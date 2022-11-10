Encontro apresenta tendências da eyewear e do luxo em Vitória

Moda, tendências e luxo pautaram a palestra de Eliane Gonçales, expert do mundo óptico, convidada por Ana Luiza e Getúlio Azevedo, pai e filha à frente das Óticas Paris. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (09), na loja da rede na Praia do Canto e contou com a presença de Janaina Gurgel, Júlia Loyola, Gabriela Varejão e Denise Azevedo. Entre as novidades apresentadas, estão as cores do momento: lavanda, tangerina e wellness blue. Dona Eliane destacou ainda que na moda pode tudo, principalmente seguir o seu próprio estilo, sua identidade. A especialista atua há 20 anos para as marcas Chloé, Bottega Veneta, Alexander McQueen e Cartier. Confira os melhores momentos do evento na galeria.