Tocou, Pocou: as novas músicas de DJ Esquilo, Luiza Dutra e mais artistas do ES

Não importa se é funk ou MPB, sendo lançamento capixaba, o "Tocou, Pocou" traz em primeira mão. Por isso, o quadro musical de HZ chega nesta semana com os trabalhos de Luiza Dutra, DJ Esquilo, Renan e MC Dan, Izar e VYSSKY.

“SEMPRE ME PROCURA” - DJ ESQUILO, RENAN E MC DAN 027

Preparem o coração para esse funk que é a cara do Espírito Santo. “Sempre Me Procura” chega nas plataformas digitais trazendo uma batida envolvente no melhor do “beat fininho capixaba”. Produzida por DJ Esquilo, a faixa conta ainda com Renan e MC Dan 027 nos vocais. Segundo o produtor, a ideia da letra foi inspirada em um antigo relacionamento de um dos integrantes da canção.

“A ideia da música em conjunto partiu de mim. Sou DJ e produtor de funk em Vitória há alguns anos e por isso idealizei essa faixa trazendo o estilo do ‘beat fino capixaba’, que vem conquistando adeptos pelo Brasil inteiro. A letra fala sobre uma garota que vem para somar, mas também não sabe o que quer de fato em um relacionamento. A história foi inspirada em relacionamento passado de um dos integrantes da música”, pontuou Esquilo.

"DENTRO DE MIM" - LUIZA DUTRA

"Dentro de Mim" é o segundo single da cantora e compositora capixaba Luiza Dutra, de 23 anos. Mesclando sonoridades da MPB e do R&B para cantar sobre um amor repleto de descobertas, a capixaba associa a água e o movimento dos mares com as instabilidades de existir e amar. A música foi produzida por Jackson Pinheiro e tem uma construção envolvente, sendo possível compreender a mensagem da letra a partir dos movimentos criados. A faixa é um convite para mergulhar na paixão.

“Sinto que lançar ‘Dentro de Mim’ representa mais um passo em busca da minha sonoridade. Os últimos anos foram muito transformadores e acho que essa música é o resultado disso. Ela aborda uma temática profunda, tratando as instabilidades e inseguranças que surgem ao amar alguém intensamente. É um convite para navegar pelos mares da paixão e se permitir ser vulnerável. Eu estou muito feliz com o resultado final e espero que as pessoas que acompanham meu trabalho se identifiquem de alguma forma”, disse Luiza.

“DÉJÀ VU DO FUTURO” - IZAR

Com o lançamento da música “Déjà vu do Futuro”, o cantor Izar consolida seu segundo disco, chamado “Fantástica Realidade”. Ao todo, foram seis canções lançadas em 2022. A letra do single foi composta pelo próprio cantor, influenciado pelo Clube da Esquina, junto com João Bernardo, tropicalista autor de canções conhecidas como “Queria Me Enjoar de Você”.

“Se trata da saudade do que ainda não aconteceu. Sem o meio, sem você, sem algo pulsante que nos aqueça do frio, o fim só pode ser um ‘astronauta sozinho no espaço’. O pensamento está aqui para retomarmos a viagem, percebermos o mundo sem a dependência do tempo e entender o porquê dos nossos movimentos durante a vida” destaca Izar.

O primeiro disco do capixaba, intitulado “O Amor, A Escuridão E A Esperança”, foi lançado em 2018. O compositor ainda traz na bagagem os singles “Não Solte A Mão de Ninguém”, “Todo Mundo É Mais Famoso Que Eu” e “Impaciência”. Todas as músicas foram produzidas por Thiago Arruda (que trabalhou com Ed Motta), principal parceiro de Izar na carreira solo. O artista também chegou a ser selecionado para participar de festivais importantes no Espírito Santo e nacionalmente, como o ExFest 2ª Edição e o Formemus – uma das maiores feiras de música da América Latina.

“PRELÚDIO” - VYSSKY

Novidade na área do rapper Mateus Filgueiras, conhecido como VYSSKY, na música “Prelúdio”. Essa é a primeira faixa lançada pelo artista de 23 anos. Ela conta com produção de Beats by Vishnu e captação, mixagem e masterização do Batata Beats. O clipe possui direção de G.Lopes e foi gravado em diversos pontos do Centro de Vitória. Apaixonado pelas rimas e poesias desde pequeno, o cantor da Serra acredita que sua missão na música é tocar almas e corações.