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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Jonas Giacomin e Saulo Pimentel celebram aniversário em Vila Velha

Publicado em
07 nov 2022 às 02:30
Michelle e Saulo Pimentel; Carla Lacerda e Jonas Giacomin
Michelle e Saulo Pimentel; Carla Lacerda e Jonas Giacomin: sunset party para celebrar o duplo aniversário! Crédito: Cloves Louzada

Viva, Jonas! Viva, Saulo!

Num belíssimo pôr do sol, os amigos Jonas Giacomin e Saulo Pimentel comemoraram duplo aniversário neste sábado (05), na Casa Inhoá, em Vila Velha. A sunset party foi animada pela banda Di-Versão. O catering ficou a cargo do chef Luciano Victal. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Cloves Louzada.

COMEMORAÇÃO

Lili Maestrini, Bianca Riva e Larissa Maestrini
Lili Maestrini, Bianca Riva e Larissa Maestrini: celebrando 50 anos de marca de beachwear em brunch festivo na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Café com negócios

Giuliano de Castro convida para o 203º Café com Negócios, que acontece no próximo dia 9, no Steffen Centro de Eventos. O palestrante será Antônio Marcus Carvalho Machado, do Banestes. Com o tema “Cenário econômico, pós eleições. Certezas e incertezas para 2023 para o empresariado”, o encontro está marcado para começar às 8 horas

No ritmo da Copa

Fernanda Prates prepara sunset da sua Confraria Luxo Conncet com o tema Copa do Mundo.. Será no dia 23, na Casa 77, na Praia da Costa, com bufê de Karla Brandão, DJ Larissa Tan Tan e grupo de pagode Coisa Nossa.

QUERIDAS DE RR

Andrea de Pinho e Michelle Murta Ribeiro
Andrea de Pinho e Michelle Murta Ribeiro: em brunch fashion na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

Inovação

O head de Inovação da Lotes CBL, Leandro Vicentini, participou da Web Summit, maior conferência de tecnologia do mundo, em Lisboa, Portugal. E notou que a presença de empresários, investidores e fundadores de startups do Brasil é tão forte que está entre os principais grupos do evento. Na conferência, o head   já fez conexões com empresas da Polônia, Espanha, Itália, Inglaterra, Grécia e Ucrânia que atuam com alta tecnologia desenvolvida com satélite, peças de marketing, desenvolvimento de vídeo em formato mais eficiente e simples de usar.

BRUNCH

Roberta Drummond e Letícia Salgado
Roberta Drummond e Letícia Salgado: em encontro de beachwear em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

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