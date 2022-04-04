Vera de Maria Maga, do time Toni, é a grande vencedora do ‘The Voice+’ Crédito: Globo/Camilla Maia

Vera de Maria Maga é o grande campeã da segunda temporada do ‘The Voice+’, conquistando o prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. Em uma tarde de emoção, dedicação e muito talento, os semifinalistas do programa mostraram mais uma vez que sonhos não envelhecem.

Emocionada, Vera diz que ter chegado à final já era motivo de muito orgulho. “Nós tivemos participantes muito bons que realmente empolgavam e emocionavam ao vê-los cantar. Agradeço primeiro a Deus e à minha Nossa Senhora, ao meu marido - que foi o meu maior incentivador, à minha netinha, minha nora - que me ajudou a fazer a inscrição - à toda a minha família e a meus conterrâneos de Petrolina - que tiveram a preocupação de me incentivar, me dar carinho e afeto para que eu chegasse até aqui. Quero agradecer também a todos os técnicos, em especial, ao Toni. A felicidade é muito grande, eu não sei nem decifrar minha alegria”, revela.

O The Voice+ tem sua vencedora da temporada! Vera de Maria Maga, do time Toni Garrido, foi escolhida pelo público neste domingo (3), com 34,86% dos votos. Parabéns, Vera!!! Resultado merecido! Gostaram? (?: Reprodução/ TV Globo) pic.twitter.com/5QLAnxoQ90 — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 3, 2022

O técnico, Toni Garrido, se orgulha da vitória: “Eu estou super feliz porque a conquista da Vera parece uma conquista pessoal, mas é uma conquista coletiva. Ela representa todas aquelas outras pessoas que cantaram e não estavam na final, e daquelas que estiveram na final também. Qualquer pessoa que ganhasse ia representar muito bem todos nós. Mas eu fico muito feliz e muito honrado que a Vera tenha ganhado por mérito dela e dos músicos que estiveram com ela. Pernambuco está em festa, o Nordeste está em festa”.

COMO FOI A FINAL

Abrindo as apresentações, o time Ludmilla, formado por Denise Pinaud, Sabarah, Dilma Oliveira e Mauricio Gasperini, cantou o sucesso de Roberto Carlos e Erasmo Carlos: “É Preciso Saber Viver”. Ao fim da apresentação, Ludmilla falou sobre o time e decidiu que Mauricio Gasperini iria representar seu time na final.

Logo depois, foi a vez do Time Fafá emocionar a todos. Juntos, Atilio Ancheta, Jozenaldo Pereira, Marcília de Queiroz Pinheiro e Ninah Jo cantaram “Como É Grande o Meu Amor Por Você” e foram aplaudidos de pé por todos os técnicos. Mais uma vez com discurso inspirador, Fafá não poupou palavras para elogiar todas as vozes de seu time e escolheu Marcília de Queiroz para seguir para a final.

Já os semifinalistas do time Toni Garrido - Alba Lírio, Clarisse Grova, Vera de Maria Maga e Jhusara - cantaram “Sonho Meu”. Em uma escolha difícil, Toni decidiu que Vera seguiria para a final.

Fechando a primeira rodada de apresentações, o quarteto Acaciamaria, Dionysia Moreira, Geraldo Mamedh e Jurandir Vieira, do Time Brown, cantaram “Eu Sei Que Vou Te Amar”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Dionysia Moreira foi a escolhida por Brown para seguir para a final.

Na segunda etapa do programa, foi a vez dos finalistas subirem ao palco em apresentações solo. Com 90 anos de idade, Dionysia Moreira foi a primeira a emocionar os técnicos ao som de “Outra Vez”. Em seguida, aos 89 anos, Marcília de Queiroz subiu ao palco e encantou ao interpretar a música “Nunca”. Logo depois, Mauricio Gasperini, de 61 anos, animou a tarde com o sucesso “Eva”, de autoria da sua antiga banda Radio Taxi. Fechando as apresentações finais, Vera de Maria Maga, de 62 anos, subiu ao palco ao som de “Índia”.