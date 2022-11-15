Vídeo: um passeio pela exposição "Van Gogh & Impressionistas"

Um mergulho em algumas das maiores telas de todos os tempos. Essa é a sensação que público tem durante uma visita à exposição “Van Gogh & Impressionistas”, instalada no primeiro piso do Shopping Vitória. Com projeções em 360º, a mostra nos leva a conhecer profundamente a história do renomado Vincent Van Gogh (1853 - 1890), que marcou a história da arte com suas técnicas ligadas ao pós-impressionismo.

Logo de cara, os visitantes embarcam nessa experiência passando por um labirinto instagramável. O local conta com dois corredores decorados com obras do pintor holandês, como “A Noite Estrelada Sobre o Ródano” (1888). Composto por dois ring lights (acessórios para ajudar na iluminação de fotos e vídeos) e luzes neon de cor azul, certamente, ali é o lugar para garantir a mídia perfeita.

O labirinto instagramável da exposição "Van Gogh & Impressionistas" Crédito: Fernando Madeira

O segundo espaço da exposição é dedicado aos fatos mais marcantes da vida de Van Gogh, desde seu nascimento até a sua morte, quando se suicidou em 1890. Através de backlights, ou tótens iluminados, o público tem a oportunidade de passear pela infância do pintor, conhecendo seus primeiros desenhos, seguindo até a fase de transição artística em 1887. Essa foi uma das épocas mais importantes na vida do holandês, pois foi quando se mudou para Paris e passou a conviver com outros pintores.

Entre os pequenos trechos da vida de Van Gogh contados nesse espaço, também está a história de quando ele cortou sua própria orelha. Um dos fatos mais associados ao pintor remete a um episódio de fúria durante uma briga com o amigo Gauguin, culminando na automutilação. O artista chegou a passar algum tempo internado em hospitais psiquiátricos.

Os backlights contam a hitória de Van Gogh Crédito: Fernando Madeira

Segundo Davi Telles, diretor geral da exposição, o objetivo da mostra é tentar aproximar a arte do público. "A ideia da exposição é tentar popularizar a arte. A gente recebe muitas crianças, jovens e idosos, são pessoas de todas as idades. A tecnologia permite levar um outro apelo durante uma exposição imersiva. Quando nós utlizamos substratos de obras de arte, como as telas do Van Gogh, e insere recursos de infografia e uma trilha sonora muito forte, você torna essa experiência mais próxima do público", frisou.



EXPERIÊNCIA DE IMERSÃO

Seguindo pela mostra, o auge da exposição é o ateliê imersivo, onde os visitantes entram em uma grande sala repleta de projetores onde acontece a hora do show. Em pouco mais de 40 minutos, o público é convidado a embarcar nas grandes obras do pintor, como “A Noite Estrelada”, “Girassóis” (1888), “Lírios” (1890), e o famoso quadro “O Quarto Em Arles” (1889). Por ser em 360º, vale a pena andar por todos os cantos do salão e observar cada detalhe das telas.

Telas do artista holandês Van Gogh Crédito: Fernando Madeira

O dinamismo também chama atenção no espetáculo. As telas “ganham vida” e impressionam com alguns movimentos característicos de cada obra, como por exemplo, o cair das pétalas na tela “Amendoeira Em Flor" ou o piscar de olhos de um dos autorretratos do pintor. Toda a história de Van Gogh é contada através de sua arte.

Telas de Van Gogh ganham movimentos na exposição "Van Gogh & Impressionistas" Crédito: Fernando Madeira

A arquiteta carioca, Kátia Cavalcanti, conta que a exposição resgatou memórias do passado. "Essa mostra do Van Gogh está me emocionando muito. Eu já fiquei com os olhos cheios d'água porque volta à minha infância, quando via os livros com as pinturas de Van Gogh. Essa imersão aqui é como entrar na história dele. É vivenciar o que ele passou nessa vida que ele teve de um grande pintor.

Chegando ao final da exposição, o público pode aproveitar ainda para fazer compras na loja de presentes. Camisetas, cartões postais e imãs de geladeiras personalizados estão entre os itens para levar de recordação. “Van Gogh & Impressionistas” ficará até o dia 8 de janeiro no primeiro piso do Shopping Vitória (ao lado da Le Biscuit). Os ingressos custam R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira) e estão disponíveis através do site Lighland.

Autorretrato de Van Gogh Crédito: Fernando Madeira