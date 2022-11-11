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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem circulou pelo EducarES 2022 da Rede Gazeta em Vitória

Publicado em
11 nov 2022 às 09:51
EducarES
Márcio Chagas, Marcello Moraes, Denise Fraga e Bruno Araújo: no Educar ES 2022 Crédito: Cloves e Arthur Louzada

EducarES 2022

Unindo os já tradicionais “Encontro de Pais e Mestres” e “Arena de Profissões”, o EducarES, realizado nesta quarta-feira (09), no Vitória Grand Hall, promoveu debate e reflexão sobre ensino e educação para os quase mil presentes. Trouxe grandes nomes para falar das relações humanas, mundo digital, escolha da profissão e muito mais. Confira na galeria quem se juntou à atriz e escritora Denise Fraga e ao apresentador do Altas Horas, Serginho Groisman, nos momentos de bate-papo, muita troca e, claro, aprendizado!

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