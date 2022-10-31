'Tá na hora do Jair já ir embora' chega ao topo da parada mundial de virais no Spotify

Juliano Maderada e Tiago Doidão no clipe de "Tá Na Hora Do Jair Já Ir Embora" Crédito: Reprodução/YouTube

"Tá na hora do Jair já ir embora" chegou ao 1º lugar mundial na lista de músicas virais no Spotify: a "Viral 50". A playlist é uma atualização diária das faixas virais no mundo todo, diz a plataforma de streaming.

A música de Juliano Maderada e Tiago Doidão chegou ao topo após ficar entre as virais no Brasil. Segundo o jornal Extra, o desempenho foi impulsionado pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, neste domingo (30).

Segundo a publicação, foram mais de 1,4 milhões de streams. Inclusive, o título da música chegou a ficar nos Trend Topics do Twitter na noite deste domingo (30).

"Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir/ Agora tá sabendo, quem é esse Jair / Ele te fez sofrer, ele te fez chorar / Arrume as malas dele, bota ele pra vazar", diz trecho da canção, em ritmo de pisadinha.

Segundo o Extra, a lista das canções virais no Brasil ainda teve "Tô com saudade do tempo de Lula", em 8º lugar, "Lambadão do 13", em 19º, e "Oh, Lula, eu vou votar em Tu", em 39º, todas também de Maderada. Nas redes sociais, Tiago Doidão comemorou o feito. Na postagem, uma imagem deles se apresentando na Av. Paulista, neste domingo (30), no trio elétrico em que Lula fez o discurso da vitória para milhares de pessoas.