"Aceitação foi maravilhosa", diz casal que dançou tango na Rua da Lama

Sofia Lihuen e Guillermo Merlo viralizaram nas redes sociais após dançarem tango na Rua da Lama, em Vitória, na madrugada de sábado (2) para domingo (3) Crédito: Centro Fotográfico La Costa

Ainda não viu o vídeo do Twitter, que já teve quase 30 mil visualizações e cerca de 2,5 mil curtidas? Dê uma espiada...

em 13 anos de vitória e lama nunca imaginei que rolaria uma performance de tango tão chiquerrima e profissional no sofá da hebe pic.twitter.com/yZtlUyj3sC — ???????? (@sabinoplays) April 4, 2022

"HZ" foi atrás do casal argentino e conheceu Sofia Lihuen (29) e Guillermo Merlo (42). Ela tem licenciatura em Dança Contemporânea e ele, Dança Folclórica, com especialidade em Tango.

Aventureiros, la pareja (o casal) decidiu viajar de carro de Buenos Aires até o Brasil, fazendo apresentações de tango em restaurantes, dando aulas e aproveitando para "turistar", conhecendo o litoral brazuca.

Eles passaram, entre outras regiões, por Torres (RS), Florianópolis (SC), Búzios (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Cabo Frio (RJ) e por várias praias do litoral paulista. Sofia e Guillermo chegaram ao Espírito Santo na sexta (1º) e, com o sucesso, ainda não tem previsão de ir embora.

TALENTO

"A aceitação do nosso trabalho no Estado foi maravilhosa e não esperávamos tanto. Desde a repercussão do vídeo nas redes sociais, estamos sendo procurados para dar entrevistas, fazer pequenas apresentações e até dar aulas de tango", comemora Sofia, revelando que o próximo passo da jornada é seguir rumo ao Nordeste.

"Nosso desejo é continuar viajando de carro, passando por Salvador, sempre pelo litoral, e chegando até Fortaleza", adianta, dando uma aula de diplomacia quando questionada qual orla mais a encantou pela beleza. "Vitória e Vila Velha", sorri.

Uma pergunta que não sai da cabeça: como o casal foi parar bailando na Rua da Lama, em plena madrugada de sábado para domingo? "Estávamos contactando pessoas para apresentações em um restaurante no Triângulo das Bermudas (Praia do Canto) e nos falaram do lugar. Fomos muito bem recebidos. O brasileiro é apaixonado por tango e sempre perguntam como dançar, querendo aprender alguns passos. Não à toa, os espetáculos de Buenos Aires são muito assistidos por turistas daqui", aponta Sofia.

Por falar em shows, Sofia e Guillermo fizeram apresentações de danças na Argentina (tanto em casas noturnas como em cruzeiros), mas, por conta da pandemia da Covid-19, o que obrigou a parada dos eventos culturais em 2020, começaram a repensar suas carreiras.