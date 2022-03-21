Anitta dá pista sobre data de lançamento do seu novo álbum 'Girl From Rio'

Anitta dá pista sobre data de lançamento do seu novo álbum Crédito: Instagram/@anitta

Após fazer história atingindo a 7ª posição no ranking global do Spotify com a música "Envolver", a cantora Anitta, 28, trouxe outra boa notícia para seus fãs. A artista revelou que seu tão esperado álbum "Girl From Rio" deve ser lançado em abril.

Na madrugada deste domingo (20), Anitta fez uma série de tuítes enquanto "estava bêbada" e entre declarações aos fãs e pedidos de desculpas por não fazer "uma live bêbada", ela respondeu uma fã que questionou: "Qual a data do álbum, mulher? Solta e bota a culpa na bebida".

"Abril, anted do ohalella" [sic], escreveu Anitta. O tuíte da cantora já ultrapassou 2.000 curtidas, e fãs e internautas entenderam que a artista quis se referir ao festival Coachella, no qual ela foi anunciada como atração, ao lado de Pabllo Vittar, em janeiro de 2020, e que começa em 15 de abril.

Nas respostas ao tuíte, fãs e internautas comemoraram a data e pediram mais informações. "Quantas músicas terá?", questionou um. "Vai ter uma parceria com a Karol [Conká]?", perguntou outra. "Os dias de glória vindo aí", celebrou uma terceira.

Uma das músicas que deve estar no álbum é "Envolver", que entrou no Top 10 no ranking global do Spotify nesse final de semana. A música superou o pico de "Vai, Malandra", que chegou ao 18º lugar na parada mundial do Spotify quando lançada, em 2017, e se tornou a mais ouvida canção da cantora.