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Memória

Grammy 2022 homenageia Marília Mendonça e esquece de Elza Soares

Cerimônia da premiação mais importante da indústria musical relembrou artistas e executivos mortos nos últimos meses
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 08:18

Marília Mendonça é homenageada no Grammy 2022
Marília Mendonça é homenageada no Grammy 2022 Crédito: TNT/Reprodução
Marília Mendonça foi homenageada durante a cerimônia de entrega da 64ª edição do Grammy, a premiação mais importante do mundo para a indústria musical, que ocorre na noite deste domingo (3), em Los Angeles, nos Estados Unidos.
A cantora, morta em novembro numa queda de um avião em Minas Gerais, apareceu no telão com os demais artistas e executivos da indústria que morreram nos últimos meses, como Taylor Hawkins, o bateirista do Foo Fighters e Charlie Watts, dos Rolling Stones.
Elza Soares, no entanto, foi esquecida pelos produtores da cerimônia e ficou de fora da homenagem. A cantora, morta em janeiro aos 91 anos, tinha uma carreira com grande repercussão no exterior, tendo sido considerada a voz do milênio pela BBC em 1999.
Stephen Sondheim, maior compositor e letrista da Broadway, morto em novembro aos 91 anos, também foi homenageado pelo Grammy. Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Ben Platt e Rachel Zegler cantaram por Sondheim, que teve sua trajetória retratada no filme "Tick, Tick... Boom!", da Netflix.

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