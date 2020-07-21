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Shows da Rua da Lama ganham palco virtual e transmissão no YouTube

O Palco Birita Brasil, que seleciona artistas para se apresentarem na web, oferece estrutura e autoriza cobrança solidária de couvert para ajudar afetados pela crise do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 15:09

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 15:09

Apresentação do Som de Fogueira em estúdio de onde será transmitido Palco Birita Brasil, em Vitória
Apresentação do Som de Fogueira em estúdio de onde será transmitido Palco Birita Brasil, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @oladobcultura
A partir desta terça (21), o Palco Birita Brasil funcionará como a Rua da Lama virtual. É que os shows que agitavam a via de Jardim da Penha, em Vitória, agora serão transmitidos pelo YouTube. Cada artista selecionado poderá, ainda, "cobrar" um couvert solidário durante sua transmissão ao vivo para ajudar nos custos, já que a maior parcela dessa classe profissional está parada pela pandemia da Covid-19.
A programação, de curadoria do empresário Diogo Cypriano, vai até o próximo dia 25 de agosto com duas ou três apresentações por noite de live - às terças-feiras. Lion Jump, Anderson Ventura, Bárbara Greco, Léo Norbim e 522 são algumas das atrações confirmadas. (Confira a programação completa no fim do texto)
"A ideia é replicar a rotina cultural que a gente tinha, na Rua da Lama, na internet. O palco foi interrompido pela Prefeitura de Vitória em dezembro do ano passado pela complicação com o som. E agora a live pode ser a solução que a gente precisava para voltar em harmonia com a prefeitura e a nossa vizinhança", opina. 
"O Espírito Santo merece ter uma agenda cultural "
Diogo Cypriano - Empresário e agitador cultural
De acordo com Diogo, o evento online vai oferecer espaço e estrutura para a apresentação do artista ser transmitida com qualidade, fruto de uma parceria com estúdio de som. O cantor ou músico ainda vai poder acoplar seu próprio QR Code durante a sua live para angariar fundos. "O dinheiro que for doado vai direto para a conta do artista, que também vai ter visibilidade com a transmissão", reitera.
"Nós aproveitamos toda a experiência que a gente tinha, de realizar os eventos na Rua da Lama, e levamos isso para o digital. Nossa intenção é também usar desse 'know-how' para fazer da experiência a mais profissional possível para o artista e para o público que vai acompanhar", corrobora.

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LONGO PRAZO

Diogo acredita que o projeto pode ser ainda mais inovador se considerados planos a longo prazo. "Talvez, futuramente, a gente possa ser uma curadoria de artistas locais. Vamos trabalhar para isso e vamos continuar a fazer o que já fazíamos na rua", explica. Para ele, o formato na web pode se tornar uma outra versão que é apresentada como alternativa.

PROGRAMAÇÃO

  • 21 DE JULHO (TERÇA)
  • 20h: Lion Jump convida Mayara Camili

  • 28 DE JULHO (TERÇA)
  • 20h: Anderson Ventura (Java Roots)
  • 21h: Bárbara Greco

  • 4 DE AGOSTO (TERÇA)
  • 20h: Victor Bessière
  • 21h: Léo Norbim convida Renata Portela

  • 11 DE AGOSTO (TERÇA)
  • 20h: Banda 522
  • 21h: Brenda Mozer

  • 18 DE AGOSTO (TERÇA)
  • 20h: Magro Vala
  • 21h: Banda Mozá

  • 25 DE AGOSTO (TERÇA)
  • 20h: RealVettorazzi
  • 21h: VersoKaya

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