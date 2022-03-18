Produtor pede ajuda para montar estúdio destruído por incêndio em Vitória

Estúdio Mirabel antes do incêndio na última terça-feira (15) Crédito: Jackson Pinheiro

Um estúdio de produção musical em Jardim Camburi, em Vitória, teve uma das salas completamente destruída após um incêndio na madrugada da última terça-feira (15). Segundo um dos sócios do local, Jackson Pinheiro, o fogo foi provocado por um curto-circuito na antiga fiação da casa. Apesar da perda total do ambiente, ninguém ficou ferido.

“A sala tinha acabado de ser inaugurada. Quando o meu sócio, Douglas Vidal, chegou no estúdio por volta de 8h30, ele sentiu um cheiro muito forte de queimado e viu o corredor com bastante fumaça. Ele ligou para os bombeiros, mas o fogo já tinha apagado porque as salas do estúdio são vedadas, ou seja, não tinha oxigênio”, relatou Jackson.

Jackson contou que sua esposa está grávida de oito meses e disse que estava com ela em uma consulta na hora que o sócio chegou ao local. Após receber a ligação de Douglas sobre o ocorrido, o produtor começou a chorar e até sua filha de seis anos foi ampará-lo.

Eu tive a sensação de que tinha perdido tudo. Sou músico no Espírito Santo e ainda em tempos de pandemia. Eu não tenho mais de onde tirar, a vontade era de sentar na calçada e chorar. Minha filha de seis anos que me amparou. Tínhamos acabado de fazer o empréstimo, pagando o ar condicionado. O estúdio não é um investimento, é um sonho. Nem seguro tinha ainda.

Diante da perda dos bens materiais e tomado pela emoção do momento, Jackson postou um vídeo nas redes sociais contando a situação. “Eu estou vindo aqui pedir ajuda para as pessoas porque não tenho condições nenhuma de levantar (o dinheiro) de novo. Tinha equipamentos lá, foi um prejuízo grande. Quem puder colaborar com qualquer quantia vai ser muito bem-vindo”

O produtor calculou um prejuízo de 57 mil reais, envolvendo a parte interna e externa da casa onde fica o estúdio. O local divide espaço com uma escola de música, mas apenas a parte elétrica do imóvel foi comprometida. Segundo Jackson, a repercussão do vídeo foi maior do que o esperado e muitas pessoas acabaram se solidarizando com a perda.

“Eu fiz o vídeo com muita vergonha. Eu tenho consciência de que tem gente que precisa mais do que eu e meu sócio. Mas, por um momento, eu vi que a minha família também precisava. Graças a Deus, estou recebendo ajuda do Brasil inteiro, até artista famoso também já doou. A dívida de gratidão que eu tenho é enorme”, ressaltou Jackson.

Estúdio Mirabel após incêndio na última terça-feira (15) Crédito: Jackson Pinheiro

Entre os itens perdidos no incêndio, estão diversos instrumentos e aparelhos como baixo, contrabaixo, violão, cabos, amplificador, pedais, transmissores e fones de ouvido. Até agora, todo o valor arrecadado foi o suficiente para fazer a reestruturação da parte externa do imóvel. De acordo com Jackson, ainda faltam cerca de R$ 27 mil para recuperar os danos da sala de produção, mixagem, e gravação. E afirma que após conseguir o dinheiro necessário, irá doar o restante que ultrapassar.

“Não temos pretensão de ter algo que a gente não tinha ou comprar mais do que o necessário. Qualquer valor que passar do que precisamos, nós vamos doar e ajudar outras pessoas. Não precisamos de nada além do que estava lá antes. Recebemos muita prova de amor nesse tempo. Várias pessoas sentiram a nossa dor ou já passaram por uma situação parecida. Estamos na luta todo dia”, finalizou o produtor musical.

Estúdio Mirabel após incêndio na última terça-feira (15) Crédito: Jackson Pinheiro

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