Exposição imersiva sobre Van Gogh estreia em Vitória

Aclamada e esperada por todos, “Van Gogh & Impressionistas” chega a Vitória nesta quinta-feira (10), no Shopping Vitória. A exposição imersiva de projeções 360° em alta definição, inspirado em grandes atrações internacionais, faz uma emocionante viagem pelo grandioso universo das obras de Van Gogh, como autorretratos, A Noite Estrelada, Quarto em Arles, dentre outras. Além do artista holandês, a exibição oferece um bônus aos visitantes com outros artistas impressionistas (Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne). Toda a exibição é repleta de efeitos e movimentos realizados com recursos de videografismo, o que, em vários momentos, dá aos visitantes a sensação de entrar nos quadros.