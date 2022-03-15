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Televisão

BBB 22: ex-participantes voltam ao reality nesta quinta (17)

Maria, que foi expulsa, e Tiago Abravanel, que apertou o botão da desistência, não foram chamados para participar da dinâmica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Março de 2022 às 17:34

Tadeu Schimidt é o apresentador do
Tadeu Schimidt é o apresentador do "BBB 22": público quer jogo mais movimentado Crédito: Rede Globo
O público pediu e Boninho cumpriu. Nesta quinta-feira (17), os oito eliminados do Big Brother Brasil 2022 (contando com o desta terça-feira, 15) retornarão ao reality. Maria, que foi expulsa, e Tiago Abravanel, que apertou o botão da desistência, não foram chamados para participar.
Segundo nota emitida pela Globo, Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e o eliminado de hoje vão se reunir novamente para uma dinâmica nova no programa. Sem muitos detalhes, a emissora disse apenas que eles terão uma missão importante no futuro do jogo.
Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Boninho, diretor do reality, fez suspense sobre a dinâmica.
Como será a dinâmica? Qual será exatamente o papel deles? Ninguém sabe. Mas, vale lembrar que nunca antes na história do BBB os participantes que já haviam deixado o reality se juntaram para mexer com o jogo no meio do programa.
Enquanto isso, o Paredão segue sendo disputado por Pedro Scooby, Gustavo e Vyni. Segundo parcial da enquete do portal UOL, Vyni pode deixar a casa com 71,79% dos mais de 203 mil votos. Na sequência, aparece Gustavo, com 21,25%, e Pedro Scooby com menos de 10% das intenções de voto.
O 'BBB 22’ tem direção artística de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Um Lugar ao Sol’, e domingos, após o 'Fantástico'.

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