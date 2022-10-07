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Produção capixaba

“Tocou, Pocou” traz do rap ao gospel com W.I, banda MCT, Ana Lu e mais

O quadro da cena musical capixaba traz um compilado de quatro músicas que falam de racismo, da valorização de uma mãe e formas de expressar o amor a Deus
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 14:04

O quadro musical de “HZ” reúne semanalmente os lançamentos da cena capixaba. Seja qual for o gênero, os artistas do Espírito Santo passam pelo espaço dedicado às novidades da indústria local. Nesta semana, o rap e o gospel chegam com tudo no “Tocou, Pocou”.

“MANIFESTO” - W.I. PART. V.G

O “Tocou, Pocou” desta semana traz um assunto importante na sociedade, o racismo. A música “Manifesto”, do artista Wagner Ivor, conhecido como W.I, traz situações vividas por ele e o irmão, Vitor Gabriel (V.G), na cidade de Piúma, Sul do Espírito Santo. Na letra, o artista expressa sua revolta com o preconceito sofrido durante sua vida.
“Tudo que escrevi foram situações que eu sofri na minha cidade. Passei por várias cenas de violência, abordagem policial e racismo em lojas. Com essa música, eu pretendo atingir pessoas que passaram pela mesma vivência de preconceito. Inclusive, quando publiquei o clipe, muita gente me procurou para dizer que a letra tocou no coração. É uma mensagem de força. Quero mostrar que nós não estamos sozinhos”, disse o rapper de 28 anos.

“ABRIGO” - ARRUDA OFICIALL, BARBARA BLACK E ALE CISÍLIO

Outra novidade na pista é a canção “Abrigo”, dos artistas Arruda Oficiall, Barbara Black e Ale Cisílio. A música, lançada no último sábado (1), traz duas referências: a valorização da família por parte da parceria de um casal e o ponto de vista de uma mãe solteira, que batalha para entregar o melhor para os filhos. A faixa é assinada por Ksa Silva Produções.

“ESSÊNCIA DA ADORAÇÃO” - ANA LU (COVER DE GABRIELA ROCHA E DEVID QUINLAN)

Além de músicas autorais, o “Tocou, Pocou” também traz artistas cantando versões covers (canções de outros artistas). Nesta semana, a capixaba Ana Lu apresenta a faixa “Essência da Adoração”, de Gabriela Rocha e Devid Quinlan. Seguindo o gênero gospel, a cantora de 21 anos falou com HZ sobre sua relação com a música.
“Sempre tive algo especial com a música, muita facilidade com diversos instrumentos. Aos 9 anos comecei a aprender flauta doce e depois migrei para o piano, violão e outros instrumentos. Sou cristã e quero levar a palavra do Senhor para as ruas, cidades e países de todo mundo. Esse cover é o início de um sonho que tenho em meu coração há um tempo”, contou Ana Lu.

“AO LEÃO” -  BANDA MCT

Fechando o quadro musical de HZ, uma dobradinha de música gospel. A canção “Ao Leão” chega ao mundo através da banda MCT, da Igreja Missão Céu na Terra, de Santo Antônio, em Vitória. O grupo, formado por Joelma Assis (backing vocal), Pablo Moá (vocal e violonista), Amarildo Amorim (baixista e tecladista), Rodrigo Martins (guitarrista) e Richard Moreira (baterista), exalta a fé em Deus na letra da faixa.
“Para nós, é a realização de um sonho. A música é uma exaltação com referências de um texto bíblico. A letra fala sobre gratidão e entrega ao Senhor. Foi a nossa forma de professar a fé. Também queríamos mostrar para as pessoas as palavras de Deus de forma cantada”, ressaltou Pablo Moá.

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