Jonas Giacomin e Saulo Pimentel celebram aniversário em Vila Velha

O head de Inovação da Lotes CBL, Leandro Vicentini, participou da Web Summit, maior conferência de tecnologia do mundo, em Lisboa, Portugal. E notou que a presença de empresários, investidores e fundadores de startups do Brasil é tão forte que está entre os principais grupos do evento. Na conferência, o head já fez conexões com empresas da Polônia, Espanha, Itália, Inglaterra, Grécia e Ucrânia que atuam com alta tecnologia desenvolvida com satélite, peças de marketing, desenvolvimento de vídeo em formato mais eficiente e simples de usar.