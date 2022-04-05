BBB 22: Gustavo acusa Natália de exagerar com goiabada da Xepa

Natália na cozinha do BBB 22 Crédito: 7.mar.2022/Globoplay

Gustavo acusou Natália de comer mais goiabada que os outros brothers na Xepa do Big Brother Brasil 22 (Globo).

O Jogo da Discórdia desta segunda (4) pedia que os brothers dessem placas de "Atitude de milhões" e "Atitude de centavos" aos colegas. Natália e Gustavo trocaram as placas negativas. Em determinado momento, o curitibano disse que sente falta na mineira de um "senso de coletividade".

"Goiabada de Xepa. Teve semana que eu não comi goiabada.", disse o brother. "Só eu que como?", rebateu Natália. "Não, mas você é quem pega a fatia maior", treplicou Gustavo. Ele disse que a sister também exagera ao consumir leite em pó.

Natália disse que não faz isso todos os dias. Ela usou a mesma justificativa quando Gustavo retomou a acusação de que ela tomou um banho exagerado na última semana, sem pensar no risco da água da casa acabar. "A sua questão é que você gosta de implicar", afirmou Natália.