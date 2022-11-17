Papai Noel inaugura o Brilho de Natal de Domingos Martins nesta quinta (17)

Brilho de Natal: decoração da Praça Dr. Arthur Gerhardt, em Domingos Martins, em 2021 Crédito: Assessoria de Comunicação PMDM

Ho Ho Ho. Está na hora de curtir a época mais “mágica” do ano nas montanhas capixabas. A partir desta quinta-feira (17), Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, realiza a 25ª edição do Brilho de Natal. O acender das luzes está marcado para às 18h30, na Praça Dr. Arthur Gerhardt, no Centro da cidade, com apresentação do Grupo Cultural Martinense e chegada do Papai Noel.

Por sinal, uma novidade desta edição é que a contagem regressiva para o acendimento das lâmpadas será diário, sempre a partir das 18h30. De segunda a quarta-feira, a contagem será com os tradicionais grupos de danças folclóricas do município. Já de quinta a domingo, quem comanda o acendimento do Brilho de Natal é o Papai Noel.

Neste ano, o Bom Velhinho não terá uma vila como realizado em anos anteriores. O endereço do Papai Noel será o coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt, onde ele receberá os pequenos para as famosas fotos todas as quintas, sextas, sábados e domingos, sempre das 19h às 22h.

Após dois anos promovido em formato menor, apenas com decoração por causa da pandemia, o evento retoma sua programação cultural em 2022, com apresentações de música e dança, como cantatas e corais. Durante todo o mês de novembro, o projeto Kulturfestival agita Domingos Martins com atrações locais sempre aos sábados e domingos. Em dezembro, a programação será exclusivamente natalina, com a apresentações de corais e bandas de metais, entre outros. A programação completa será divulgada em breve pela prefeitura. O Brilho de Natal segue até o dia 06 de janeiro de 2023.

Veja como foi o Brilho de Natal em 2021

DECORAÇÃO

Ao todo, mais de 700 mil microlâmpadas serão utilizadas na decoração da praça, em árvores e canteiros, e da Rua de Lazer. Só árvore de Natal, com cerca de 10 metros de altura, conta com 60 mil microlâmpadas e 600 metros de festão. A Rua de Lazer foi coberta com estrelas luminosas e o coreto central recebeu um sino gigante luminoso, ideal para muitas fotos.

O Brilho de Natal também estará no interior do município, sendo realizado e executado em parceria com as comunidades. “Nosso objetivo é oferecer para a nossa comunidade e para os turistas que nos visitam um evento bonito, e que traduza todo o sentimento de encantamento, amor e fraternidade que as festas de fim de ano têm”, destaca a secretária de Cultura e Turismo interina, Dulciele Stein Suela.

RÉVEILLON

E não para por aí. A programação de fim de ano também engloba a festa de Réveillon de Domingos Martins, que está de volta após dois anos sem acontecer em função da pandemia do Coronavírus. O espetáculo contará com apresentações musicais e show pirotécnico na Praça Dr. Arthur Gerhardt. Mais detalhes serão divulgados em breve.

REGRAS PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

A Prefeitura de Domingos Martins divulgou, nesta quinta-feira (17), o Decreto Normativo nº 4.132/2022 que institui as regras para a circulação de veículos de turismo no Centro da cidade, durante o Brilho de Natal. A medida tem o objetivo de organizar e reduzir os impactos no trânsito.

De acordo com o documento, fica proibido o estacionamento, em vias públicas do perímetro urbano da Sede do município de Domingos Martins (Campinho), de veículos tipo ônibus, micro-ônibus, vans, motorhomes e trailers de turismo, exclusivamente às sextas-feiras, sábados e domingos, durante o período de 18 de novembro a 31 de dezembro de 2022.

Os veículos de turismo serão fiscalizados nas entradas da cidade, e somente poderão seguir o itinerário mediante o pagamento da taxa de estacionamento, no valor de R$ 50 (aceita cartões de crédito, débito, pix e PicPay), no momento de chegada do veículo à cidade. Após o pagamento, o veículo deverá seguir obrigatoriamente para a área de estacionamento, onde também deverá ocorrer o embarque e o desembarque dos passageiros, de modo a não obstruir o fluxo dos demais veículos.

A área de estacionamento cadastrada junto à Prefeitura de Domingos Martins fica localizada na Rodovia João Ricardo Schorling, área do antigo Instituto Kautsky, na entrada de Campinho. A fixação de preços, assim como as formas de pagamento, dias e horários de funcionamento, e todas as condições de uso do estacionamento ficarão a cargo da empresa EJ Eventos, responsável pela operação do estacionamento. Contato: (27) 99703-3535.

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