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  • 'Às vezes não sai ninguém', Lina lança hipótese de paredão falso no BBB 22
BBB 22

'Às vezes não sai ninguém', Lina lança hipótese de paredão falso no BBB 22

Alguns brothers levantaram suspeitas e acreditam que duas pessoas serão eliminadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 17:04

Linn da Quebrada conta história de sua tatuagem na testa com o pronome
Linn da Quebrada Crédito: Globo/Reprodução
Enquanto aguardavam o início da ação de almoço desta terça-feira (5) no "BBB 22" (TV Globo), os brothers começaram a conversar sobre o paredão quádruplo que será decidido nesta noite. Alguns acreditam que duas pessoas serão eliminadas.
Jessilane afirma que sairá apenas um brother, para manter a duração original do programa. Linn da Quebrada lançou a hipótese: "Vamos ver... Às vezes não sai ninguém."
"Pedro Scooby brincou com a ideia de uma berlinda sem eliminado: "Ah é, às vezes foi só um paredão assim de bobeira, só para criar uma ansiedade."
"Só queria ver um negocinho aqui", brincou Gustavo, simulando como a produção faria o anúncio.

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