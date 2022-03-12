Entenda a cirurgia realizada pela ex-BBB Thais Braz para diminuir o tamanho da testa

Thais Braz revelou ter passado por uma intervenção cirúrgica Crédito: Reprodução @Thaisbraz

“A Frontoplastia é a solução definitiva para essa questão que incomoda muito algumas mulheres e homens, que buscam estratégias para esconder o tamanho da área da testa. Um dos principais objetivos de quem procura essa cirurgia é o aumento da autoestima e de aceitação, de forma que a maioria dos pacientes são mulheres com idades entre 18 e 30 anos”, explica o cirurgião plástico Paolo Rubez, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Ex-BBB Thais Braz faz cirurgia para a redução de testa Crédito: Reprodução/Instagram/@thaisbraz

A cirurgia visa avançar o couro cabeludo para frente através de um corte preciso na margem do cabelo, com isso há a redução do tamanho da testa e a adequação ao formato do rosto. No procedimento, o médico faz uma incisão bem rente ao início do cabelo e retira uma faixa de pele para deixar a testa menor. “Dessa forma, o cirurgião consegue descolar e puxar a pele de forma delicada, fazendo com que a cicatriz fique escondida no início dos cabelos. Logo depois, os ligamentos e músculos são reposicionados”, afirma o médico.

RECUPERAÇÃO

O período de recuperação da cirurgia é relativamente curto; na maioria dos casos, o paciente pode retornar às atividades em uma semana. No entanto, como em todo processo cirúrgico, a frontoplastia exige alguns cuidados pós-operatórios para que os resultados saiam como esperado. “O paciente deve fazer uso das medicações prescritas e evitar esforço físico por 3 semanas. Além disso, não se expor ao sol é importante para que a cicatriz tenha uma melhor qualidade”, ressalta.