Veja quem conferiu a avant-première de "Van Gogh" em Vitória

A Orquestra Jovem Vale Música vai apresentar um concerto totalmente dedicado à música contemporânea latino-americana no 10º Festival de Música Erudita do Espírito Santo. A apresentação será no dia 18 de novembro, às 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, com regência do maestro Lucas Anizio. Entre as composições a serem executadas pelo grupo destacam-se "Três pequenas variações", de Clarice Assad, e "Pequena Suíte para Cordas", de João Guilherme Ripper. As peças foram encomendadas pelo Sistema Nacional de Orquestras Sociais (SINOS), projeto desenvolvido pela Funarte, em parceria com a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).