Casal chama atenção ao dançar tango na Rua da Lama, em Vitória; vídeo

Uma cena nada habitual chamou atenção dos capixabas na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória. Conhecida por ser uma região boêmia e bastante frequentada pelos jovens, quem passou pelo local neste final de semana viu uma performance de tango.
Em um vídeo divulgado nas redes sociais na manhã deste domingo (03), um casal aparece dando um show de dança com passos elegantes e aprimorados. O ritmo argentino tomou conta da Lama e contagiou até quem estava apenas sentado em uma mesa de bar. Confira o vídeo abaixo:
O vídeo já possui mais de 400 curtidas e está fazendo muito sucesso entre os internautas. "Em 13 anos de Vitória, nunca imaginei que rolaria uma performance de tango tão chiquérrima e profissional", escreveu o perfil que fez a publicação. “Eu amo as coisas aleatórias que acontecem em Vitória”, disse um usuário da rede. “Rua da Lama está elevando o nível”, brincou mais um.
O casal conversou com HZ e disse que surpreendeu com a aceitação do público ao seu projeto. Confira a entrevista aqui.