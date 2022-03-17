Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • No 'BBB 22', Natália se desentende com Lina e evidencia racha entre as 'comadres'
Ex-aliadas?

No 'BBB 22', Natália se desentende com Lina e evidencia racha entre as 'comadres'

Briga aconteceu durante a festa do líder Lucas e foi marcada por gritaria, socos na porta, choro e tapa acidental
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Março de 2022 às 13:57

Linn da Quebrada, Jessi e Natália discutem no quarto Grunge
Linn da Quebrada, Jessi e Natália discutem no quarto Grunge Crédito: Reprodução/Globo
Entre a noite de quarta-feira, 16, e a madrugada desta quinta, 17, os brothers se divertiram na segunda festa do líder do Lucas, que teve como tema "baile de máscaras". Mas o que era um momento de descontração no BBB 22 se tornou uma grande treta. Tudo começou quando Natália, logo no início da festa, se mostrou chateada com Linn da Quebrada e Jessilane.
Em conversa com Eslovênia, ela compartilhou que se sentiu desmerecida pelas sisters. "Teve uma hora em que estávamos nós três na mesa. Jessi trouxe o assunto do Pedro e eu falei do mesmo assunto, mas referente a mim. Ficou um clima de 'o que tem a ver?'"
"Depois, rolou um assunto entre as duas que só as duas conversavam entre si", continuou. E Eslô respondeu: "eu sei. É uma coisa que não posso imaginar."
Nat disse ainda que esses episódios não começaram agora. "É uma coisa que sempre tá acontecendo. Às vezes, eu estou na roda e não tenho oportunidade de falar. De certa forma, a gente vai se sentindo desmerecida ou pouco querida."

Afastamento

Em conversa com Laís e Gustavo, Linn da Quebrada mostrou que está incomodada com as atitudes de Natália e percebeu que há um clima tenso começando a rolar entre elas. "Tem a ver com a minha relação com a Jessi. Em algum momento, ela falou para mim que eu estou tentando colocar ela contra a Jessi... Acho que vou dar uma afastada por isso. Vou tentar dar uma afastada da Jessi", desabafou.

A treta

Em seguida, as três "comadres" se encontraram no quatro grunge e Nat decidiu colocar as coisas a limpo. "A Jessi é uma pessoa que eu sinto muito ciúmes. Às vezes, me sinto deslocada, porque muitas vezes a conversa é só de vocês duas e não me incluem."
Ao tentar se defender, Linn da Quebrada acabou sendo interrompida por Natália, que começou a gritar: "muitas vezes eu sentia ciúmes da Jessi, eu falei isso com você. Eu não fui falsa, eu falei isso com você."
A discussão então começou a ficar mais tensa e Eslovênia decidiu tirar Lina e levá-la para o quarto lollipop. Enquanto isso, a cantora disparou: "eu não sei o que fazer, a não ser me afastar. Amiga, se eu não me afastar, isso vai continuar acontecendo."
Lina ficou abalada com o ocorrido e, em outro momento, desabafou com Laís e disse que estava se sentindo mal.
Ainda no quarto grunge, Natália começou a se descontrolar e socar a parede. Jessi tentou segurá-la, mas acabou levando um tapa na cara de forma acidental. Após o ocorrido, as tags "agressão" e "expulsão" amanheceram em alta no Twitter. Alguns internautas alegam que Nat colocou em risco a integridade física de Jessi, enquanto outros reforçam que é nítido não ter sido intencional.

Veja Também

Internautas pedem expulsão de Natália do BBB após briga com Jessi e Lina

BBB 22: ex-participantes voltam ao reality nesta quinta (17)

Juliette convida Vyni para show após eliminação do brother do "BBB 22"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Reality show Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados