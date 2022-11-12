Veja quem conferiu a avant-première de "Van Gogh" em Vitória

A avant-première do espetáculo de projeções imersivas “Van Gogh & Impressionistas" , nesta quinta-feira (10), no Shopping Vitória, reuniu diretores, jornalistas, influencers e convidados para prestigiar em primeira mão a exibição das obras do artista, realizada em projeções de alta definição em 360º. O espetáculo oferece ao visitante a sensação de estar dentro das obras de arte de Van Gogh e outros grandes artistas, sendo um espaço ideal para contemplação e para fazer fotos e vídeos incríveis. Confira a galeria de Camilla Baptistin.

A Orquestra Jovem Vale Música vai apresentar um concerto totalmente dedicado à música contemporânea latino-americana no 10º Festival de Música Erudita do Espírito Santo. A apresentação será no dia 18 de novembro, às 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, com regência do maestro Lucas Anizio. Entre as composições a serem executadas pelo grupo destacam-se "Três pequenas variações", de Clarice Assad, e "Pequena Suíte para Cordas", de João Guilherme Ripper. As peças foram encomendadas pelo Sistema Nacional de Orquestras Sociais (SINOS), projeto desenvolvido pela Funarte, em parceria com a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).