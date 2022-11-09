Mucane divulga programação para o Mês da Consciência Negra em Vitória

Mucane prepara uma série de atividades para celebrar o Dia da Consciência Negra Crédito: PMV/Semc

O Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane) preparou uma programação especial para o projeto "Novembro Negro no Mucane", que acontece até 30 de novembro visando celebrar o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.

Diversas atividades culturais, como roda de capoeira, cine-debates, "aulões", café literário e oficinas, fazem parte das ações. A proposta é que escolas, pessoas atendidas nos equipamentos públicos, movimentos sociais e negros protagonizem as atividades.

Além disso, o Mucane vai receber as exposições artísticas "Origens" e "Vivendo a Africanidade na Escola Pública". Ambas possuem o objetivo de valorizar ações das escolas e de professores que desenvolvem trabalhos voltados à temática étnico-racial.

A exposição "Orixás" e "Personalidades Negras | Histórias do Mucane", continuam abertas para visitação do público, contando a história do museu e de personalidades do movimento negro capixaba.

RESTAURAÇÃO

Em outubro, a Prefeitura de Vitória assinou a ordem de serviço de mais de meio milhão de reais para obras de restauro do museu, que teve instalações vistoriadas por engenheiros e arquitetos da PMV, que observaram sinais naturais de degradação do imóvel. De acordo com o órgão, as obras já foram iniciadas e não vão atrapalhar o andamento da programação para o mês da Consciência Negra já que as áreas em reforma não coincidem com as que terão atividades.

O objetivo da reforma, que conta com o prazo de 120 dias de execução, é fazer reparos de modo a manter a funcionalidade do local. A fachada da edificação, que atualmente apresenta pontos de infiltração e desplacamento do revestimento, deve sofrer uma minuciosa inspeção com a retirada dos trechos danificados e a recomposição dos adornos, conforme indicações do setor de patrimônio histórico.

O prédio anexo, também histórico, passará por reformas com a correção das infiltrações de fachadas ou calhas. Estruturas metálicas e de alvenaria igualmente receberão reparos e pintura.

(Com informações da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória)

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