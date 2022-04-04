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BBB 22

Rodrigo Mussi estava triste com ódio que recebia na internet, diz Bárbara

Ex-BBB mostra o que teria sido sua última conversa com ele. Na mensagem via WhatsApp, ele reclamava que estava de "saco cheio de hate"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 14:29

Rodrigo e Bárbara em momento do
Rodrigo e Bárbara em momento do "BBB 22" Crédito: Globoplay/Reprodução
Antes do acidente que o deixou em estado grave no hospital, Rodrigo Mussi estava chateado com o ódio e as fofocas que faziam dele na internet. Foi o que contou Bárbara Heck, colega dele no confinamento do Big Brother Brasil 22 (Globo).
A modelo publicou em suas redes sociais o que diz ter sido sua última conversa com Rodrigo antes da batida de carro. Na mensagem via WhatsApp, ele reclamava que estava de "saco cheio de hate [ódio virtual] e de fofoca".
Depois de mostrar a publicação, Bárbara fez um alerta. "No dia do acidente, Rodrigo veio falar comigo dizendo que estava chateado e que não aguentava mais os haters. Ele vai ficar muito feliz quando voltar e receber todo esse carinho. Não deixe algo grave acontecer pra falar o quanto admira ou torce por alguém", escreveu.
Um novo boletim médico deverá ser divulgado nesta segunda (4). Segundo o último, Mussi teve uma melhora significativa de saúde nas últimas 24 horas. Em vídeo, o irmão, Diogo, explicou que ele já mexe os braços e as pernas.
"Ele teve essa melhora, a função renal melhorou, mexeu braço, perna. Estamos felizes e emocionados. Obviamente que a lesão é delicada e o estado ainda é considerado grave. A pressão intracraniana melhorou", começou.
"O despertar será mais lento. Então para a extubação não há expectativa. Rodrigo sempre está em intervalos entre sobreviver e ser feliz, a vida dele é assim, ele é um guerreiro. Ele vai sair de lá andando, acreditem nisso e deem força a ele", encerrou.

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