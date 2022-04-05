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Rica e famosa

Rihanna entra para a lista de novos bilionários da Forbes

Cantora aparece no ranking pela primeira vez e tem fortuna avaliada em US$ 1,7 bilhão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 17:40

Rihanna entrou para a lista dos novos bilionários da Forbes
Rihanna entrou para a lista dos novos bilionários da Forbes Crédito: Reprodução/ Instagram @ badgalriri
A cantora Rihanna passou a integrar oficialmente a lista de bilionários da Forbes. Segundo o ranking publicado nesta terça-feira (5), a artista tem uma fortuna avaliada em US$ 1,7 bilhão – quase R$ 8 bilhões na cotação atual – e enriqueceu com a criação de sua marca de cosméticos, Fenty Beauty, e a de lingerie, Savage X Fenty.
Com a entrada de Rihanna, essa é a primeira vez que Barbados aparece com uma bilionária na lista, já que a cantora nasceu e cresceu no país antes de se mudar para os Estados Unidos.

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A artista integra a lista dos 236 novos bilionários do mundo, sendo apenas 33 mulheres. Além dela, Peter Jackson, diretor de "O Senhor dos Anéis", também é um dos recém-chegados que fazem parte da indústria do entretenimento.
O ranking é liderado por Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, cujo patrimônio é estimado em US$ 219 bilhões.

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