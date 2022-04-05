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BBB 22

'BBB 22' tem discussão por leite em pó e choro na madrugada

Em Jogo da Discórdia, brothers tiveram que apontar e julgar atitudes de outros participantes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 14:42

Natália na cozinha do BBB 22
Natália na cozinha do BBB 22 Crédito: 7.mar.2022/Globoplay
Mesmo com o paredão da semana sendo falso, o jogo no BBB 22 segue rolando normalmente. Neste segunda-feira, 4, como de costume, os brothers participaram do Jogo da Discórdia. Desta vez, eles precisavam apontar atitudes de outros participantes que consideram "de milhões" (positivas) ou "de centavos" (negativas).
A grande surpresa da noite foi Linn da Quebrada colocando placa positiva em Douglas Silva. O brother estranhou e perguntou se era verdade o que estava acontecendo. A cantora, porém, elogiou a atitude do ator em ceder a liderança para ela, mesmo sabendo que era um possível alvo. "Quando os meninos falam em desistir da prova, partindo de você, acho que é uma atitude de milhões. Sinto que vocês fizeram de coração."
Os brothers que mais receberam placas positivas foram Pedro Scooby e Gustavo, com duas cada. Já nas placas negativas, Natália saiu na frente com três indicações.
Gustavo foi um dos que julgou uma atitude de Nat como "de centavos". Ele falou sobre ela ter pegado a fatia maior da goiabada na Xepa e também que ela colocava banana dentro da lata de leite em pó. "E não posso?", se defendeu ela. "Não, em uma casa em que as coisas são contadas, você não pode", retrucou o brother.

CHORO

Após o Jogo da Discórdia, sempre rolam momentos de reflexão. Natália começou a desabafar sobre os seus atritos na casa, mas não conseguiu se segurar e foi aos prantos. "Eu sei que eu tenho dificuldade de falar o que eu sinto, mas aí quando eu solto, parece que eu solto de uma forma estrondosa e saio arrebentando tudo o que está na minha frente. Eu estou me sentindo frustrada comigo, não com as pessoas."
Nat acrescentou que tenta se controlar. "É muito difícil aguentar as coisas". Então, Lina a consolou: "vem deitar aqui no meu colinho. Eu sei, mulher. Não é fácil, não. Vamos ser generosas com a gente."
"Generosa em quê? Me fala uma coisa boa. Não tem nada de bom. É só briga, briga, briga. Erro, erro, erro. Me fala o que mais eu faço?", disse a manicure chorando.
"Você é super carinhosa, esforçada, determinada, guerreira...", respondeu a cantora. "Como eu estou sendo guerreira aqui? Não ganho uma prova", retrucou Natália.
A sister ainda disse que tem medo de ser rotulada como uma pessoa briguenta e foi advertida por Jessilane: "para de ficar reforçando isso."

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