Olivia Rodrigo é a artista revelação do Grammy 2022; veja os vencedores

Olivia Rodrigo venceu o prêmio de artista revelação na 64ª cerimônia do Grammy, que ocorre neste domingo (3), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Esta é a segunda categoria mais importante da premiação.
A jovem cantora, alçada ao estrelato no início do ano passado, venceu ainda o prêmio de melhor performance solo de pop com "drivers license", single que ela apresentou no início da cerimônia.
Rodrigo, no entanto, foi desbancada na categoria mais importante do Grammy, música do ano, que premiou "Leave The Door Open", do duo Silk Sonic, formado por Bruno Mars e Anderson Paak. Ela concorria com "drivers license".
Este troféu premia a melhor composição, enquanto o prêmio de gravação do ano laureia o melhor registro da composição, ou seja, o fonograma.
Além de Rodrigo, o duo concorreu ainda com "Bad Habits", de Ed Sheeran, "A Beautiful Noise", de Alicia Keys e Brandi Carlile, "Fight for You", de H.E.R., "Happier than Ever", de Billie Eilish, "Kiss Me More", de Doja Cat e SZA, "Montero (Call Me By Your Name)", de Lil Nas X, "Peaches", de Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon, e "Right On Time", de Brandi Carlile.
Este foi o terceiro prêmio que o Silk Sonic venceu na noite. "Leave The Door Open" também levou melhor canção de R&B e melhor performance de R&B, num empate com "Pick Up Your Feelings", de Jazmine Sullivan. Essas categorias foram anunciadas mais cedo, na pré-cerimônia.
O grupo ainda se apresentou durante o início do Grammy, acompanhado pelo o guitarrista brasileiro Mateus Asato, que nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e vive há quase uma década nos Estados Unidos.
Mais cedo, o The Weeknd também ganhou um Grammy, mesmo depois de boicotar e atacar a cerimônia publicamente. Ele é um dos que participam da música de "Hurricane", de Kanye West, que ainda conta com versos de Lil Baby. Ela levou o prêmio de melhor performance de rap melódico.
Desde que foi esnobado pela Academia na premiação de 2021, ele tem dito que o Grammy é corrupto e não apareceu mais no evento. Weeknd, aliás, não submete mais seus discos e músicas para avaliação da premiaão -e só ganhou porque participou da faixa de West.
A Academia de Artes e Gravação entrega as estatuetas da 64ª cerimônia do Grammy neste domingo (3). A pré-cerimônia começou às 17h e revelou os vencedores em dezenas de categorias. Às 21h, começaram a ser entregues os prêmios das categorias principais, em uma cerimônia presencial, com plateia.
West, que ainda concorre em álbum do ano , já ganhou dois prêmios na pré-cerimônia. Ele venceu em melhor música de rap, com "Jail", parceria com Jay-Z, além da música com The Weeknd. Em melhor álbum de rap, perdeu para Tyler the Creator, dono do disco "Call Me If You Get Lost", que chegou à segunda vitória na categoria na carreira.
Curiosamente, Kanye West também já publicou um vídeo fazendo xixi numa estatueta do Grammy, em 2020.
O Foo Fighters, que cancelou a apresentação no Grammy devido à morte recente do baterista Taylor Hawkins, também levou prêmios na pré-cerimônia. A banda ganhou em melhor performance de rock, com "Making A Fire", melhor música de rock, com "Waiting On A War", e melhor disco de rock, com "Medicine At Midnight".
Entre os indicados para a cerimônia principal, todos os olhos estão voltados para Olivia Rodrigo, de 19 anos. Além de concorrer como artista revelação, Rodrigo é a única que neste ano disputa todas as três categorias mais importantes -álbum, música e gravação do ano, frutos de "Sour", seu primeiro disco.
E ela já levou a primeira estatueta de sua carreira para casa. Rodrigo ganhou em melhor performance solo pop, batendo Billie Eilish, Justin Bieber e Ariana Grande, com o hit "drivers license", que estourou no TikTok e a alçou à fama.
Se Rodrigo levar os principais prêmios da noite, ela pode trilhar os mesmos passos de Billie Eilish, outra revelação, que, quando tinha 18 anos, varreu a premiação no ano retrasado ao vencer as categorias principais com o álbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Eilish, aliás, concorre neste ano com seu último disco, "Happier Than Ever".
Depois de ter sido adiado em alguns meses, o Grammy volta ao mundo de carne e osso com a presença do público. Veja abaixo, em tempo real, as estatuetas já entregues, os indicados às demais categorias e os artistas que já passaram pelo tapete vermelho.
OS VENCEDORES
- Artista revelação: Olivia Rodrigo
- Melhor clipe: "Freedom", de John Batiste
- Melhor filme musical: "Summer Of Soul (...Ou, Quando A Revolução Não Pôde Ser Televisionada)", dirigido por Questlove
- Melhor performance global de música: "Mohabbat", de Arooj Aftab
- Melhor álbum de música global: "Mother Nature", de Angelique Kidjo
- Melhor performance solo de pop: "Drivers license", de Olivia Rodrigo
- Melhor álbum vocal de pop tradicional: "Love For Sale", de Tony Bennett e Lady Gaga
- Melhor música de rock: "Waiting On A War", de Dave Grohl, Taylor Hawkins, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett e Pat Smear, compositores do Foo Fighters
- Melhor álbum de rock: "Medicine At Midnight", do Foo Fighters
- Melhor performance de rock: "Making A Fire", do Foo Fighters
- Melhor música de rap: "Jail", de Kanye West e Jay Z
- Melhor álbum de rap: "Call Me If You Get Lost", de Tyler, the Creator
- Melhor performance de rap melódico: "Hurricane" Kanye West, com The Weekend e Lil Baby
- Melhor álbum de pop latino: "Mendó", de Alex Cuba
- Melhor álbum de música urbana: "El Último Tour Del Mundo", de Bad Bunny
- Melhor álbum de teatro musical: "The Unofficial Bridgerton Musical"
- Melhor compilação de trilha sonora para mídia visual: "The United States Vs. Billie Holiday"
- Melhor trilha sonora original: empate entre "Soul", de Jon Batiste, e "O Gâmbito da Rainha", de Carlos Rafael Rivera
- Melhor canção escrita para mídia visual: "All Eyes On Me [From Inside]", de Bo Burnham
- Melhor álbum de áudio imersivo: "Soundtrack of the American Soldier", de Jim R. Keene
- Melhor composição instrumental: "Eberhard", de Lyle Mays
- Melhor arranjo instrumental ou a capella: "Meta Knight's Revenge", do jogo "Kirby Superstar"
- Melhor arranjo de instrumentos e vocais: "To The Edge Of Longing (Edit Version)", de Vince Mendonza
- Melhor álbum de new age: "Divine Tides", de Stewart Copeland e Ricky Kej
- Melhor solo de jazz improvisado: "Humpty Dumpty (set 2)", de Chick Corea
- Melhor álbum instrumental de jazz: "Skyline", de Ron Carter e Jack DeJohnette
- Melhor álbum de um grupo de jazz: "For Jimmy, Wes And Oliver", de Christian McBride Big Band
- Melhor álbum vocal de jazz: "Songwrights Apothecary Lab", de Esperanza Spalding
- Melhor álbum de jazz latino: "Mirror Mirror", de Eliane Elisa
- Melhor performance de metal: "The Alien", do Dream Theater
- Melhor performance solo de country: "You Should Probably Leave", de Chris Stapleton
- Melhor performance de country em dupla ou em grupo: "Younger Me", dos irmãos Osborne
- Melhor canção de country: "Cold", de Dave Cobb
- Melhor performance de American roots: "Cry", de Jon Batiste
- Melhor canção de American roots: "Cry", de Jon Batiste
- Melhor álbum de americana: "Native Sons", da banda Los Lobos
- Melhor álbum de bluegrass: "My Bluegrass Heart", de Béla Fleck
- Melhor álbum de blues tradicional: "I Be Trying", de Cedric Burnside
- Melhor álbum de blues contemporâneo: "662", de Christone "Kingfish" Ingram
- Melhor álbum de folk: "They're Calling Me Home", de Rhiannon Giddens com Francesco Turrisi
- Melhor álbum de roots music regional: "Kau Ka Pe'a", de Kalani Pe'a
- Melhor álbum de reggae: "Beauty In The Silence", da banda SOJA
- Melhor gravação de dance ou música eletrônica: "Alive", da banda Rüfüs Du Sol
- Melhor álbum de dance ou música eletrônica: "Subconsciously", do DJ Black Coffee
- Melhor álbum de música alternativa: "Daddy's Home", de St. Vincent
- Melhor canção R&B: "Leave The Door Open", de Silk Sonic
- Melhor álbum R&B progressivo: "Table For Two", de Lucky Daye
- Melhor performance de R&B: empate de "Leave The Door Open", de Silk Sonic, e "Pick Up Your Feelings", de Jazmine Sullivan
- Melhor performance de R&B tradicional: "Fight For You", da H.E.R
- Melhor pacote de gravação: "Pakelang", de Li Jheng Han, Yu e Wei
- Melhor box ou edição limitada especial: "All Things Must Pass: 50th Anniversary Edition", de Darren Evans, Dhani Harrison e Olivia Harrison
- Melhor notas de álbum: "The Complete Louis Armstrong Columbia And RCA Victor Studio Sessions 1946-1966", de Ricky Riccardi
- Melhor álbum histórico: "Joni Mitchell Archives, Volume 1: The Early Years", de Patrick Milligan e Joni Mitchell como produtores e Bernie Grundman como engenheiro de masterização
- Melhor engenharia de som de álbum não-clássico: "Love For Sale Dae Bennett", dos engenheiros Josh Coleman e Billy Cumella e dos engenheiros de masterização Greg Calbi e Steve Fallone
- Melhor gravação remixada não-clássica: "Passenger", de Mike Shinoda
- Melhor álbum de áudio imersivo: "Alicia", dos engenheiros de mixagem imersiva George Massenburg e Eric Schilling, do engenheiro de masterização imersiva Michael Romanowski e da produtora de imersão Ann Mincieli
- Melhor performance ou canção de gospel: "Never Lost", de CeCe Wians
- Melhor performance ou canção de música cristã contemporânea: "Believe For It", de CeCe Winans
- Melhor álbum de gospel: "Believe For It", de CeCe Winans
- Melhor álbum de música cristã contemporânea: "Old Church Basement", de Elevation Worship e Maverick City Music
- Melhor álbum de rock latino ou música alternativa: "Origen", de Juanes
- Melhor álbum de música regional mexicana, incluindo Tejano: "A Mis 80's", de Vicente Fernandez
- Melhor álbum instrumental contemporâneo: "Tree Falls", de Taylor Eigsti
- Melhor álbum latino de música tropical: "Salswing!", de Rubén Blades e Roberto Delgado
- Melhor álbum vocal, incluindo poesia, audiolivro e narração: "Carry On: Reflections For A New Generation", de John Lewis, narrado por Don Cheadle
- Melhor engenharia de álbum clássico: "Chanticleer Sings Christmas", de Leslie Ann Jones e Michael Romanowski
- Melhor álbum de comédia: "Sincerely Louis CK' Louis", de Louis C.K.
- Melhor gravação de ópera: "Glass: Akhnaten"
- Melhor produtor clássico: Judith Sherman
- Melhor produtor não clássico: Jack Antonoff
- Melhor álbum infantil: "A Colorful World", da Falu
- Melhor performance de coro: "Mahler: Symphony No. 8", por Gustavo Dudamel"
- Melhor performance de música de câmara: "Yo Yo Ma"
- Melhor solo instrumental clássico: "Alone Together", de Jennifer Koh
- Melhor álbum vocal solo clássico: "Mythologies", de Sangeeta Kaur e Hila Plitmann
- Melhor compêndio clássico: "Woman Warriors - Voices of Change", de Amy Andersson, Amy Andersson, Mark Mattson e Lolita Ritmanis
- Melhor composição clássica contemporânea: "Shaw: Narrow Sea", de Caroline Shaw
OS INDICADOS
- Álbum do ano
- "We Are" - Jon Batiste
- "Love For Sale" - Tony Bennett & Lady Gaga
- "Justice (Triple Chucks Deluxe)" - Justin Bieber
- "Planet Her (Deluxe)" - Doja Cat
- "Happier Than Ever" - Billie Eilish
- "Back Of My Mind" - H.E.R.
- "Montero" - Lil Nas X
- "Sour" - Olivia Rodrigo
- "Evermore" - Taylor Swift
- "Donda" - Kanye West
- Canção do ano
- "Bad Habits" - Ed Sheeran
- "A Beautiful Noise" - Alicia Keys & Brandi Carlile
- "Drivers license" - Olivia Rodrigo
- "Fight For You" - H.E.R.
- "Happier Than Ever" - Billie Eilish
- "Kiss Me More" - Doja Cat e SZA
- "Leave The Door Open" - Silk Sonic
- "Montero (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X
- "Peaches" - Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon
- "Right On Time" - Brandi Carlile
- Gravação do ano
- '"I Still Have Faith In You" - ABBA
- "Freedom" - Jon Batiste
- "I Get A Kick Out Of You" - Tony Bennett & Lady Gaga
- "Peaches" - Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon
- "Right On Time" - Brandi Carlile
- "Kiss Me More" - Doja Cat e SZA
- "Happier Than Ever" - Billie Eilish
- "Montero (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X
- "Drivers license" - Olivia Rodrigo
- "Leave The Door Open" - Silk Sonic
- Artista revelação
- Arooj Aftab
- Jimmie Allen
- Baby Keem
- FINNEAS
- Glass Animals
- Japanese Breakfast
- The Kid LAROI
- Arlo Parks
- Olivia Rodrigo
- Saweetie
- Melhor performance solo pop
- Anyone - Justin Bieber
- Right On Time - Brandi Carlile
- Happier Than Ever - Billie Eilish
- Positions - Ariana Grande
- drivers license - Olivia Rodrigo
- Melhor performance em grupo ou dupla de pop
- I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga
- Lonely - Justin Bieber & benny blanco
- Butter - BTS
- Higher Power - Coldplay
- Kiss Me More - Doja Cat Featuring SZA
- Melhor álbum vocal de pop
- Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber
- Planet Her (Deluxe) - Doja Cat
- Happier Than Ever - Billie Eilish
- Positions - Ariana Grande
- Sour - Olivia Rodrigo
- Melhor álbum vocal tradicional de pop
- Love For Sale - Tony Bennett & Lady Gaga
- Til We Meet Again (Live) - Norah Jones
- A Tori Kelly Christmas - Tori Kelly
- Ledisi Sings Nina - Ledisi
- That's Life - Willie Nelson
- A Holly Dolly Christmas - Dolly Parton
- Melhor performance de rock
- Shot In The Dark - AC/DC
- Know You Better (Live From Capitol Studio A) - Black Pumas
- Nothing Compares 2 U - Chris Cornell
- Ohms - Deftones
- Making A Fire - Foo Fighters
- Melhor performance de heavy metal
- Genesis - Deftones
- The Alien - Dream Theater
- Amazonia - Gojira
- Pushing The Tides - Mastodon
- The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition) - Rob Zombie
- Melhor música de rock
- All My Favorite Songs - Weezer
- The Bandit - Kings Of Leon
- Distance - Mammoth WVH
- Find My Way - Paul McCartney
- Waiting On A War - Foo Fighters
- Melhor álbum de rock
- Power Up - AC/DC
- Capitol Cuts - Live From Studio A - Black Pumas
- No One Sings Like You Anymore Vol. 1 - Chris Cornell
- Medicine At Midnight - Foo Fighters
- McCartney III - Paul McCartney
- Melhor álbum alternativo
- Shore - Fleet Foxes
- If I Can't Have Love, I Want Power - Halsey
- Jubilee - Japanese Breakfast
- Collapsed In Sunbeams - Arlo Parks
- Daddy's Home - St. Vincent
- Melhor performance de R&B
- Lost You - Snoh Aalegra
- Peaches - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon
- Damage - H.E.R.
- Leave The Door Open - Silk Sonic
- Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan
- Melhor performance de R&B tradicional
- I Need You - Jon Batiste
- Bring It On Home To Me - BJ The Chicago Kid, PJ Morton & Kenyon Dixon Featuring Charlie Bereal
- Born Again - Leon Bridges Featuring Robert Glasper
- Fight For You - H.E.R.
- How Much Can A Heart Take - Lucky Daye Featuring Yebba
- Melhor música de R&B
- Damage - H.E.R.
- Good Days - SZA
- Heartbreak Anniversary - Giveon
- Leave The Door Open - Silk Sonic
- Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan
- Melhor álbum de R&B progressivo
- New Light - Eric Bellinger
- Something To Say - Cory Henry
- Mood Valiant - Hiatus Kaiyote
- Table For Two - Lucky Daye
- Dinner Party: Dessert - Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington
- Studying Abroad: Extended Stay - Masego
- Melhor álbum de R&B
- Temporary Highs In The Violet Skies - Snoh Aalegra
- We Are - Jon Batiste
- Gold-Diggers Sound - Leon Bridges
- Back Of My Mind - H.E.R.
- Heaux Tales - Jazmine Sullivan
- Melhor álbum de rap
- "The Off-Season" - J. Cole
- "King's Disease II" - Nas
- "Call Me If You Get Lost" - Tyler, the Creator
- "Donda" - Kanye West
- Melhor música de rap
- "Bath Salts" - DMX featuring JAY-Z and Nas
- "Best Friend" - Saweetie featuring Doja Cat
- "Family Ties" - Baby Keem featuring Kendrick Lamar
- "Jail" - Kanye West featuring JAY-Z
- "M Y .L I F E" - J. Cole featuring 21 Savage and Morray
- Melhor performance de rap
- "Family Ties" - Baby Keem featuring Kendrick Lamar
- "Up" - Cardi B
- "M Y .L I F E" - J. Cole featuring 21 Savage and Morray
- "Thot Shit" - Megan Thee Stallion
- Melhor performance de rap melódico
- "P R I D E. I S. T H E. DEVIL" - J. Cole featuring Lil Baby
- "Need to Know" - Doja Cat
- "Industry Baby" - Lil Nas X featuring Jack Harlow
- "WUSYANAM" - Tyler, the Creator featuring YoungBoy Never Broke Again and Ty Dolla $ign
- "Hurricane" Kanye West featuring The Weekend and Lil Baby
- Melhor gravação dance/eletrônica
- "Hero" - Afrojack e David Guetta
- "Loom" - Olafur Arnalds e Bonobo
- "Before" - James Blake
- "Heartreak" - Bonoro e Totally Extinct Dinossaurs
- "You can do it" - Caribou
- "Alive" - Rufus du Sol
- "The Business" - Tiesto
- Melhor álbum de dance/eletrônica
- "Subconsciously" - Black Coffee
- "Fallen Embers" - Illenium
- "Music Is the Weapon (Reloaded)" - Major Lazer
- "Shockwave" - Marshmello
- "Free Love" - Sylvan Esso
- "Judgement" - Ten City
- Melhor álbum de folk
- One Night Lonely (Live) - Mary Chapin Carpenter
- Long Violent History - Tyler Childers
- Wednesday (Extended Edition) - Madison Cunningham
- They're Calling Me Home - Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi
- Blue Heron Suite - Sarah Jaros
- Melhor álbum de pop latino
- Vértigo - Pablo Alborán
- Mis Amores - Paula Arenas
- Hecho A La Antigua - Ricardo Arjona
- Mis Manos - Camilo
- Mendó - Alex Cuba
- Revelación- Selena Gomez
- Melhor álbum de música urbana
- Afrodisíaco - Raw Alejandro
- El Último Tour Del Mundo - Bad Bunny
- Jose - J Balvin
- KG0516 - Karol G
- Mendó - Alex Cuba
- Sin Miedo (Del Amor y Otros Demonios) 8 - Kali Uchis
- Produtor do ano, não clássico
- Jack Antonoff
- Hit-Boy
- Ricky Reed
- Mike Elizondo
- Rogèt Chahayed