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Curso

Montagem cinematográfica: oficina gratuita está com inscrições abertas

Promovido pelo Instituto Marlin Azul, o curso é online e ministrado pela montadora Lulu Corrêa. Voltadas para jovens de todo o ES, aulas começam em abril
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 17 de Março de 2022 às 11:27

A oficina
A oficina "Cortar pra Quê?", que tem como professora a premiada editora Lulu Corrêa, acontece a partir de abril, pela internet Crédito: Terje Sollie/ Pexels
Não tem aquelas cenas de abertura dos filmes da franquia "007" - que, entre um tiro e outro, te deixa de queixo caído de tão bem feitas - ou mesmo uma passagem em plano-sequência, onde um crime acontece sem cortes de câmera, na pequena obra-prima "Estranhos Prazeres" (1995), de Kathryn Bigelow? Pois saiba que tanta belezura cinematográfica só acontece graças a uma boa montagem, uma das categorias técnicas mais importantes do cinema, especialmente na hora de construir uma história coerente e atrativa aos olhos da plateia.

via GIPHY

Para quem quer aprender um pouco mais sobre a arte da montagem e despertar a Thelma Schoonmaker, premiada montadora de "Touro Indomável", "escondida" dentro de você, uma boa dica é participar da oficina "Cortar pra Quê?", que tem como professora a premiada editora Lulu Corrêa, que trabalhou no belíssimo "A Terceira Margem do Rio", de Nelson Pereira dos Santos, sendo premiada em diversos festivais - tanto nacionais quanto internacionais - com "Como se Morre no Cinema".
As aulas serão online, gratuitas e acontecerão às segundas e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, no período de 4 de abril e 9 de maio, por meio do site IMA Cultural. O curso será desenvolvido ao longo de seis semanas, totalizando 11 encontros, e uma carga horária de 22 horas.
Ao todo, serão oferecidas 15 vagas. As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta (17), também no portal do Instituto Marlin Azul, iniciativa cultural que organiza o projeto. Em tempo: a oficina é direcionada a jovens realizadores, editores, diretores e estudantes de audiovisual que vivem no Espírito Santo.
Com atividades teóricas e práticas, o curso abordará as noções básicas sobre como dominar a linguagem e a técnica de organizar e associar imagens. O objetivo é preencher uma lacuna deixada pelos cursos livres de edição, que frequentemente estão focados na formação de operadores de softwares. Por outro lado, o ensino acadêmico é, por excelência, voltado para a formação teórica. Em pauta, introdução teórica, análise de cenas e exercícios de montagem.

TEMAS

Entre o conteúdo a ser debatido, estão os temas que versam pela metalinguagem, entrelaçando cinema e TV, como Montagem e Dramaturgia; Interferências no Trabalho do Ator; Edição de Diálogos; Montagem no Filme Documentário; Edição de Entrevistas; O Corte na TV; Teledramaturgia e Telejornalismo.
"O curso combinará teoria com prática, pois a montadora (Lulu Corrêa) trará a vivência de um set e de uma ilha de edição. A oficina também é uma boa oportunidade de aprendizado para quem deseja fazer direção, pois dirigir e montar são funções altamente conectadas. O curso esclarecerá os elementos que compõem a narrativa cinematográfica por meio de planos, cortes, som, dentre outros, destrinchando os truques e as manhas da costura entre as cenas de uma obra", garante Beatriz Lindenberg, coordenadora do Instituto Marlin Azul.
Um das mais premiadas e conceituadas montadoras do cinema brasileiro, Lulu Corrêa ministrará o curso
Uma das mais premiadas e conceituadas montadoras do cinema brasileiro, Lulu Corrêa ministrará o curso "Cortar Pra Quê?" Crédito: Ratão Diniz
"Cortar pra Quê?", de acordo com Beatriz, estava sendo preparada para ser presencial, mas, houve uma adaptação para o espaço virtual, dando acesso a pessoas de todo o Estado, que não teriam condições de estar presentes por conta da distância.
"Lulu é uma parceira desde sempre do Instituto (Marlin Azul). É nossa colaboradora, nos ajudou a construir a história do Projeto Animação com seu talento, responsabilidade e generosidade em sala de aula. Além de ministrar aulas de roteiro e direção em diferentes oficinas da instituição, ela atua de modo espontâneo como consultora, orientando e acompanhando os realizadores em suas jornadas na construção de uma ficção ou de um documentário", complementa.

OFICINA DE MONTAGEM "CORTAR PARA QUÊ?"

  • INSCRIÇÕES: A partir desta quinta-feira (17). São 15 vagas gratuitas direcionadas a jovens realizadores, editores, diretores e estudantes de audiovisual que vivem no Espírito Santo. O processo pode ser feito pela internet

  • AULAS:  De 4 de abril a 9 de maio, as segundas e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, também pela internet

  • CONTEÚDO: Entre o conteúdo a ser debatido, estão os temas Evolução da linguagem cinematográfica; Montagem Clássica Narrativa; A Escola Soviética; Montagem Invisível; A Gramática do Ilusionismo; Som; Assincronismo; Cinema Sonoro; Manipulação e Fragmentação do Tempo; Ritmo; Montagem e Dramaturgia; Interferências no Trabalho do Ator; Edição de Diálogos; Montagem no Filme documentário; Nanook; Cine-Olho; Edição de Entrevistas; O corte na TV; Teledramaturgia; Telejornalismo; e Os Desafios do Dia a Dia  

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