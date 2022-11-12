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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem conferiu a avant-première de "Van Gogh" em Vitória

Publicado em
12 nov 2022 às 02:30
Davi Telles, da LightLand, Letícia Dalvi e Raphael Brotto, do Shopping Vitória
Davi Telles, da LightLand, Letícia Dalvi e Raphael Brotto, do Shopping Vitória Crédito: Camilla Baptistin

Avant-première

A avant-première do espetáculo de projeções imersivas “Van Gogh & Impressionistas" , nesta quinta-feira (10), no Shopping Vitória,  reuniu diretores, jornalistas, influencers e convidados para prestigiar em primeira mão a exibição das obras do artista, realizada em projeções de alta definição em 360º.  O espetáculo oferece ao visitante a sensação de estar dentro das obras de arte de Van Gogh e outros grandes artistas, sendo um espaço ideal para contemplação e para fazer fotos e vídeos incríveis. Confira a galeria de Camilla Baptistin.

CASACOR ES 2022

Renata Tristão, o Diretor da CasaCor André Secchin e Rita Tristão
Renata Tristão, o diretor nacional da CasaCor André Secchin e Rita Tristão: na mostra no 38º Batalhão de Infantaria Crédito: Cloves Louzada

CONCERTO

A Orquestra Jovem Vale Música vai apresentar um concerto totalmente dedicado à música contemporânea latino-americana no 10º Festival de Música Erudita do Espírito Santo. A apresentação será no dia 18 de novembro, às 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, com regência do maestro Lucas Anizio. Entre as composições a serem executadas pelo grupo destacam-se "Três pequenas variações", de Clarice Assad, e "Pequena Suíte para Cordas", de João Guilherme Ripper. As peças foram encomendadas pelo Sistema Nacional de Orquestras Sociais (SINOS), projeto desenvolvido pela Funarte, em parceria com a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

BUSINESS

Carlos Bautz, Felipe Titto, Karla Bautz, Marcus Buaiz e Arthur Bautz: bate-papo sobre negócios e mundo digital para 50 empresários no Papa Gourmet.
Carlos Bautz, Felipe Titto, Karla Bautz, Marcus Buaiz e Arthur Bautz: bate-papo sobre negócios e mundo digital para 50 empresários no Papa Gourmet Crédito: Damm Fotografia

Em Salvador

O advogado Rodrigo Mazzei, do escritório Machado, Mazzei e Pinho, está em Salvador nesta semana. Ele realizou uma oficina sobre Direito Sucessório para a equipe do escritório Rocha e Lopes Advogados Associados, um dos mais conceituados da Bahia. O escritório capixaba tem sido procurado por parceiros de outros Estados para pareceres e parcerias do gênero.

Novo associado Ethos

O escritório Allemand Consultoria e Advocacia Empresarial é o mais novo associado do Instituto Ethos. A organização, reconhecida nacionalmente, atua mobilizando, sensibilizando e ajudando empresas a gerirem seus negócios de forma socialmente responsável. Sua proposta é contribuir para torná-las parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável.

Nova unidade

Uma nova unidade da Fortlev está sendo construída na Serra e a Innovare, comandada por Roberta Drummond, é a responsável pela instalação de toda a estrutura de esquadrias do local. Vale destacar que o projeto é do arquiteto Roberto Espirito Santo.

PALESTRA

Mariana Covre entre os advogados e sócios Caio Kuster e Ricardo Brum.
Mariana Covre entre os advogados e sócios Caio Kuster e Ricardo Brum: palestra sobre Diversidade e Inclusão no mundo corporativo Crédito: Divulgação

Baile de gala

Luis Salvador está a todo o vapor nos preparativos para o Baile Vòlia 2022. O encontro é um megaevento que acontece nos dias 03 e 04 de dezembro. Além de palestras, workshop, networking e apresentação de novidades para o mercado de unha de gel, o evento contará com uma atração internacional surpresa e um baile de gala, que será uma releitura das tradicionais festas venezianas, com uso obrigatório de máscaras. O evento é voltado para nail designer do Brasil inteiro.

Partiu, Goiânia!

O cirurgião Ariosto Santos embarca para Goiânia onde ministra palestra sobre cirurgia de transgenitalização no 58º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que será realizado entre os dias 16 e 19 de novembro. O evento, que conta com profissionais renomados nacionais e internacionais, é organizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

FESTIVAL

Livia Sabag e Tarcisio Santório
Livia Sabag e Tarcisio Santório: no 10° Festival de Música Erudita do Espírito Santo Crédito: Fabio Prieto

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