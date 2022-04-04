Vera de Maria Maga, do time Toni, é a grande vencedora do ‘The Voice+’

Vera de Maria Maga é o grande campeã da segunda temporada do ‘The Voice+’, conquistando o prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. Em uma tarde de emoção, dedicação e muito talento, os semifinalistas do programa mostraram mais uma vez que sonhos não envelhecem.
Emocionada, Vera diz que ter chegado à final já era motivo de muito orgulho. “Nós tivemos participantes muito bons que realmente empolgavam e emocionavam ao vê-los cantar. Agradeço primeiro a Deus e à minha Nossa Senhora, ao meu marido - que foi o meu maior incentivador, à minha netinha, minha nora - que me ajudou a fazer a inscrição - à toda a minha família e a meus conterrâneos de Petrolina - que tiveram a preocupação de me incentivar, me dar carinho e afeto para que eu chegasse até aqui. Quero agradecer também a todos os técnicos, em especial, ao Toni. A felicidade é muito grande, eu não sei nem decifrar minha alegria”, revela.
O técnico, Toni Garrido, se orgulha da vitória: “Eu estou super feliz porque a conquista da Vera parece uma conquista pessoal, mas é uma conquista coletiva. Ela representa todas aquelas outras pessoas que cantaram e não estavam na final, e daquelas que estiveram na final também. Qualquer pessoa que ganhasse ia representar muito bem todos nós. Mas eu fico muito feliz e muito honrado que a Vera tenha ganhado por mérito dela e dos músicos que estiveram com ela. Pernambuco está em festa, o Nordeste está em festa”.
COMO FOI A FINAL
Abrindo as apresentações, o time Ludmilla, formado por Denise Pinaud, Sabarah, Dilma Oliveira e Mauricio Gasperini, cantou o sucesso de Roberto Carlos e Erasmo Carlos: “É Preciso Saber Viver”. Ao fim da apresentação, Ludmilla falou sobre o time e decidiu que Mauricio Gasperini iria representar seu time na final.
Logo depois, foi a vez do Time Fafá emocionar a todos. Juntos, Atilio Ancheta, Jozenaldo Pereira, Marcília de Queiroz Pinheiro e Ninah Jo cantaram “Como É Grande o Meu Amor Por Você” e foram aplaudidos de pé por todos os técnicos. Mais uma vez com discurso inspirador, Fafá não poupou palavras para elogiar todas as vozes de seu time e escolheu Marcília de Queiroz para seguir para a final.
Já os semifinalistas do time Toni Garrido - Alba Lírio, Clarisse Grova, Vera de Maria Maga e Jhusara - cantaram “Sonho Meu”. Em uma escolha difícil, Toni decidiu que Vera seguiria para a final.
Fechando a primeira rodada de apresentações, o quarteto Acaciamaria, Dionysia Moreira, Geraldo Mamedh e Jurandir Vieira, do Time Brown, cantaram “Eu Sei Que Vou Te Amar”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Dionysia Moreira foi a escolhida por Brown para seguir para a final.
Na segunda etapa do programa, foi a vez dos finalistas subirem ao palco em apresentações solo. Com 90 anos de idade, Dionysia Moreira foi a primeira a emocionar os técnicos ao som de “Outra Vez”. Em seguida, aos 89 anos, Marcília de Queiroz subiu ao palco e encantou ao interpretar a música “Nunca”. Logo depois, Mauricio Gasperini, de 61 anos, animou a tarde com o sucesso “Eva”, de autoria da sua antiga banda Radio Taxi. Fechando as apresentações finais, Vera de Maria Maga, de 62 anos, subiu ao palco ao som de “Índia”.
Ao longo das apresentações, os técnicos também soltaram a voz. Toni Garrido subiu ao palco e deu seu show ao som de “Só a Lua” . Brown se apresentou com “Ponto de Atravessar”, do EP lançado recentemente. Ludmilla cantou sua nova canção, “Maldivas”, e Fafá de Belém preencheu o ambiente com sua voz em um medley das músicas “Sob Medida, Vermelho e Nuvem de Lágrimas”.