Ex-BBB Gizelly Bicalho denuncia agressões verbais e xenofobia após comemorar resultado de eleições

Ex-BBB Gizelly revela agressões verbais sofridas após a vitória de Lula Crédito: Reprodução/Twitter

A ex-BBB Gizelly Bicalho revelou em suas redes sociais que foi vítima de dois ataques neste domingo (30), em Vitória, enquanto comemorava a eleição do candidato Lula à presidência da República.

"Meus vizinhos me agrediram verbalmente e minutos antes um homem quis me agredir fisicamente", escreveu ela nos comentários de um vídeo que mostrava uma das situações vividas por ela. No caso do comentário, ela chegava no condomínio em que mora, na Capital, comemorando o resultado das eleições e ouviu palavras xenofóbicas dos vizinhos.

Uma delas diz: “Paraíba, não tem apartamento pra morar”. Na sequência, a ex-BBB responde: “Eu tenho dois, amor. E você que está pagando o seu ainda?”.

"Paraíba, não tem apartamento pra morar"



- "Eu tenho 2 amor e vc que tá pagando o seu ainda"



Eu amo a Gizelly cara ❤️



pic.twitter.com/gnJMmCe7qe — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 31, 2022

Mais cedo, ela publicou outra situação vivenciada nas ruas de Vitória minutos antes da primeira. "Fui agredida na rua hoje por ser mulher e o Paulo por ser gay, amanhã iremos pra delegacia". Na sequência, ela postou imagens da situação.

Apoiador do Bolsonaro tentando atacar e bater no Paulo tbm começou querer me@agredir verbalmente pic.twitter.com/t5hBi7NRuE — Gizelly Bicalho? (@gizellybicalho) October 31, 2022

Nesta segunda-feira (31), Gizelly publicou no Twitter que está pedindo as imagens das câmeras do condomínio e reforçou que vai prestar queixa dos dois casos. "Mais tarde venho falar sobre as agressões que sofri ontem. Neste momento, estou indo na administração pedir as câmeras do condomínio para fortalecer o BO e mais tarde delegacia. Se ele é doido se lascou pq eu eu sou a dona do hospício", comentou.