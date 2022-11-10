De Maré Tardia a Ada Koffi: “Tocou, Pocou” traz 4 lançamentos musicais do ES

Há 50 semanas, o HZ promove a música capixaba com o quadro “Tocou, Pocou”. E nesta não seria diferente. Trazemos quatro músicas para você atualizar a sua playlist com todo nosso tempero capixaba. Temos álbum do Maré tardia, singles de Estado de Sítio e Ada Koffi, além da união de Kayonavoz, Damazzio e Kael Stn num R&B gostosinho.
ÁLBUM “MARÉ TARDIA” - MARÉ TARDIA
Com dez faixas, a banda de Vila Velha Maré Tardia lança seu álbum de estreia. O projeto, que possui o mesmo nome da banda, traz a tristeza nostálgica, a sonoridade retrô e o calor tropical nas canções "De Novo Não" e "Surf Punk". Indo do garage/indie rock ao post punk, o “Maré Tardia” conta com produção de Alexandre Capilé (Sugar Kane) em parceria com Mozine (Mukeka di Rato), e distribuição e apoio das gravadoras de ambos, Forever Vacation Records (SP) e Läjä Records (ES).
A banda, formada em 2019 por Gustavo Lacerda (guitarra solo e vocal), Bruno Lozorio (guitarra base e vocal) e Matheus Canni (baixo), já está em turnê de divulgação pelo Espírito Santo, e em janeiro vai estender para outros Estados.
“DISTÂNCIAS” - ESTADO DE SÍTIO
A banda capixaba de rock Estado de Sítio acaba de lançar oficialmente seu mais novo trabalho, intitulado “Distâncias”. O single marca uma fase de transição - e reafirmação - dentro de sua trajetória de 20 anos. Original de Alegre, Sul do Espírito Santo, a banda lança essa faixa como fruto de um trabalho iniciado em 2020 e que precisou ser interrompido por conta dos protocolos de segurança da pandemia. O single “Distâncias” foi produzido por Jackson Pinheiro e masterizado por Igor Comerio.
Na estrada desde 2000, a Estado de Sítio é formada por Danyel Sueth (vocal e guitarra), Aluízio Jr (baixo), Neto Zitão (guitarra) e Ronnie Silveira (bateria). Na bagagem, o grupo conta com dois discos, “Aparências” (2006), Lona Records, e “Estiagem” (2017).
“MENTA” - ADA KOFFI
Estreando no “Tocou, Pocou”, a cantora Ada Koffi, de 26 anos, apresenta seu novo single “Menta”. A canção fala sobre a explosão de sensações causada no corpo e na mente após um toque ou um profundo olhar, seja de perto ou de longe, descrevendo encontros e reações sublimes em um misto de sentimentos e sentidos. O trabalho foi assinado por JaySant', mixado por Jackson Pinheiro e masterizado por Igor Comerio.
A artista de São Pedro, em Vitória, é integrante e co-fundadora do projeto Pretaô e atua também como uma das vocalistas do time de vozes do bloco capixaba AfroKizomba. Suas vivências na área musical começaram desde a infância por meio da influência familiar onde a música sempre esteve presente. Artistas como Maria Rita, Arlindo Cruz, Elis Regina, Vanessa da Mata, Mayra Andrade, Vinícius de Moraes, dentre outros, são grandes fontes de inspiração para Ada.
“CANÇÃO DE AMOR” - KAYONAVOZ PART. DAMAZZIO E KAEL STN
Tem algum apaixonado por aí? Então presta atenção nesse lançamento de Kayonavoz, que conta com a participação de Damazzio e Kael Stn. Com produção do produtor Batata Beats, a música “Canção de Amor”, traz as vivências amorosas dos artistas como ponto principal do single. A mixagem e masterização ficaram por conta da produtora capixaba Rapnoscliv Records.
“Eu falo sobre essa vivência de cantor nas minhas relações. Por mais que a pessoa me odeie, com aquele embate de amor e ódio, sempre rola aquele ‘tbt’ (silga de Throwback Thursday). Eu também falo sobre objetivos nessa música. Penso no que de fato eu quero ir atrás”, contou Kael sobre sua participação na música.