'Às vezes não sai ninguém', Lina lança hipótese de paredão falso no BBB 22

Linn da Quebrada Crédito: Globo/Reprodução

Enquanto aguardavam o início da ação de almoço desta terça-feira (5) no "BBB 22" (TV Globo), os brothers começaram a conversar sobre o paredão quádruplo que será decidido nesta noite. Alguns acreditam que duas pessoas serão eliminadas.

Jessilane afirma que sairá apenas um brother, para manter a duração original do programa. Linn da Quebrada lançou a hipótese: "Vamos ver... Às vezes não sai ninguém."

"Pedro Scooby brincou com a ideia de uma berlinda sem eliminado: "Ah é, às vezes foi só um paredão assim de bobeira, só para criar uma ansiedade."