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Investigação

Polícia abre inquérito para apurar acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi

O motorista poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 16:55

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar o acidente que deixou o ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, em estado grave no Hospital das Clínicas. Ele estava no carro de aplicativo que bateu na traseira de um caminhão na madrugada de quinta (31). O motorista será ouvido. Ele confessou que dormiu ao volante.
O caso é investigado pelo 51º DP (Butantã), e o motorista poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O inquérito foi instaurado e a equipe de investigação realiza diligências para esclarecer todas as circunstâncias relativas ao fato.
Rodrigo Mussi
De acordo com sua assessoria, Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo Crédito: João Cotta/Globo
O último boletim médico divulgado por Diogo, irmão de Rodrigo, diz que ele teve uma melhora significativa e que a função renal melhorou, além de ter mexido braço e perna. "Estamos felizes e emocionados. Obviamente que a lesão é delicada e o estado ainda é considerado grave. A pressão intracraniana melhorou", apontou o irmão.
Na manhã do último sábado (2), a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) divulgou uma nova imagem de como ficou o carro de aplicativo em que estava Mussi no dia do acidente na Marginal Pinheiros.
Na imagem, por outro ângulo, é possível ver o grande estrago que a batida em um caminhão causou. Com o impacto, Mussi foi jogado para frente, pois não usava cinto de segurança. Ele havia assistido no estádio do Morumbi ao jogo entre São Paulo e Palmeiras horas antes e seguia rumo à Consolação.
De acordo com sua assessoria, Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Na noite de quinta, a família afirmou, por meio das redes sociais do ex-BBB, que ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas.
A família dele demorou muitas horas até descobrir que ele havia sofrido um acidente. Em entrevista aos repórteres na frente do Hospital das Clínicas e que foi exibida no programa A Tarde É Sua (RedeTV!), o irmão, Diogo, deu mais detalhes de como ficou sabendo do ocorrido.
"Ele chegou [ao hospital] sem documento como um desconhecido. Quando soubemos no início da noite [de quinta, 31] ele já havia chegado desde as 4h", falou Diogo.

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