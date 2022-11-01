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Imersiva

Exposição imersiva de Van Gogh chega a Vitória em novembro; confira datas

Espetáculo “Van Gogh & Impressionistas” conta com projeções 360° em alta definição de grandes obras do artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 11:20

Espetáculo “Van Gogh & Impressionistas” chega a Vitória
Espetáculo “Van Gogh & Impressionistas” chega a Vitória Crédito: Divulgação

Correção

01/11/2022 - 7:15
O texto publicado continha a informação que o evento ia até o dia 20 de novembro por conta das sessões à venda até a data. Porém, segundo a assessoria do Shopping Vitória, o evento não tem data definida para encerrar e as sessões devem ir além do que está disponível na tiqueteria.
Já pensou entrar num quadro de Van Gogh? A partir do dia 11 de novembro, os capixabas poderão ter essa experiência pra lá de inusitada. Pela primeira vez no Espírito Santo, a exposição Lightland traz o espetáculo “Van Gogh & Impressionistas”, com projeções 360° em alta definição de grandes obras do artista. A atração ficará instalada no primeiro piso do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, ao lado da Le Biscuit. O evento está com sessões disponíveis até o dia 20 de novembro, mas a previsão é que sua permanência no espaço seja estendida.
O espetáculo é uma emocionante viagem pelo universo das obras de Vincent van Gogh (1853-1890), como autorretratos, “A Noite Estrelada”, “Quarto em Arles”, dentre outras. Através de uma experiência imersiva, a exposição foi inspirada em grandes atrações internacionais, como o Atelier des Lumières, de Paris, e o Museu de Arte Digital, de Tóquio.
As sessões acontecem a cada meia hora durante o horário de funcionamento do Shopping (confira no final da matéria). Os ingressos para se aventurar no mundo do pintor holandês custam entre R$70 (inteira, lote 1) e R$ 35 (meia-entrada, lote 1). Para adquirir as entradas, basta acessar o site Lightland.
Além do artista holandês, a exibição oferece um bônus aos visitantes com outros artistas impressionistas. A exposição é repleta de efeitos e movimentos realizados com recursos de videografismo, o que, em vários momentos, dá ao público a sensação de "entrar" nos quadros. Ainda haverá espaços instagramáveis e uma loja exclusiva, onde serão comercializados produtos com a estampa das obras de Van Gogh.

A CAMINHO

Outras sessões do projeto Lightland também estão no radar para vir ao Espírito Santo em breve. Entre elas, "Mundo Dinossauro" e "Mundo Espacial", que prometem levar o público para a Era dos Dinossauros e uma viagem espacial, respectivamente. Os espetáculos ainda não têm data de estreia.

SERVIÇO

  • LIGHTLAND - VAN GOGH & IMPRESSIONISTAS
  • Quando: a partir de 11 de novembro
  • Onde: 1º piso do Shopping Vitória, ao lado da Le Biscuit - Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória 
  • Dias de funcionamento: De quarta a domingo para público geral e às terças-feiras para grupos escolares
  • Horário: Das 10h às 21h em dias de semana e sábado. Aos domingos e feriados, das 11h às 21h
  • Ingressos: R$70 (inteira, lote 1) e R$ 35 (meia-entrada, lote 1)
  • Sessões: a cada meia hora (ver horários disponíveis no site)
  • Pontos de venda: site Light Land

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