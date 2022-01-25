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Leonel Ximenes

Vitória quer transformar a Rua da Lama na rua da família. Veja o projeto

Edital para obras será lançado nesta sexta (28); local, muito frequentado por jovens, é alvo constante de reclamações dos moradores

Públicado em 

25 jan 2022 às 16:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A entrada da nova Rua da Lama prevista no projeto de revitalização
A entrada da nova Rua da Lama prevista no projeto de revitalização Crédito: PMV
Vitória quer transformar a Rua da Lama na rua da família. Veja o projeto
Prefeitura de Vitória vai lançar, nesta sexta-feira (28), o projeto de revitalização da famosa Rua da Lama. A ideia é transformar o local, muito frequentado pelos jovens, numa região de trânsito calmo, com prioridade para o pedestre, e que atraia as pessoas para o entretenimento e o convívio social. Várias obras e intervenções serão realizadas na via localizada na região de Jardim da Penha, próximo à Ufes.
A obra de revitalização está orçada em pouco mais de R$ 4 milhões (R$ 4.042.387,20) e deverá ser iniciada no segundo semestre deste ano e concluída em dois anos.
A nova Rua da Lama, segundo promete a PMV, será um local de trânsito calmo, entretenimento e convívio social para todos. Serão realizadas intervenções em trecho da Av. Anísio Fernandes Coelho e da Rua Carijós, incluindo pistas de rolamentos de veículos, canteiro central e calçadas.
A via, em Jardim da Penha, será arborizada e terá mais espaço para os pedestres
A via, em Jardim da Penha, será arborizada e terá mais espaço para os pedestres Crédito: PMV
O projeto engloba redução da velocidade dos carros e nivelamento entre via carroçável e calçadas. A ampliação do canteiro central vai criar áreas de convívio e disponibilizar espaço para feirinhas e atividades culturais. Serão implantados novo mobiliário urbano com bancos e pergolados. A nova Rua da Lama terá, ainda, novo paisagismo, com plantio de novas árvores.

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O calçadão para pedestres terá 3,8 metros, em ambos os lados da via, revestidos com granito natural. As vias carroçáveis terão, em cada sentido, 3,5 metros de largura, revestidas com piso intertravado. Haverá, ainda, balizadores fixados para delimitar o fluxo de pedestres e veículos. A nova Rua da Lama terá nova iluminação, fiação subterrânea e implantação de câmeras de videomonitoramento, além de vagas para carga/descarga e implantação de paraciclos.
Projeção de como ficará a nova Rua da Lama
Projeção de como ficará a nova Rua da Lama Crédito: PMV
Um dos locais que mais atraem jovens para os momentos de lazer e confraternização em Vitória, a Rua da Lama é alvo de constantes reclamações de moradores, que se sentem incomodados com o barulho que, muitas vezes, vai até de madrugada. Já foram registrados vários confrontos entre frequentadores e a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória.

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"Encontramos um local inapropriado para circulação de pessoas, com uso de drogas ilícitas e falta de respeito com a ordem pública. Agora, iremos requalificar e organizar o espaço urbano, valorizando a arte, cultura, gastronomia e promovendo melhorias em vias do bairro Jardim da Penha, local onde moram muitos jovens universitários e tem grande atrativo econômico para a cidade”, diz o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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