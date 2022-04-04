Anitta ocupa o 1° lugar da Billboard com o hit 'Envolver'

Recentemente ela alcançou o 1º lugar no Spotify Global com a mesma canção Crédito: Instagram/@anitta

A cantora Anitta, 29, alcançou nesta segunda (4) o 1º lugar das duas paradas globais da Billboard com seu hit "Envolver", ganhando da música do momento, "Heat Waves", do Glass Animals.

Vale ressaltar que, recentemente, ela também alcançou o 1º lugar no Spotify Global com a mesma canção.

No ranking Global 200, "Envolver" ficou em quinto lugar e no primeiro no Billboard Global, que é a lista que não conta os Estados Unidos. O single teve um crescimento de 54% em streams.

"Envolver" foi reproduzida 48,7 milhões mundialmente. Fora dos EUA, o hit teve 44,2 milhões de streams.

DECLARAÇÃO

Anitta é capa da "Nylon Magazine", revista impressa que será distribuída no Coachella, festival de música nos Estados Unidos que acontece em abril e onde a brasileira já está confirmada.

Essa será a primeira edição imprensa desde 2017. Na capa, há uma aspa da cantora: "No Brasil, todo mundo quer se divertir e transar e eu quero trazer essa energia para cá".

"Com esta edição impressa identificamos todas essas pessoas que no próximo ano serão as grandes estrelas pop", disse Emma Rosenblum, diretora de conteúdo de lifestyle da Bustle Digital Group's, empresa "braço" da Nylon.

"Anitta já é uma grande estrela pop, mas não é tão conhecida nos EUA quanto no Brasil. Mas ela está prestes a aparecer aqui, então achamos que tê-la na capa da Nylon para o Coachella encaixaria perfeitamente", completou Emma.

Em 2022, o festival vai reunir nomes como Harry Styles, Billie Eilish, Anitta, Pabllo Vittar, Doja Cat e Ye. Não será primeira vez que o festival conta com apresentações de brasileiros. O evento já contou com nomes como Seu Jorge, Emicida, Céu, Boogarins, The Twelves, Gui Boratto, Amon Tobin, Anna, Bonde do Rolê e Cansei de Ser Sexy.

Organizado pela Goldenvoice, uma subsidiária da AEG Live, o Coachella é um festival anual que reúne nomes do pop, rock, hip-hop e música eletrônica e possui diversos palcos e tendas espalhadas pelo evento.