De Ococha à Íris Cupertino, os lançamentos musicais da semana no Tocou, Pocou

O “Tocou, Pocou” entrou em novembro com muita música capixaba. Mesmo com o fim do ano se aproximando, ainda tem diversos lançamentos por aqui para adicionar na lista. Nesta semana, vamos escutar os trabalhos de Ococha, MCT Music, Íris Cupertino e Roça Nova.

"TRIPPY, FLASHES N LOVES" - OCOCHA

Apostando em um som explosivo, com timbres modernos e composições sobre os relacionamentos que marcaram sua vida, o capixaba Rumenick de Menezes Capucho, mais conhecido como Ococha, acaba de lançar seu disco de estreia. Intitulado "Trippy, Flashes N Loves", o projeto chegou nas plataformas digitais no último dia 13 de outubro e conta com seis músicas inéditas. Com produção musical assinada por Warlen Neto, o álbum foi contemplado pelo edital Setorial de Música da Secult.

Os rappers capixabas W. I. e Mary Jane, integrante do Melanina MCs, são os convidados do álbum. Eles participam, respectivamente, nas faixas "Slow Wave" e "Parece Que Foi Ontem". O músico e compositor começou a cantar aos 15 anos e já participou de vários festivais musicais no Espírito Santo. No final de 2018, o rapper foi convidado para integrar a banda Zé Maholics, que, em 2019, foi a vencedora do Festival Nacional de Bandas de Garagem de Linhares.

“SEU OLHAR” - ÍRIS CUPERTINO

A cantora e compositora Íris Cupertino, de 20 anos, apresenta seu novo trabalho com produção de Jok3r. Intitulado “Seu Olhar”, o single da artista capixaba, nascida e criada na comunidade de Jesus de Nazareth, em Vitória, traz o empoderamento feminino como destaque. Segundo a cantora, a faixa é uma das mais importantes de sua carreira.

“Essa música tem um significado muito importante para mim porque vai além de uma boa produção. Ela, na realidade, é a junção do esforço de várias pessoas que acreditaram no meu potencial e me ajudaram a levantar esse lindo trabalho. Essa faixa fala sobre o empoderamento da mulher e sobre ela ter suas próprias escolhas, não ser julgada do ponto de vista de uma sociedade completamente machista. Na música, é citado sobre o poder do ‘não’ e sobre ela poder escolher dizer ‘não’”, ressaltou Íris.

“VOZ DO PAI” - MCT MUSIC

O gospel também está marcando presença no “Tocou, Pocou” desta semana. A banda MCT Music, da Igreja Missão Céu Na Terra, localizada em Vitória, lançou a música “Voz do Pai”. O grupo, formado por Raphael Almeida (vocalista e violonista), Richard Moreira (baterista), Rodrigo Martins (guitarrista), Amarildo Amorim (baixista), Daniele Oliveira (tecladista) e Meyle Maxcilene (backing vocal), traz uma letra sobre gratidão a Deus.

“A composição foi inspirada por Deus e compartilhada com amigos e líderes de diversas igrejas capixabas e internacionais. O intuito dela é gerar um sentimento de gratidão a Deus por todas as suas maravilhas”, compartilhou o vocalista de 26 anos.

“CONVERSA PRA BOI DORMIR” - ROÇA NOVA