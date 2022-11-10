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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Encontro apresenta tendências da eyewear e do luxo em Vitória

Publicado em
10 nov 2022 às 11:08
Getúlio Azevedo, Eliane Gonçalves, Ana Luiza Azevedo e Denise Azevedo
Getúlio Azevedo, Eliane Gonçalves, Ana Luiza Azevedo e Denise Azevedo: em tarde de novidades sobre as tendências da eyewar Crédito: Mônica Zorzanelli

Trends da eyewear

Moda, tendências e luxo pautaram a palestra de Eliane Gonçales, expert do mundo óptico, convidada por Ana Luiza e Getúlio Azevedo, pai e filha à frente das Óticas Paris. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (09), na loja da rede na Praia do Canto e contou com a presença de Janaina Gurgel, Júlia Loyola, Gabriela Varejão e Denise Azevedo. Entre as novidades apresentadas, estão as cores do momento: lavanda, tangerina e wellness blue. Dona Eliane destacou ainda que na moda pode tudo, principalmente seguir o seu próprio estilo, sua identidade. A especialista atua há 20 anos para as marcas Chloé, Bottega Veneta, Alexander McQueen e Cartier. Confira os melhores momentos do evento na galeria.

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