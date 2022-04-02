Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ex-BBB Rodrigo Mussi segue estável e intubado, diz boletim médico

Boletim médico publicado pelo irmão do influenciador foi emitido neste sábado (2). "As próximas horas são delicadas", escreveu Diogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 16:19

O ex-BBB Rodrigo Mussi
O ex-BBB Rodrigo Mussi Crédito: TV Globo
O ex-BBB Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro na quinta-feira (31), segue estável, intubado e progredindo na recuperação, mas continua sedado. As informações são do boletim médico divulgado pelo irmão do influenciador, Diogo Mussi, em suas redes sociais.
“Primeiro boletim do dia 2 de abril: O Rodrigo segue estável, progredindo em recuperação. Ainda sedado, sendo que o processo de extubação é lento. As próximas horas são delicadas. Nós estamos otimistas e com muita fé que ele vai se recuperar”, publicou Diogo nos stories do Instagram.
Rodrigo sofreu um acidente de carro após voltar de um jogo do São Paulo, no Estádio do Morumbi. Ele estava num carro alugado por aplicativo quando o motorista teria cochilado sobre o volante, colidindo contra um caminhão. O ex-BBB teve fraturas nos membros e traumatismo intracraniano.
O ex-BBB sofreu lesões na coluna durante o acidente. Segundo Diogo Mussi, o influenciador não vai precisar passar por nova cirurgia.

Veja Também

Ex-BBB Rodrigo Mussi tem lesões na coluna após acidente, diz irmão

Rodrigo Mussi demorou para ser identificado após batida por falta de documentos

'Devo ter dado uma cochilada', diz motorista após acidente com Rodrigo Mussi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Editais e Avisos - 16/04/2026
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados