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Música

Anitta dá pista sobre data de lançamento do seu novo álbum 'Girl From Rio'

Cantora disse que estava bêbada e tuitou a data em resposta a uma fã. "Abril, anted do ohalella" [sic], escreveu Anitta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Março de 2022 às 11:32

Fantasia de Anitta no Carnaval de 2022
Anitta dá pista sobre data de lançamento do seu novo álbum Crédito: Instagram/@anitta
Após fazer história atingindo a 7ª posição no ranking global do Spotify com a música "Envolver", a cantora Anitta, 28, trouxe outra boa notícia para seus fãs. A artista revelou que seu tão esperado álbum "Girl From Rio" deve ser lançado em abril.
Na madrugada deste domingo (20), Anitta fez uma série de tuítes enquanto "estava bêbada" e entre declarações aos fãs e pedidos de desculpas por não fazer "uma live bêbada", ela respondeu uma fã que questionou: "Qual a data do álbum, mulher? Solta e bota a culpa na bebida".
"Abril, anted do ohalella" [sic], escreveu Anitta. O tuíte da cantora já ultrapassou 2.000 curtidas, e fãs e internautas entenderam que a artista quis se referir ao festival Coachella, no qual ela foi anunciada como atração, ao lado de Pabllo Vittar, em janeiro de 2020, e que começa em 15 de abril.
Nas respostas ao tuíte, fãs e internautas comemoraram a data e pediram mais informações. "Quantas músicas terá?", questionou um. "Vai ter uma parceria com a Karol [Conká]?", perguntou outra. "Os dias de glória vindo aí", celebrou uma terceira.
Uma das músicas que deve estar no álbum é "Envolver", que entrou no Top 10 no ranking global do Spotify nesse final de semana. A música superou o pico de "Vai, Malandra", que chegou ao 18º lugar na parada mundial do Spotify quando lançada, em 2017, e se tornou a mais ouvida canção da cantora.

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