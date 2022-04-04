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Pós-Grammy

Anitta se apresenta em festa pós-Grammy e explica ausência na premiação

Cantora justificou que não tinha 'sobrevida' para ir ao evento; na festa, ela cantou os hits 'Envolver' e 'Boys Don't Cry'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 13:23

Anitta
Anitta foi convidada para se apresentar em uma das festas pós-Grammy, em Las Vegas Crédito: Reprodução @anitta
A cada dia que passa, Anitta alcança novos patamares em sua carreira internacional. Desta vez, a cantora foi convidada para se apresentar em uma das festas pós-Grammy, em Las Vegas (EUA), e cantou os hits Boys Don't Cry e Envolver, que a levou ao Top 1 do Spotify Global.
A brasileira ainda representou o Brasil ao cantar Rave de Favela. Uma das outras atrações da mesma festa foi o duo Silk Sonic, composto por Bruno Mars e Anderson .Paak, que venceu quatro categorias no Grammy, incluindo a de Música do Ano, com Leave The Door Open.
Apesar da apresentação na festa, Anitta não compareceu à maior premiação do mundo da música e foi questionada pelos fãs nas redes sociais. Antes da cerimônia, a cantora publicou no Twitter "Meu Deus, como vou cantar hoje senhor" e recebeu a sugestão de um fã para entrar de penetra no evento.
No entanto, ela explicou que foi convidada, mas que não tinha "sobrevida para levantar cedo", devido à sua festa de aniversário celebrada na noite de sábado, 2, em Las Vegas.
Nas respostas da publicação, os fãs criticaram a decisão de Anitta não comparecer ao Grammy. "Como que tu diz na nossa cara que não foi para a maior premiação de música do mundo porque estava de ressaca e indisposta?", questionou uma seguidora. "Esperamos o look de milhões da gata no red carpet, recebemos ela de ressaca", comentou outro.

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