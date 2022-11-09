Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Exposição imersiva sobre Van Gogh estreia em Vitória

Publicado em
09 nov 2022 às 02:30
Espetáculo “Van Gogh & Impressionistas” chega a Vitória
Espetáculo “Van Gogh & Impressionistas” chega a Vitória Crédito: Divulgação
Aclamada e esperada por todos,  “Van Gogh & Impressionistas” chega a Vitória nesta quinta-feira (10), no Shopping Vitória. A  exposição imersiva de projeções 360° em alta definição, inspirado em grandes atrações internacionais, faz uma emocionante viagem pelo grandioso universo das obras de Van Gogh, como autorretratos, A Noite Estrelada, Quarto em Arles, dentre outras. Além do artista holandês, a exibição oferece um bônus aos visitantes com outros artistas impressionistas (Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne). Toda a exibição é repleta de efeitos e movimentos realizados com recursos de videografismo, o que, em vários momentos, dá aos visitantes a sensação de entrar nos quadros.

BRUNCH

Carolina Neves, Renata Ferreti e Fernanda Machado
Carolina Neves, Renata Ferreti e Fernanda Machado: em lançamento de collab de  linha home Crédito: Marketing CN

Luxo em Pedra Azul

Lilia Mello está na contagem regressiva para o concorrido Workshop Anual da Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul. O evento será comandado por Carlos Ferreirinha, um dos maiores especialistas na inteligência da gestão de luxo do país, que este ano terá como tema “Antecipando os próximos passos do consumo no Brasil”, no dia 18 de novembro.

Exemplo de pergunta?

A professora e coreógrafa Carol Castro apresenta o espetáculo “Sapatinhos Vermelhos”., no dia 2 de dezembro, no Teatro Sesi, em Penha. A história do espetáculo é inspirada num conto de Hans Christian Andersen, de 1948, sobre uma garota fascinada por um par de sapatos vermelhos. 

TAÇA EDP

ArteSanto

Com edição comemorativa de dez anos da ArteSanto está com data marcada para acontecer. Será entre os dias 25 de novembro e 04 de dezembro, na Praça do Papa. Além de artesanato de 18 regiões brasileiras e sabores típicos capixabas feitos com produtos da agricultura familiar, o evento promoverá também apresentações culturais e terá entrada franca e solidária. O visitante terá que levar um quilo de alimento não perecível para ser doado a instituições capixabas.

Novo burger

Carol Lima traz para a Vila Velha a primeira unidade da Heróis Burger, hamburgueria temática que promete encantar os fãs do universo dos super-heróis. A abertura para o público está marcada para esta sexta-feira, 11, na Praia da Costa.

SAMBA

Jace Theodoro, Caio Souza, Mauro Noda, Lara Rosado e Iamara Nascimento
Jace Theodoro, Caio Souza, Mauro Noda, Lara Rosado e Iamara Nascimento: na feijoada da Chegou O Que Faltava Crédito: André Christo

Veja Também

Renata Tristão celebra 28 anos com festa na CasaCor ES; veja fotos

Jonas Giacomin e Saulo Pimentel celebram aniversário em Vila Velha

Natuza Nery comanda painel sobre política no Pedra Azul Summit

A Gazeta integra o

Saiba mais
Arte celebridades Exposição Famosos Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança