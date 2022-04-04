Casal chama atenção ao dançar tango na Rua da Lama, em Vitória; vídeo

Em um vídeo divulgado nas redes sociais na manhã deste domingo (03), um casal aparece dando um show de dança com passos elegantes e aprimorados. O ritmo argentino tomou conta da Lama e contagiou até quem estava apenas sentado em uma mesa de bar. Confira o vídeo abaixo:

em 13 anos de vitória e lama nunca imaginei que rolaria uma performance de tango tão chiquerrima e profissional no sofá da hebe pic.twitter.com/yZtlUyj3sC

O vídeo já possui mais de 400 curtidas e está fazendo muito sucesso entre os internautas. "Em 13 anos de Vitória, nunca imaginei que rolaria uma performance de tango tão chiquérrima e profissional", escreveu o perfil que fez a publicação. “Eu amo as coisas aleatórias que acontecem em Vitória”, disse um usuário da rede. “Rua da Lama está elevando o nível”, brincou mais um.