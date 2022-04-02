Ex-BBB Rodrigo Mussi tem lesões na coluna após acidente, diz irmão

Rodrigo Mussi sofreu lesões na coluna durante o acidente de carro na última quinta-feira (31). Segundo o irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, o influenciador não vai precisar passar por cirurgia. As informações são do colunista Leo Dias.
Rodrigo segue internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O influenciador passou por uma operação no mesmo dia do acidente, quando os médicos inseriram um cateter intracraniano, para aliviar a pressão da região. Foram mais de três horas de cirurgia para conter a hemorragia no cérebro.
Neste sábado (2), haverá um novo boletim médico informando sobre a recuperação do ex-BBB. Diogo postou um comunicado em suas redes sociais sobre o assunto para acalmar os fãs aflitos por notícias: "Entendam, se ninguém ligou, é sinal de que segue estável e em recuperação. Ele vai melhorar, tenho certeza! Acreditem", escreveu.
Rodrigo sofreu um acidente ao voltar de um jogo do São Paulo, no Estádio do Morumbi. Ele estava num carro alugado por aplicativo quando o motorista teria cochilado sobre o volante, colidindo contra um caminhão. O ex-BBB teve fraturas nos membros e traumatismo intracraniano.