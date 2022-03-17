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Luana Piovani revela choro de filha por saudades de Pedro Scooby

Ex-esposa do surfista falou do acidente do filho mais velho, Dom, de 10 anos. Piovani também comentou sobre a situação difícil pela qual estava passando sozinha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Março de 2022 às 08:29

Luana Piovani com os filhos Bem e Liz
Luana Piovani com os filhos Bem e Liz Crédito: Reprodução/Instagram/@luapio
Luana Piovani tem passado por momentos delicados com os filhos. Nesta quarta-feira (16), a artista usou o Instagram para contar que a pequena Liz ,6, chora há oito dias com saudade de Pedro Scooby. Já Dom, 10, filho mais velho do surfista com a atriz, fraturou o ombro após sofrer um acidente. O pequeno compete como skatista em torneios.
Direto de um hospital, na cidade onde mora, Lisboa, em Portugal, Piovani comentou sobre a situação difícil pela qual estava passando sozinha com o filho. Ela lamentou a ausência de Pedro Scooby, pai de seus três filhos, que está confinado no Big Brother Brasil 22 (Globo).
"Domzuco fraturou o ombro pela primeira vez. Que Deus ajude que sejam pouquíssimas, que isso não se repita", comentou a atriz. Não é apenas a atriz que lamenta a ausência do surfista. Enquanto gravava o vídeo comentando sobre a situação, Liz, de 6 anos, chora ao fundo perguntando sobre o pai. "Mãe, quando o papai vai chegar?", pergunta a caçula.
Após a interrupção, Luana suspira e relata o sofrimento da caçula. "Ainda tem isso. Ela (Liz) tá numa crise, tem oito dias que chora toda noite por causa de saudade do pai", relatou a apresentadora.
Luana Piovani e Pedro Scooby viveram um relacionamento de oito anos. Os dois são pais de Dom, Liz e Bem. Atualmente o surfista de ondas gigantes é casado com a modelo Cíntia Dicker.

SEM FOTOS DOS FILHOS NO "BBB 22"

Pedro Scooby é o único participante do BBB 22 (Globo) que não verá os filhos na edição, e isso incluí não só vídeos, mas fotografias. Sem autorização da ex-esposa, o surfista, que foi líder por uma semana, sentiu falta de fotos dos filhos.
A situação chegou a levantar suspeitas entre outros participantes. "Cadê as crianças? Não tem foto?", indagou Laís aos demais participantes que observavam Scooby no quarto do Líder através de imagens. "Será que foi a Luana?", questionou Jessilane. Em meio as especulações, as sisters comentaram que talvez seria para não expor a imagem dos pequenos.
Na ocasião, Pedro Scooby também falou por cima sobre a ausência dos filhos com seus VIP. "Eu tive essa conversa com a Luana... tudo certo", afirmou. "Tudo bem, eles são os meus filhos para o resto da vida", completou.

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