Internautas pedem expulsão de Natália do BBB após briga com Jessi e Lina

Linn da Quebrada, Jessi e Natália discutem no quarto Grunge Crédito: Reprodução/Globo

Após Natália perder o controle em discussão com Jessilane e Linn da Quebrada, internautas começaram a pedir pela expulsão da sister da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo). A designer de unhas chegou a chutar portas e jogar cadeiras da cozinha, e Jessi tentou a conter.

Alguns telespectadores do programa apontaram que Natália acertou o rosto da professora enquanto estava sendo contida, com isso as palavras "expulsão", "surtou" e "Nati" chegaram a ficar entre os assuntos mais comentados do Brasil, no Twitter.

"Vale expulsão ein, Boninho", escreveu um internauta. "Um tapa, um empurrão, uma baldada e até um dedo na cara gritando é agressão... Mas chutar, estapear, quebrar a casa e fazer todo mundo fritar não é Inadmissível o comportamento da Natália, seja por vontade própria, desequilíbrio ou crise. Expulsão já!", escreveu outro.

"Nossa, Natália bebeu e está surtada. Isso que ela fez é digno de expulsão, né?", questionou um terceiro internauta. "Gente a Natália merece sim a expulsão, é só analisar as imagens e ver que ela acerta o rosto da Jessi e aperta o braço da Lina e puxa ela!", escreveu outra, que comparou a atitude de Natália com a expulsão de Maria e Hariany, do BBB 19.

No entanto, alguns fãs do programa também chegaram a dizer que a atitude de Natália não deve gerar uma expulsão. "O povo pedindo expulsão da Nati quando deviam estar pedindo pela psicóloga", escreveu uma. "Não é caso de expulsão, uma advertência sim, uma proibição dela beber álcool na casa também!", apontou outra.

A discussão começou após Natália demonstrar seu descontentamento com as comadres para Eslovênia, e resolver ir ao Quarto Grunge desabafar com Jessilane e Linn da Quebrada. A designer de unhas reforçou sobre ter sido ignorada pelas sisters e diz. Após discutir com Lina, a sister perdeu o controle e começou a chutar portas e jogar cadeiras na cozinha da casa.

"Lina, eu falei com você que eu senti que muitas das vezes não é questão só de ser desleal. É a sensação de que você estava afastando ela de mim", disse Natália para Lina ao iniciar a discussão. Natália seguiu demonstrando seu descontentamento com suas aliadas na disputa por R$ 1,5 milhão, mas também demonstrou seu afeto.

"Eu amo vocês duas. Eu quero falar! Agora é o meu momento de fala. Eu amo você com as suas particularidades, com tudo que você é. Mesmo às vezes você me interrompendo e me ignorando. Eu não me importo com isso. É isso que eu tenho para te falar. Eu amo a Jessi indiferentemente de todas as nossas diferenças", disse a mineira.

Lina tenta acalmar a participante e pede para ela ouvi-la. Natália retruca e diz que só vai ouvir depois que terminar de falar. "A Jessi é uma pessoa que eu sinto muitos ciúmes. Às vezes, me sinto deslocada. Porque muitas vezes a conversa é só de vocês duas e não me incluem".

Lina afirma: "Vou te falar porque você me chamou de desleal. Você falou que eu estava tentando te afastar da festa". Natália insiste em falar que Linn foi desleal: "Muitas vezes eu sentia ciúmes da Jessi, eu falei isso com você. Eu não fui falsa, eu falei isso com você", diz a sister aos gritos.

Um tapa, um empurrão, uma baldada e até um dedo na cara gritando é agressão



Mas chutar, estapear, quebrar a casa e fazer todo mundo fritar não é???



Inadmissível o comportamento da Natália, seja por vontade própria, desequilíbrio ou crise.

Expulsão já!#BBB22 #festabbb22 — Dentão (@dentaobbb) March 17, 2022

só observando o povo pedindo expulsão da nati quando deviam tá pedindo pela psicóloga #BBB22 pic.twitter.com/In0zBndSGv — fenotipicamente cansadah 📚🐝 (@eujessifer) March 17, 2022