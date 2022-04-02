Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ex-BBB Rodrigo Mussi tem lesões na coluna após acidente, diz irmão

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Diogo Mussi disse que o gerente comercial não precisará de cirurgia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 14:11

Rodrigo Mussi, do BBB 22
Rodrigo Mussi, do BBB 22 Crédito: João Cotta | Globo
Rodrigo Mussi sofreu lesões na coluna durante o acidente de carro na última quinta-feira (31). Segundo o irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, o influenciador não vai precisar passar por cirurgia. As informações são do colunista Leo Dias.

Veja Também

Ex-BBB Rodrigo Mussi segue estável e intubado, diz boletim médico

Rodrigo segue internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O influenciador passou por uma operação no mesmo dia do acidente, quando os médicos inseriram um cateter intracraniano, para aliviar a pressão da região. Foram mais de três horas de cirurgia para conter a hemorragia no cérebro.
Neste sábado (2), haverá um novo boletim médico informando sobre a recuperação do ex-BBB. Diogo postou um comunicado em suas redes sociais sobre o assunto para acalmar os fãs aflitos por notícias: "Entendam, se ninguém ligou, é sinal de que segue estável e em recuperação. Ele vai melhorar, tenho certeza! Acreditem", escreveu.
Diogo Mussi tranquiliza fãs sobre notícias de Rodrigo Mussi
Diogo Mussi tranquiliza fãs sobre notícias de Rodrigo Mussi Crédito: Reprodução/Instagram
Rodrigo sofreu um acidente ao voltar de um jogo do São Paulo, no Estádio do Morumbi. Ele estava num carro alugado por aplicativo quando o motorista teria cochilado sobre o volante, colidindo contra um caminhão. O ex-BBB teve fraturas nos membros e traumatismo intracraniano.

Veja Também

Ex-BBB Rodrigo Mussi tem quadro estável e está sendo monitorado na UTI

Ex-BBB Rodrigo Mussi sofre acidente de carro e está internado

'Devo ter dado uma cochilada', diz motorista após acidente com Rodrigo Mussi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados