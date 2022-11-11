Veja quem circulou pelo EducarES 2022 da Rede Gazeta em Vitória

Unindo os já tradicionais “Encontro de Pais e Mestres” e “Arena de Profissões”, o EducarES, realizado nesta quarta-feira (09), no Vitória Grand Hall, promoveu debate e reflexão sobre ensino e educação para os quase mil presentes. Trouxe grandes nomes para falar das relações humanas, mundo digital, escolha da profissão e muito mais. Confira na galeria quem se juntou à atriz e escritora Denise Fraga e ao apresentador do Altas Horas, Serginho Groisman, nos momentos de bate-papo, muita troca e, claro, aprendizado!