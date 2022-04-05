Rihanna entra para a lista de novos bilionários da Forbes

Rihanna entrou para a lista dos novos bilionários da Forbes Crédito: Reprodução/ Instagram @ badgalriri

A cantora Rihanna passou a integrar oficialmente a lista de bilionários da Forbes. Segundo o ranking publicado nesta terça-feira (5), a artista tem uma fortuna avaliada em US$ 1,7 bilhão – quase R$ 8 bilhões na cotação atual – e enriqueceu com a criação de sua marca de cosméticos, Fenty Beauty, e a de lingerie, Savage X Fenty.

Com a entrada de Rihanna, essa é a primeira vez que Barbados aparece com uma bilionária na lista, já que a cantora nasceu e cresceu no país antes de se mudar para os Estados Unidos.

A artista integra a lista dos 236 novos bilionários do mundo, sendo apenas 33 mulheres. Além dela, Peter Jackson, diretor de "O Senhor dos Anéis", também é um dos recém-chegados que fazem parte da indústria do entretenimento.