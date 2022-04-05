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Jogo da Discórdia

BBB 22: Gustavo acusa Natália de exagerar com goiabada da Xepa

Brothers também debateram briga no banho por uso da água
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 08:56

Natália na cozinha do BBB 22
Natália na cozinha do BBB 22 Crédito: 7.mar.2022/Globoplay
Gustavo acusou Natália de comer mais goiabada que os outros brothers na Xepa do Big Brother Brasil 22 (Globo).
O Jogo da Discórdia desta segunda (4) pedia que os brothers dessem placas de "Atitude de milhões" e "Atitude de centavos" aos colegas. Natália e Gustavo trocaram as placas negativas. Em determinado momento, o curitibano disse que sente falta na mineira de um "senso de coletividade".
"Goiabada de Xepa. Teve semana que eu não comi goiabada.", disse o brother. "Só eu que como?", rebateu Natália. "Não, mas você é quem pega a fatia maior", treplicou Gustavo. Ele disse que a sister também exagera ao consumir leite em pó.
Natália disse que não faz isso todos os dias. Ela usou a mesma justificativa quando Gustavo retomou a acusação de que ela tomou um banho exagerado na última semana, sem pensar no risco da água da casa acabar. "A sua questão é que você gosta de implicar", afirmou Natália.
Lina e Jessilane riram da briga. "Vocês são péssimos...goiabada", comentou a professora.

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