Shows da Rua da Lama ganham palco virtual e transmissão no YouTube

A partir desta terça (21), o Palco Birita Brasil funcionará como a Rua da Lama virtual. É que os shows que agitavam a via de Jardim da Penha, em Vitória, agora serão transmitidos pelo YouTube. Cada artista selecionado poderá, ainda, "cobrar" um couvert solidário durante sua transmissão ao vivo para ajudar nos custos, já que a maior parcela dessa classe profissional está parada pela pandemia da Covid-19.
A programação, de curadoria do empresário Diogo Cypriano, vai até o próximo dia 25 de agosto com duas ou três apresentações por noite de live - às terças-feiras. Lion Jump, Anderson Ventura, Bárbara Greco, Léo Norbim e 522 são algumas das atrações confirmadas. (Confira a programação completa no fim do texto)
"A ideia é replicar a rotina cultural que a gente tinha, na Rua da Lama, na internet. O palco foi interrompido pela Prefeitura de Vitória em dezembro do ano passado pela complicação com o som. E agora a live pode ser a solução que a gente precisava para voltar em harmonia com a prefeitura e a nossa vizinhança", opina.
"O Espírito Santo merece ter uma agenda cultural "
De acordo com Diogo, o evento online vai oferecer espaço e estrutura para a apresentação do artista ser transmitida com qualidade, fruto de uma parceria com estúdio de som. O cantor ou músico ainda vai poder acoplar seu próprio QR Code durante a sua live para angariar fundos. "O dinheiro que for doado vai direto para a conta do artista, que também vai ter visibilidade com a transmissão", reitera.
"Nós aproveitamos toda a experiência que a gente tinha, de realizar os eventos na Rua da Lama, e levamos isso para o digital. Nossa intenção é também usar desse 'know-how' para fazer da experiência a mais profissional possível para o artista e para o público que vai acompanhar", corrobora.
LONGO PRAZO
Diogo acredita que o projeto pode ser ainda mais inovador se considerados planos a longo prazo. "Talvez, futuramente, a gente possa ser uma curadoria de artistas locais. Vamos trabalhar para isso e vamos continuar a fazer o que já fazíamos na rua", explica. Para ele, o formato na web pode se tornar uma outra versão que é apresentada como alternativa.
PROGRAMAÇÃO
- 21 DE JULHO (TERÇA)
- 20h: Lion Jump convida Mayara Camili
- 28 DE JULHO (TERÇA)
- 20h: Anderson Ventura (Java Roots)
- 21h: Bárbara Greco
- 4 DE AGOSTO (TERÇA)
- 20h: Victor Bessière
- 21h: Léo Norbim convida Renata Portela
- 11 DE AGOSTO (TERÇA)
- 20h: Banda 522
- 21h: Brenda Mozer
- 18 DE AGOSTO (TERÇA)
- 20h: Magro Vala
- 21h: Banda Mozá
- 25 DE AGOSTO (TERÇA)
- 20h: RealVettorazzi
- 21h: VersoKaya
SERVIÇO
- Palco Birita Brasil
- Data: de 21 de julho de 2020 a 25 de agosto de 2020, a partir das 20h de toda terça-feira
- Ingressos: participação franca; organização deixa QR Code disponível para couvert solidário durante a live
- Plataforma: show é transmitido pelo canal do YouTube do Palco Birita Brasil