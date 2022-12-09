Brilho de Natal de Domingos Martins tem programação até dia 21; confira

O tradicional Brilho de Natal de Domingos Martins conta com programação especial durante todo o mês de dezembro. Serão diversas bandas, grupos de dança, orquestras e os tradicionais coros natalinos animando as festividades até o dia 21 dezembro, na Praça Arthur Gerhardt e na Rua de Lazer.
A estrutura foi montada na área de estacionamento em frente à praça, no Centro de Domingos Martins. Toda a programação é gratuita e aberta ao público geral. Além do palco, o coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt, a Rua de Lazer e as ruas do Campinho da cidade também recebem atividades culturais.
Neste sábado (10), o local recebe o Quinteto Martinense para abrir a programação noturna, às 19h. Em seguida, Orquestra de Violões e Banda Concha Acústica chegam para encerrar as festividades do dia.
No domingo (11), as atrações começam às 13h, com o grupo de danças Der Frölische Kreis, na Rua de Lazer, e Tanzfreunde, às 15h, na Praça Dr. Arthur Gerhardt. Às 18h, a Banda Musical Florentino Avidos se apresenta pelas ruas de Campinho, e, às 20h será a vez do Coral Afonso Cláudio.
Os alunos da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde também marcam presença na programação especial do Brilho de Natal. Na quarta-feira (14) será realizado o recital infantil e individual, a partir das 19h, no coreto da praça principal. Outros destaques são as apresentações da Big Band e da Orquestra da escola de música, a apresentação da peça "Promessa de Boas Novas", além de coros natalinos. (A programação completa você confere no fim do texto).
CIDADE ILUMINADA
Vale lembrar que mais de 700 mil microlâmpadas foram utilizadas na decoração da praça, em árvores e canteiros, e da Rua de Lazer. Apenas a árvore de Natal, com cerca de 10 metros de altura, conta com 60 mil microlâmpadas e 600 metros de festão. A Rua de Lazer foi coberta com estrelas luminosas e o coreto central recebeu um sino gigante luminoso, perfeito para fotos no clima natalino.
Diferente dos anos anteriores, todos dias terão contagem regressiva para acender as luzes sempre a partir das 18h30. De segunda a quarta-feira, a contagem será feita com os tradicionais grupos de danças folclóricas do município. Já de quinta a domingo, o responsável para levar a luz ao município é o próprio Papai Noel.
O bom velhinho, mudou de endereço e agora esta no coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt, pronto para receber a criançada para as fotos todas as quintas, sextas, sábados e domingos, das 19h às 22h. OBrilho de Natal segue até o dia 06 de janeiro de 2023, iluminando a cidade.
RÉVEILLON
A prefeitura de Domingos Martins também já adianta que está preparando uma programação especial para o réveillon. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, já estão confirmadas duas apresentações musicais, o show da virada e a tradicional queima de fogos.
SERVIÇO
- PROJETO KULTURFESTIVAL NO BRILHO DE NATAL
- Quando: até 21 de dezembro
- Onde: No centro de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo
- Entrada franca
- 10/12 (sábado)
- 19h: Quinteto Martinense – Palco Kulturfestival
- 20h: Orquestra de Violões – Palco Kulturfestival
- 21h: Banda Concha Acústica – Palco Kulturfestival
- 11/12 (domingo)
- 13h: Grupo de danças Der Frölische Kreis – Rua de Lazer
- 15h: Grupo de danças Tanzfreunde – Praça Dr. Arthur Gerhardt
- 18h: Banda Musical Florentino Avidos – Ruas de Campinho
- 20h: Coral Afonso Cláudio – Palco Kulturfestival
- 14/12 (quarta-feira)
- 19h: Recital dos alunos da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde - infantil e individual – Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt
- 15/12 (quinta-feira)
- 19h: Recital dos alunos da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde - Big Band e Orquestra – Palco Kulturfestival
- 17/12 (sábado)
- 19h30: Peça de Teatro “Promessa de Boas Novas” - Igreja Evangélica Luterana Concórdia (IELB) – Em frente à Igreja Luterana de Campinho
- 21h: Banda Trivius – Palco Kulturfestival
- 18/12 (domingo)
- 18h: Grupo de danças Hügelmänner Platter – Rua de Lazer
- 20h: Grupo de danças Hügelmänner Platter – Praça Dr. Arthur Gerhardt
- 20/12 (terça-feira)
- 20h: Coro Infantil Igreja Batista de Domingos Martins – Palco Kulturfestival
- 21/12 (quarta-feira)
- 20h: Coro Igreja Batista de Domingos Martins – Palco Kulturfestival