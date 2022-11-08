Pedrinho do Cavaco volta a Colatina como atração do Botecão 2022

Pedrinho do Cavaco e Mumuzinho na gravação do DVD Ação e Atitude Crédito: Divulgação

O Roda de Boteco Colatina 2022 vai terminar em samba, cerveja e diversão. No próximo sábado (12), acontece o tradicional Botecão, cerimônia de encerramento do festival em que serão conhecidos os melhores Boteco/Bar da cidade neste ano. Os responsáveis por animar a galera na Arena North Star, no bairro Barbados, são: Pedrinho do Cavaco, Grupo Samba 027, Samba DL e Victor & Sander.

Fazendo sucesso como atração musical fixa do "Domingão com Huck” (TV Globo), Pedrinho está ansioso pela apresentação. "É a minha segunda vez em Colatina. Eu fiz um show na Empire, que a galera me recebeu muito bem, foi lotado. Então minhas expectativas são as melhores possíveis", comenta o músico, que já recebeu elogios de Alexandre Pires, Dudu Nobre e até Quincy Jones.

Pedrinho se destaca também como compositor, além de parcerias com Milton Nascimento, ele já teve suas músicas gravadas por Gaby Amarantos, Thaeme e Thiago, Fundo de Quintal, Grupo Clareou, Bom Gosto, Mumuzinho, ImaginaSamba, Vou Pro Sereno entre outros. Atualmente ele trabalha na divulgação do DVD "Ação e Atitude", com lançamentos iniciados em 2020 e parados por conta da pandemia. Em setembro, ele voltou com tudo na parceria com Mumuzinho: "Não Quero Despedida".

E o repertório do show deste fim de semana, em Colatina, contará com algumas das autorias feitas para os artistas, além de canções do DVD como "Paciência/Lugarzinho", "Não Tem Hora Nem Lugar" e "Wi-fi", em parceria com Vitinho. "Eu estou muito feliz e ansioso por estar nesse evento grandioso, com muita vontade de chegar logo pra fazer esse show", destaca. Confira a entrevista completa com Pedrinho no fim da matéria.

PETISCOS DISPONÍVEIS

Além da música, a gastronomia de boteco também faz parte do evento. Durante o Botecão Colatina, o público também vai poder saborear e conhecer os petiscos dos 19 estabelecimentos que disputam o título de Melhor Boteco/Bar. Uma oportunidade única de repetir o petisco preferido ou provar aquele que não deu tempo de degustar durante o mês que passou.

Vale lembrar que o Roda de Boteco também premia os melhores garçons. E quem decide os ganhadores é quem mais entende do assunto: os botequeiros de plantão. Ansioso pelo resultado? Então coloca a festa na agenda e divirta-se.

Qual a expectativa para o show em Colatina? Cara, é minha segunda vez em Colatina. Eu fiz um show aí, na Empire. A galera me recebeu muito bem, foi lotado. Então, minhas expectativas são as melhores possíveis. Tem uma galera que me acompanha, está sempre aqui na rede social pedindo pra voltar pra Colatina. Então, eu estou muito feliz e ansioso por estar nesse evento grandioso e com muita vontade de chegar logo pra fazer esse show Como surgiu essa paixão pelo pagode? Eu tinha cinco anos quando teve o aniversário do amigo do meu pai. Chegando lá, estava rolando uma roda de samba e deu um intervalo. Eu fui pegar um banjo do cara que estava tocando e meu pai me deu uma bronca, falando pra eu largar o instrumento. Só que o próprio cara falou que eu não era filho do meu pai, era filho do mundo e meu pai levou aquilo na brincadeira. Depois, eu pedi um banjo de aniversário, mas meu pai achou muito caro, que era uma vontade passageira e acabou me dando um cavaquinho bem baratinho. Daí começou minha paixão pelo samba e pagode. Aquela coisa que ele achou que seria passageira se tornou um um elo muito forte. Dali, a gente começou a ir para todas as rodas de samba famosas do Rio de Janeiro na época, como Pagode da Tia Doca, Cacique de Ramos e, posteriormente, fui pra Mangueira fazer parte do projeto social 'Mangueira do Amanhã'. Alim eu conheci Alcione, Alexandre Pires, Milton Nascimento, toda essa galera que começou a me levar pros programas de TV e tudo mais. Quais são as suas inspirações? Minha maior inspiração é o meu pai, um cara que sempre me apoiou. Não só ele como a minha família, minha mãe e meu irmão, que sempre me apoiaram muito nessa questão da música. Afinal, sem apoio familiar, é muito difícil. Mas a minha maior inspiração, com certeza, é meu pai, que sempre me carregou pra tudo quanto é lado. Claro que eu também me inspiro e nomes do meio musical, como Chico Buarque, a própria Alcione, o Alexandre Pires que foi o primeiro cara que me levou aos programas... Alcione me deu a primeira oportunidade de cantar com ela no Canecão, num show da Mangueira. Você está em processo de lançamento do seu primeiro DVD, gravado ainda em 2020. Como foi isso pra você? Fiquei imensamente feliz com a gravação do meu primeiro DVD, que teve a participação do Mumuzinho. A gente também cantou junto no 'Domingão com Huck'. Foi a realização de um sonho gravar um DVD, que ficou bem a minha cara. Quis trazer a galera que tinha a ver comigo, fizemos uma uma mistura de regravações com composições inéditas minhas, bem bacana. Estou muito feliz pois é um trabalho que eu pude até tocar piano - muita gente não sabe que eu sou pianista também. São três faixas em que eu toco piano: duas regravações e uma inédita. Ela é chamada "Sei Lá", uma música em parceria com Gabi que é um grande artista. Acredito que é um trabalho que já está trazendo bastante fruto e vai abrir vários caminhos. Você já gravou até projeto com Milton Nascimento. Qual trabalho te deixou mais orgulhoso até o momento? Cada trabalho é único, tem sua importância. Do esforço para ser o primeiro vencedor do "Se Vira nos 30", no 'Domingão do Faustão', até o trabalho como ator em "Malhação" , em 2011, tudo foi importante na construção da minha carreira. Eu fui a primeira criança a ganhar a medalha Pedro Ernesto, que é um título que é a maior condecoração dada a cariocas. Agora estou de volta na Globo com uma nova nova fase. Estar no 'Domingão', com o Rafael Portugal e o Luciano Huck, me deixa sem palavras. Tem algum cantor(a) que sonha em ver cantando uma música sua? Como compositor, eu tenho várias pessoas que eu queria ouvir cantando uma música minha. Já tive o sonho de ter nomes como Milton Nascimento gravando uma música minha. O mestre do MPB não só gravou como propôs uma parceria. Então, foram dois prazeres: escrever uma música com o Milton, a "Gota de Primavera", e ouvir ele cantar a letra que compusemos. Assim como ele, tiveram vários outros artistas que gravaram músicas minhas. Mas o Belo é um amigo e artista que gostaria muito de ter uma música minha gravada. Alcione, Chico Buarque e João Bosco também. São artistas que admiro bastante O céu é o limite para Pedrinho do Cavaco? A gente sempre quer ir além, né? (risos) Sou muito feliz nestes 26 anos de estrada. É bastante tempo, né. Acredito que o céu é o limite pra gente estar sempre se preocupando em fazer o melhor. O foco é continuar firme nessa carreira que me deixa muito feliz.

*Atilio Esperandio é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria teve orientação do editor de HZ, Erik Oakes

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