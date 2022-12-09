Brilho de Natal de Domingos Martins tem programação até dia 21; confira

Brilho de Natal terá programação cultural durante o mês de dezembro Crédito: Giovani Polli/ Secretaria de Cultura e Turismo

O tradicional Brilho de Natal de Domingos Martins conta com programação especial durante todo o mês de dezembro. Serão diversas bandas, grupos de dança, orquestras e os tradicionais coros natalinos animando as festividades até o dia 21 dezembro, na Praça Arthur Gerhardt e na Rua de Lazer.

A estrutura foi montada na área de estacionamento em frente à praça, no Centro de Domingos Martins. Toda a programação é gratuita e aberta ao público geral. Além do palco, o coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt, a Rua de Lazer e as ruas do Campinho da cidade também recebem atividades culturais.

Neste sábado (10), o local recebe o Quinteto Martinense para abrir a programação noturna, às 19h. Em seguida, Orquestra de Violões e Banda Concha Acústica chegam para encerrar as festividades do dia.

No domingo (11), as atrações começam às 13h, com o grupo de danças Der Frölische Kreis, na Rua de Lazer, e Tanzfreunde, às 15h, na Praça Dr. Arthur Gerhardt. Às 18h, a Banda Musical Florentino Avidos se apresenta pelas ruas de Campinho, e, às 20h será a vez do Coral Afonso Cláudio.

Os alunos da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde também marcam presença na programação especial do Brilho de Natal. Na quarta-feira (14) será realizado o recital infantil e individual, a partir das 19h, no coreto da praça principal. Outros destaques são as apresentações da Big Band e da Orquestra da escola de música, a apresentação da peça "Promessa de Boas Novas", além de coros natalinos. (A programação completa você confere no fim do texto).

CIDADE ILUMINADA

Vale lembrar que mais de 700 mil microlâmpadas foram utilizadas na decoração da praça, em árvores e canteiros, e da Rua de Lazer. Apenas a árvore de Natal, com cerca de 10 metros de altura, conta com 60 mil microlâmpadas e 600 metros de festão. A Rua de Lazer foi coberta com estrelas luminosas e o coreto central recebeu um sino gigante luminoso, perfeito para fotos no clima natalino.

Diferente dos anos anteriores, todos dias terão contagem regressiva para acender as luzes sempre a partir das 18h30. De segunda a quarta-feira, a contagem será feita com os tradicionais grupos de danças folclóricas do município. Já de quinta a domingo, o responsável para levar a luz ao município é o próprio Papai Noel.

O bom velhinho, mudou de endereço e agora esta no coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt, pronto para receber a criançada para as fotos todas as quintas, sextas, sábados e domingos, das 19h às 22h. OBrilho de Natal segue até o dia 06 de janeiro de 2023, iluminando a cidade.

RÉVEILLON

A prefeitura de Domingos Martins também já adianta que está preparando uma programação especial para o réveillon. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, já estão confirmadas duas apresentações musicais, o show da virada e a tradicional queima de fogos.

SERVIÇO

PROJETO KULTURFESTIVAL NO BRILHO DE NATAL

Quando: até 21 de dezembro

até 21 de dezembro Onde: No centro de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo

No centro de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo Entrada franca

10/12 (sábado)

19h: Quinteto Martinense – Palco Kulturfestival

Quinteto Martinense – Palco Kulturfestival 20h: Orquestra de Violões – Palco Kulturfestival



Orquestra de Violões – Palco Kulturfestival 21h: Banda Concha Acústica – Palco Kulturfestival



11/12 (domingo)

13h: Grupo de danças Der Frölische Kreis – Rua de Lazer

Grupo de danças Der Frölische Kreis – Rua de Lazer 15h: Grupo de danças Tanzfreunde – Praça Dr. Arthur Gerhardt



Grupo de danças Tanzfreunde – Praça Dr. Arthur Gerhardt 18h: Banda Musical Florentino Avidos – Ruas de Campinho



Banda Musical Florentino Avidos – Ruas de Campinho 20h: Coral Afonso Cláudio – Palco Kulturfestival



14/12 (quarta-feira)

19h: Recital dos alunos da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde - infantil e individual – Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

15/12 (quinta-feira)

19h: Recital dos alunos da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde - Big Band e Orquestra – Palco Kulturfestival

17/12 (sábado)

19h30: Peça de Teatro “Promessa de Boas Novas” - Igreja Evangélica Luterana Concórdia (IELB) – Em frente à Igreja Luterana de Campinho

Peça de Teatro “Promessa de Boas Novas” - Igreja Evangélica Luterana Concórdia (IELB) – Em frente à Igreja Luterana de Campinho 21h: Banda Trivius – Palco Kulturfestival



18/12 (domingo)

18h: Grupo de danças Hügelmänner Platter – Rua de Lazer

Grupo de danças Hügelmänner Platter – Rua de Lazer 20h: Grupo de danças Hügelmänner Platter – Praça Dr. Arthur Gerhardt



20/12 (terça-feira)

20h: Coro Infantil Igreja Batista de Domingos Martins – Palco Kulturfestival