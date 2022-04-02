Ex-BBB Rodrigo Mussi tem lesões na coluna após acidente, diz irmão

Neste sábado (2), haverá um novo boletim médico informando sobre a recuperação do ex-BBB. Diogo postou um comunicado em suas redes sociais sobre o assunto para acalmar os fãs aflitos por notícias: "Entendam, se ninguém ligou, é sinal de que segue estável e em recuperação. Ele vai melhorar, tenho certeza! Acreditem", escreveu.