Mucane divulga programação para o Mês da Consciência Negra em Vitória

O Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane) preparou uma programação especial para o projeto "Novembro Negro no Mucane", que acontece até 30 de novembro visando celebrar o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.
Diversas atividades culturais, como roda de capoeira, cine-debates, "aulões", café literário e oficinas, fazem parte das ações. A proposta é que escolas, pessoas atendidas nos equipamentos públicos, movimentos sociais e negros protagonizem as atividades.
Além disso, o Mucane vai receber as exposições artísticas "Origens" e "Vivendo a Africanidade na Escola Pública". Ambas possuem o objetivo de valorizar ações das escolas e de professores que desenvolvem trabalhos voltados à temática étnico-racial.
A exposição "Orixás" e "Personalidades Negras | Histórias do Mucane", continuam abertas para visitação do público, contando a história do museu e de personalidades do movimento negro capixaba.
RESTAURAÇÃO
Em outubro, a Prefeitura de Vitória assinou a ordem de serviço de mais de meio milhão de reais para obras de restauro do museu, que teve instalações vistoriadas por engenheiros e arquitetos da PMV, que observaram sinais naturais de degradação do imóvel. De acordo com o órgão, as obras já foram iniciadas e não vão atrapalhar o andamento da programação para o mês da Consciência Negra já que as áreas em reforma não coincidem com as que terão atividades.
O objetivo da reforma, que conta com o prazo de 120 dias de execução, é fazer reparos de modo a manter a funcionalidade do local. A fachada da edificação, que atualmente apresenta pontos de infiltração e desplacamento do revestimento, deve sofrer uma minuciosa inspeção com a retirada dos trechos danificados e a recomposição dos adornos, conforme indicações do setor de patrimônio histórico.
O prédio anexo, também histórico, passará por reformas com a correção das infiltrações de fachadas ou calhas. Estruturas metálicas e de alvenaria igualmente receberão reparos e pintura.
(Com informações da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória)
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO "NOVEMBRO NEGRO NO MUCANE"
- OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS ÀS TEMÁTICAS ÉTNICO-RACIAL: De terça (8) a 30 de novembro, de terça a sexta, de 8h às 18h (com agendamento prévio). Com a equipe educativa do Mucane
- RODA DE CAPOEIRA ANGOLA VOLTA AO MUNDO: Domingo (13), em horário a confirmar. Com o Grupo de Capoeira Angola Volta ao Mundo
- PALESTRA SOBRE RACISMO AMBIENTAL, COM LIDERANÇAS DO MOVIMENTO NEGRO: Quarta (16), a partir das 19h
- CAFÉ LITERÁRIO DO CAJUN MORRO DO QUADRO: Quinta (17), em horário a ser definido
- FESTIVAL DE CULTURA NEGRA: Sábado (19), a partir das 13h, com shows musicais, apresentações culturais e a marcha da juventude negra
- CORRIDA ZUMBI DOS PALMARES.: Domingo (20), a partir das 17h
- SEMINÁRIO DE BATERIA DO CARNAVAL CAPIXABA: Dias 26 e 27 de novembro, a partir das 13h
- ESPETÁCULO "A MENINA E O PÁSSARO": Dia 30 de novembro, em horário a ser confirmado. Com participação do grupo Coletivo Emaranhado
- POKET SHOW DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM "OGÓ": Dia 30 de novembro, a partir das 19h30, com participação do grupo Ogó
- ENDEREÇO: O Mucane fica localizado na Av. República, 121, Centro, Vitória