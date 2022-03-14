Ex-BBB Thais Braz mostra resultado de cirurgia na testa pela 1ª vez: 'Alívio'

A ex-bbb Thais Braz aparece sem os curativos pela primeira vez após a cirurgia Crédito: Reprodução/Instagram/@thaisbraz

A ex-BBB Thais Braz, 29, compartilhou em suas redes sociais o resultado da cirurgia para diminuir a testa . Em uma sequência de vídeos nos stories, a odontopediatra retirou a fita que protege a cicatriz para mostrar aos seguidores como ficou seu novo visual. O procedimento chamou atenção do público na semana passada após a influencer contar sobre o processo pós-operatório.

"Bom dia! Tirei o tape, acabei de tirar. E o cabelo, ficou cinco dias com o negócio aqui, está meio amassadinho. Vou tomar banho agora, lavar o cabelo. Nossa, gente, que alívio", disse a ex-BBB. E ainda interagiu com os fãs, "E aí, como está ficando?".

A operação aconteceu na última quinta-feira, dia 10 de março. No Instagram, Braz respondeu várias perguntas dos seguidores a respeito da cirurgia e ainda reforçou sua coragem em tomar essa decisão. "Eu tirei dois centímetros da minha testa. Sim, corajosa ela", comentou.

"Mas deu tudo certo, graças a Deus, escolhi muito o profissional e também era uma coisa que me incomodava muito, desde criança. Mas está tudo bem, não tem nem 24 horas que eu fiz a cirurgia", ressaltou Thais após realizar a cirurgia.

Agora, a ex-BBB postou que precisa continuar usando a faixa na testa por uma semana, tirando apenas para dormir. “A única coisa que sinto é latejando a cabeça, mas é bem mais tranquilo do que eu pensei”, completou.