar a Thelma Schoonmaker, premiada montadora de "Touro Indomável", "escondida" dentro de você, uma boa dica é participar da oficina "Cortar pra Quê?", que tem como professora a premiada editora Lulu Corrêa, que trabalhou no belíssimo "A Terceira Margem do Rio", de Nelson Pereira dos Santos, sendo premiada em diversos festivais - tanto nacionais quanto internacionais - com "Como se Morre no Cinema".
As aulas serão online, gratuitas e acontecerão às segundas e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, no período de 4 de abril e 9 de maio, por meio do site IMA Cultural. O curso será desenvolvido ao longo de seis semanas, totalizando 11 encontros, e uma carga horária de 22 horas.
Ao todo, serão oferecidas 15 vagas. As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta (17), também no portal do Instituto Marlin Azul, iniciativa cultural que organiza o projeto. Em tempo: a oficina é direcionada a jovens realizadores, editores, diretores e estudantes de audiovisual que vivem no Espírito Santo.
Com atividades teóricas e práticas, o curso abordará as noções básicas sobre como dominar a linguagem e a técnica de organizar e associar imagens. O objetivo é preencher uma lacuna deixada pelos cursos livres de edição, que frequentemente estão focados na formação de operadores de softwares. Por outro lado, o ensino acadêmico é, por excelência, voltado para a formação teórica. Em pauta, introdução teórica, análise de cenas e exercícios de montagem.
TEMAS
Entre o conteúdo a ser debatido, estão os temas que versam pela metalinguagem, entrelaçando cinema e TV, como Montagem e Dramaturgia; Interferências no Trabalho do Ator; Edição de Diálogos; Montagem no Filme Documentário; Edição de Entrevistas; O Corte na TV; Teledramaturgia e Telejornalismo.
"O curso combinará teoria com prática, pois a montadora (Lulu Corrêa) trará a vivência de um set e de uma ilha de edição. A oficina também é uma boa oportunidade de aprendizado para quem deseja fazer direção, pois dirigir e montar são funções altamente conectadas. O curso esclarecerá os elementos que compõem a narrativa cinematográfica por meio de planos, cortes, som, dentre outros, destrinchando os truques e as manhas da costura entre as cenas de uma obra", garante Beatriz Lindenberg, coordenadora do Instituto Marlin Azul.
"Cortar pra Quê?", de acordo com Beatriz, estava sendo preparada para ser presencial, mas, houve uma adaptação para o espaço virtual, dando acesso a pessoas de todo o Estado, que não teriam condições de estar presentes por conta da distância.
"Lulu é uma parceira desde sempre do Instituto (Marlin Azul). É nossa colaboradora, nos ajudou a construir a história do Projeto Animação com seu talento, responsabilidade e generosidade em sala de aula. Além de ministrar aulas de roteiro e direção em diferentes oficinas da instituição, ela atua de modo espontâneo como consultora, orientando e acompanhando os realizadores em suas jornadas na construção de uma ficção ou de um documentário", complementa.
OFICINA DE MONTAGEM "CORTAR PARA QUÊ?"
- INSCRIÇÕES: A partir desta quinta-feira (17). São 15 vagas gratuitas direcionadas a jovens realizadores, editores, diretores e estudantes de audiovisual que vivem no Espírito Santo. O processo pode ser feito pela internet
- AULAS: De 4 de abril a 9 de maio, as segundas e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, também pela internet
- CONTEÚDO: Entre o conteúdo a ser debatido, estão os temas Evolução da linguagem cinematográfica; Montagem Clássica Narrativa; A Escola Soviética; Montagem Invisível; A Gramática do Ilusionismo; Som; Assincronismo; Cinema Sonoro; Manipulação e Fragmentação do Tempo; Ritmo; Montagem e Dramaturgia; Interferências no Trabalho do Ator; Edição de Diálogos; Montagem no Filme documentário; Nanook; Cine-Olho; Edição de Entrevistas; O corte na TV; Teledramaturgia; Telejornalismo; e Os Desafios do Dia a Dia