Ex-BBB Rodrigo Mussi segue estável e intubado, diz boletim médico

O ex-BBB Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro na quinta-feira (31), segue estável, intubado e progredindo na recuperação, mas continua sedado. As informações são do boletim médico divulgado pelo irmão do influenciador, Diogo Mussi, em suas redes sociais.
“Primeiro boletim do dia 2 de abril: O Rodrigo segue estável, progredindo em recuperação. Ainda sedado, sendo que o processo de extubação é lento. As próximas horas são delicadas. Nós estamos otimistas e com muita fé que ele vai se recuperar”, publicou Diogo nos stories do Instagram.
Rodrigo sofreu um acidente de carro após voltar de um jogo do São Paulo, no Estádio do Morumbi. Ele estava num carro alugado por aplicativo quando o motorista teria cochilado sobre o volante, colidindo contra um caminhão. O ex-BBB teve fraturas nos membros e traumatismo intracraniano.
O ex-BBB sofreu lesões na coluna durante o acidente. Segundo Diogo Mussi, o influenciador não vai precisar passar por nova cirurgia.