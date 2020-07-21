Shows da Rua da Lama ganham palco virtual e transmissão no YouTube

Apresentação do Som de Fogueira em estúdio de onde será transmitido Palco Birita Brasil, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @oladobcultura

(Confira a programação completa no fim do texto) A programação, de curadoria do empresário Diogo Cypriano , vai até o próximo dia 25 de agosto com duas ou três apresentações por noite de live - às terças-feiras. Lion Jump, Anderson Ventura, Bárbara Greco, Léo Norbim e 522 são algumas das atrações confirmadas.

"A ideia é replicar a rotina cultural que a gente tinha, na Rua da Lama, na internet. O palco foi interrompido pela Prefeitura de Vitória em dezembro do ano passado pela complicação com o som. E agora a live pode ser a solução que a gente precisava para voltar em harmonia com a prefeitura e a nossa vizinhança", opina.

"O Espírito Santo merece ter uma agenda cultural " Diogo Cypriano - Empresário e agitador cultural

De acordo com Diogo, o evento online vai oferecer espaço e estrutura para a apresentação do artista ser transmitida com qualidade, fruto de uma parceria com estúdio de som. O cantor ou músico ainda vai poder acoplar seu próprio QR Code durante a sua live para angariar fundos. "O dinheiro que for doado vai direto para a conta do artista, que também vai ter visibilidade com a transmissão", reitera.

"Nós aproveitamos toda a experiência que a gente tinha, de realizar os eventos na Rua da Lama, e levamos isso para o digital. Nossa intenção é também usar desse 'know-how' para fazer da experiência a mais profissional possível para o artista e para o público que vai acompanhar", corrobora.

LONGO PRAZO

Diogo acredita que o projeto pode ser ainda mais inovador se considerados planos a longo prazo. "Talvez, futuramente, a gente possa ser uma curadoria de artistas locais. Vamos trabalhar para isso e vamos continuar a fazer o que já fazíamos na rua", explica. Para ele, o formato na web pode se tornar uma outra versão que é apresentada como alternativa.

PROGRAMAÇÃO

21 DE JULHO (TERÇA)



20h: Lion Jump convida Mayara Camili





28 DE JULHO (TERÇA)



20h: Anderson Ventura (Java Roots)



21h: Bárbara Greco





4 DE AGOSTO (TERÇA)



20h: Victor Bessière



21h: Léo Norbim convida Renata Portela





11 DE AGOSTO (TERÇA)



20h: Banda 522



21h: Brenda Mozer





18 DE AGOSTO (TERÇA)



20h: Magro Vala



21h: Banda Mozá





25 DE AGOSTO (TERÇA)



20h: RealVettorazzi



21h: VersoKaya

SERVIÇO