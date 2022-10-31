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Música

'Tá na hora do Jair já ir embora' chega ao topo da parada mundial de virais no Spotify

Desempenho da música na plataforma de streaming foi impulsionado pela vitória de Lula nas eleições 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 14:37

Juliano Maderada e Tiago Doidão no clipe de
Juliano Maderada e Tiago Doidão no clipe de "Tá Na Hora Do Jair Já Ir Embora" Crédito: Reprodução/YouTube
"Tá na hora do Jair já ir embora" chegou ao 1º lugar mundial na lista de músicas virais no Spotify: a "Viral 50". A playlist é uma atualização diária das faixas virais no mundo todo, diz a plataforma de streaming.
A música de Juliano Maderada e Tiago Doidão chegou ao topo após ficar entre as virais no Brasil. Segundo o jornal Extra, o desempenho foi impulsionado pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, neste domingo (30).
Segundo a publicação, foram mais de 1,4 milhões de streams. Inclusive, o título da música chegou a ficar nos Trend Topics do Twitter na noite deste domingo (30).
"Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir/ Agora tá sabendo, quem é esse Jair / Ele te fez sofrer, ele te fez chorar / Arrume as malas dele, bota ele pra vazar", diz trecho da canção, em ritmo de pisadinha.
Segundo o Extra, a lista das canções virais no Brasil ainda teve "Tô com saudade do tempo de Lula", em 8º lugar, "Lambadão do 13", em 19º, e "Oh, Lula, eu vou votar em Tu", em 39º, todas também de Maderada. Nas redes sociais, Tiago Doidão comemorou o feito. Na postagem, uma imagem deles se apresentando na Av. Paulista, neste domingo (30), no trio elétrico em que Lula fez o discurso da vitória para milhares de pessoas.
Famosos e anônimos usaram bastante a música pra comemorar a vitória de Lula. Xuxa foi uma das pessoas que publicou um vídeo dançando o hit. Simone Tebet apareceu em outro vídeo cantando com Tiago Doidão a música. Carol Castro publicou a música nos stories.

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